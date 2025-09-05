Rendkívüli: meghalt Kásler Miklós

„Nincsenek szavaim. Meghalt Kásler Miklós” – közölte néhány perccel ezelőtt Vitályos Eszter a közösségi oldalán.
„Professzor úr, Miniszter úr, sokunk mentora. Az egész Kárpát-medence gyászolni fogja. Gondolataim a családjával, a szeretteivel vannak! Imádkozzunk érte!” – fogalmazott a kormányszóvivő. Prof. dr. Kásler Miklós
Halálhírét barátja és pályatársa, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke jelentette be, majd számos közéleti szereplő is kifejezte részvétét.
Meghalt Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár, aki egész életében végig dolgozott, és tudását fejlesztette
– közölte a Belügyminisztérium az MTI-vel pénteken. "Fájdalmas betegsége szenvedéseit életének 76. évében ajánlotta fel Krisztusnak a Magyar Nemzetért" – fogalmaztak. Hozzátették: Kásler Miklós Istvánt a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.
Kásler Miklós Budapesten született 1950. március 1-jén. Szegeden, a SZOTE-n szerzett orvosi diplomát, majd 1981-ben került az Országos Onkológiai Intézethez. Később, 1992-től főigazgató főorvosként irányította a patinás intézményt.
A daganatos betegek heterogén ellátásának összefogására 1993-ban megalkotta a WHO által akkreditált Nemzeti Rákkontroll Programot. Onkológusi munkája mellett mindig nagy érdeklődést tanúsított a magyar nemzeti történelmi, történelemfilozófiai sorskérdések iránt.
Többször beszélt arról, miként szolgálja egyszerre Istent és a tudományt, vagyis Istent a tudományon keresztül.
Még 2018. április 27-én, Orbán Viktor miniszterelnök bejelentését követően vált ismertté, hogy Kásler Miklós személyében egy gyakorló orvos lesz az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Hivatalát négy éven keresztül vezette, a 2022. május 24-én felállt ötödik Orbán-kormánynak már nem volt tagja.
Az év novemberben a kultúráért is felelős miniszter, Csák János a Magyarságkutató Intézet tiszteletbeli elnökévé nevezte ki, itt 2023 márciusában átvette az intézet szakmai irányítását is. Az idén júniusban ezt M. Lezsák Gabriella régész vette át tőle, miközben Kásler Miklós a kulturális miniszter főtanácsadójaként folytatta munkáját.
