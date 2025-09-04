Kisiklott a híres siklóvasút, 15-en meghaltak a balesetben

Összesen 15 ember vesztette életét a 140 éves Gloria sikló, Lisszabon egyik fő turisztikai látványosságának kisiklásában – írta meg a BBC.
A mentőszolgálatok közlése szerint további 18 embert szállítottak kórházba, közülük ötnek súlyos az állapota.
A balesetben külföldi állampolgárok is meghaltak, bár az állampolgárságukat nem tudták megerősíteni – közölték a hatóságok.
Lisszabon polgármestere, Carlos Moedas szerda este látogatást tett a kórházban, és „tragikus pillanatnak” nevezte az esetet. A portugál kormány, amely csütörtökön kabinetülésen látja vendégül a polgármestert, nemzeti gyásznapot hirdetett.
Marcelo Rebelo de Sousa, az ország elnöke együttérzését és szolidaritását fejezte ki a tragédia által sújtott családokkal.
A lisszaboni tömegközlekedési szolgáltató, a Carris vezetője szerda késő este a baleset helyszínén járt. A cég közölte, hogy a siklót karbantartották, napi, heti és havi ellenőrzéseket is végeztek rajta.
A szemtanúk szerint a kábelvontatású sikló fékrendszere meghibásodott, ami miatt a sikló kisiklott a meredek utcán, és egy épületnek ütközött. A hatóságok közlése szerint több embert ki kellett szabadítani.
Nem világos, hogy hányan tartózkodtak a vonaton a Liberdade sugárút közelében történt kábelvasúti baleset alatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.