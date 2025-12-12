Deviza
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Befektetés: szédületesen gyorsan hízik, a hozamokkal viszont adós maradt a befektetők kedvence – sokan hoppon maradtak

Új csúcsra ért novemberben az amerikai tőzsdén kereskedett alapok vagyona. A népszerű befektetés ezúttal adós maradt a hozamokkal, miközben a megtakarítók zavarba ejtően sok új lehetőség közül választhatnak.
2025.12.12, 12:42
Frissítve: 2025.12.12, 13:21

Újabb csúcsra futott a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyona az Egyesült Államokban, a költséghatékony és diverzifikált befektetés ezzel már közel 13,2 ezermilliárd dollár méretűre hízott november végére.

Rengeteg befektetés halmozódott fel a tőzsdén kereskedett alapokban / Fotó: Tapati Rinchumrus / Shutterstock

A tengerentúlon kibocsátott ETF-ek összvagyona újabb szűk 1 százalékkal nőtt, ezzel pedig október után újabb történelmi rekordszintre, 13 179, 6 milliárd dollárra ért a FactSet pénzügyi adatszolgáltató legfrissebb statisztikája szerint.

A megtakarítóknak köszönhető az újabb amerikai ETF-csúcs

Az újabb, valamivel több mint 113 milliárd dolláros bővülésre negatív piaci környezetben, kissé leforduló eszközárak mellett került sor. A befektetők maguk is kissé visszavettek, az előző havinál 13 százalékkal kisebb összeget, 147,7 milliárd dollárt helyeztek el ezekbe a termékekbe.

A friss megtakarítások 

  • zöme, 103,3 milliárd dollár a részvény ETF-ekbe érkezett, ez közel kétmilliárd euróval több az októberi volumennél. 
  • A kötvényes eszközök iránti kereslet eközben 16 százalékkal 43,7 milliárd dollárra mérséklődött. 
  • A pénzpiaci és kripto fókuszú ETF-ek 3,45 milliárdos tőkekiáramlást regisztráltak az októberi 6,9 milliárd dolláros bővülés után. 
  • A vegyes ETF-ek nettó értékesítése 58 százalékkal 676 millió dollárra zuhant vissza.
  • Az árupiaci termékekbe érkező megtakarítások harmadára, kétmilliárd dollárra zsugorodtak az októberi szinthez képest. 
  • Az alternatív eszközök iránti befektetői kereslet ötödével mérséklődött, 1,5 milliárd dollárra.

Az év eleje óta ezzel már összesen 1,26 ezermilliárd dollárt szívott fel az amerikai ETF-szektor.

A hozamok ezúttal elmaradtak

A meglévő eszközök értéke a jelentős tőkebeáramlás mellett is szerény mértékben nőtt a mostoha piaci környezetben. A messze a legnagyobb vagyonnal rendelkező részvény-ETF-ek stagnáltak, a kötvényes portfóliók értéke bő 2 százalékkal emelkedett, míg a legkisebb, többféle kategóriát magába foglaló egyéb szegmens tudott csak 10 százalék feletti kiugró növekedést felmutatni.

Zavarba ejtően sok új befektetés közül lehet választani

A kereslettel együtt a kínálat is bővült, november során 118 új ETF-et hoztak létre a befektetési szolgáltatók. A legtöbb új eszköz a piaci logikához igazodva részvény-ETF-volt, szám szerint 72. kötvénykitettséget adó termékből 23 új indult, pénzpiaci és kriptós ETF-ekből pedig 15-öt hoztak létre. Az alternatív ETF-ek kínálata hat új termékkel bővült.

A piac szédületes bővülésére jellemző, hogy 2025 első 11 hónapja során már több mint ezer új tőzsdén kereskedett alap indult el csak az Egyesült Államokban.

