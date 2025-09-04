Kisiklott a híres siklóvasút, 15-en meghaltak a balesetben

Összesen 15 ember vesztette életét a 140 éves Gloria sikló, Lisszabon egyik fő turisztikai látványosságának kisiklásában – írta meg a BBC.

Kisiklott Lisszabon híres siklóvasútja, legalább tizenöten meghaltak / Fotó: Anadolu via AFP

A mentőszolgálatok közlése szerint további 18 embert szállítottak kórházba, közülük ötnek súlyos az állapota.

A balesetben külföldi állampolgárok is meghaltak, bár az állampolgárságukat nem tudták megerősíteni – közölték a hatóságok.

Lisszabon polgármestere, Carlos Moedas szerda este látogatást tett a kórházban, és „tragikus pillanatnak” nevezte az esetet. A portugál kormány, amely csütörtökön kabinetülésen látja vendégül a polgármestert, nemzeti gyásznapot hirdetett.

Marcelo Rebelo de Sousa, az ország elnöke együttérzését és szolidaritását fejezte ki a tragédia által sújtott családokkal.

A lisszaboni tömegközlekedési szolgáltató, a Carris vezetője szerda késő este a baleset helyszínén járt. A cég közölte, hogy a siklót karbantartották, napi, heti és havi ellenőrzéseket is végeztek rajta.

A szemtanúk szerint a kábelvontatású sikló fékrendszere meghibásodott, ami miatt a sikló kisiklott a meredek utcán, és egy épületnek ütközött. A hatóságok közlése szerint több embert ki kellett szabadítani.