Befektetés: szédületesen gyorsan hízik, a hozamokkal viszont adós maradt a befektetők kedvence – sokan hoppon maradtak

Újabb csúcsra futott a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyona az Egyesült Államokban, a költséghatékony és diverzifikált befektetés ezzel már közel 13,2 ezermilliárd dollár méretűre hízott november végére.

Rengeteg befektetés halmozódott fel a tőzsdén kereskedett alapokban / Fotó: Tapati Rinchumrus / Shutterstock

A tengerentúlon kibocsátott ETF-ek összvagyona újabb szűk 1 százalékkal nőtt, ezzel pedig október után újabb történelmi rekordszintre, 13 179, 6 milliárd dollárra ért a FactSet pénzügyi adatszolgáltató legfrissebb statisztikája szerint.

A megtakarítóknak köszönhető az újabb amerikai ETF-csúcs

Az újabb, valamivel több mint 113 milliárd dolláros bővülésre negatív piaci környezetben, kissé leforduló eszközárak mellett került sor. A befektetők maguk is kissé visszavettek, az előző havinál 13 százalékkal kisebb összeget, 147,7 milliárd dollárt helyeztek el ezekbe a termékekbe.

A friss megtakarítások

zöme, 103,3 milliárd dollár a részvény ETF-ekbe érkezett, ez közel kétmilliárd euróval több az októberi volumennél.

A kötvényes eszközök iránti kereslet eközben 16 százalékkal 43,7 milliárd dollárra mérséklődött.

A pénzpiaci és kripto fókuszú ETF-ek 3,45 milliárdos tőkekiáramlást regisztráltak az októberi 6,9 milliárd dolláros bővülés után.

A vegyes ETF-ek nettó értékesítése 58 százalékkal 676 millió dollárra zuhant vissza.

Az árupiaci termékekbe érkező megtakarítások harmadára, kétmilliárd dollárra zsugorodtak az októberi szinthez képest.

Az alternatív eszközök iránti befektetői kereslet ötödével mérséklődött, 1,5 milliárd dollárra.

Az év eleje óta ezzel már összesen 1,26 ezermilliárd dollárt szívott fel az amerikai ETF-szektor.

A hozamok ezúttal elmaradtak

A meglévő eszközök értéke a jelentős tőkebeáramlás mellett is szerény mértékben nőtt a mostoha piaci környezetben. A messze a legnagyobb vagyonnal rendelkező részvény-ETF-ek stagnáltak, a kötvényes portfóliók értéke bő 2 százalékkal emelkedett, míg a legkisebb, többféle kategóriát magába foglaló egyéb szegmens tudott csak 10 százalék feletti kiugró növekedést felmutatni.

Zavarba ejtően sok új befektetés közül lehet választani

A kereslettel együtt a kínálat is bővült, november során 118 új ETF-et hoztak létre a befektetési szolgáltatók. A legtöbb új eszköz a piaci logikához igazodva részvény-ETF-volt, szám szerint 72. kötvénykitettséget adó termékből 23 új indult, pénzpiaci és kriptós ETF-ekből pedig 15-öt hoztak létre. Az alternatív ETF-ek kínálata hat új termékkel bővült.