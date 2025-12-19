Deviza
humanoid robot
robotika
mesterséges intelligencia
Kína

Humanoid robotokra cserélték az emberi munkaerőt egy kínai gyárban

A Contemporary Amperex Technology (CATL), a világ legnagyobb gyártója az elektromosjármű-akkumulátorok terén, megkezdte a humanoid robotok használatát a kínai Lojangban működő üzemében. A Spirit AI által létrehozott Xiaomo humanoid robotok az akkumulátorgyártás kulcsfontosságú tesztelési fázisaiban dolgoznak.
VG
2025.12.19, 17:43
Frissítve: 2025.12.19, 18:26

A CATL újításának célja az volt, hogy növelje az akkumulátorok gyártásának hatékonyságát és biztonságát az egyik nagy, kínai bázisán. A Xiaomo névre keresztelt humanoid robotok alkalmazása ezentúl teljes mértékben helyettesíti az emberi munkaerőt a tesztelési folyamatokban. Ezek a szakaszok korábban nagymértékben támaszkodtak a fizikai dolgozókra, ami azonban jelentős biztonsági kockázatot hordozott az áramütés veszélye miatt.

A humanoid robotok alkalmazása javította a hatékonyságot is. (illusztráció) Fotó: Xinhua via AFP
A humanoid robotok alkalmazása javította a hatékonyságot is / Fotó: Hszinhua via AFP (illusztráció)

A humanoid robotok alkalmazása javította a hatékonyságot is

Azzal, hogy humanoid robotokkal váltották az emberi munkaerőt, megháromszorozták a hatékonyságot – áll a CATL sajtóközleményében. A Xiaomo robotok ugyanis több mint 99 százalékos pontossággal végzik a munkát, ráadásul szünet nélkül dolgoznak, ami még tovább növeli a termelékenységet.

A Xiaomót a Spirit AI, egy 2024-ben alapított, a CATL által támogatott hangcsoui székhelyű vállalat fejlesztette ki. A robotok a Vision-Language-Action mesterségesintelligencia-modellel vannak felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy felismerjék a környezetükben bekövetkező változásokat. A gépek így az egyszerű összeszerelésen túl számos más feladatot is ellátnak, beleértve az ellenőrzést és az esetleges rendellenességek jelentését. Ez a proaktív megközelítés pedig segít csökkenteni a hibaszázalékot, és egyben biztosítja a gyártott akkumulátorok magas minőségét is. 

A képen a CATL humanoid robotja látható munka közben: 

image

 

A CATL, a világ legnagyobb akkumulátorgyártója az első három negyedévben 355,2 gigawattórányi elektromosjármű-akkumulátort szállított le világszerte, ami 36,6 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest – derült ki a dél-koreai SNE Research piackutató cég adataiból. A vállalat vezetése közölte, hogy a sikeren felbuzdulva tovább keresik a humanoid robotok alkalmazási lehetőségeit az üzemeikben.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

