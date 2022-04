Letették a több mint 30 milliárd forintból megépülő onkodiagnosztikai központ alapkövét az Országos Onkológiai Intézet (OOI) területén.



Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Modern diagnosztikai ellátás

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere arról beszélt: ahhoz, hogy az intézet a daganatos betegségek diagnosztikai, terápiás és oktatási központjaként teljes mértékben elláthassa feladatát, hiányzott egy olyan részleg, amely az országban kialakított onkológiai ellátás rendszerét kiszolgálja a legmodernebb diagnosztikai és ellátási lehetőségekkel.

Úgy fogalmazott, a beruházással az onkológiai intézet hiánytalanul be tudja majd tölteni országos feladatát, és a Közép- és kelet-európai Onkológiai Akadémiának (Central Eastern European Academy of Oncology, CEEAO) is olyan színvonalú központja lesz, amely minden részlegében összevethető az európai vagy amerikai intézetekkel. Polgár Csaba, az OOI főigazgatója elmondta,

a 14 ezer négyzetméteres, többszintes és mélygarázzsal megépülő központra régóta várt a szakma.

Az új épületben az onkológiai betegek diagnosztikai vizsgálatai egy-két nap alatt elvégezhetők lesznek, és a létesítmény az onkológiai telemedicinában is fontos szerepet kap.

A földszinten helyezik el a képalkotó diagnosztikát, az első emeleten a patológiai, citológiai részleget, a második emeleten a kutatóosztályokat, a legfelső szinten pedig az országos telemedicina-központ kap helyet – ismertette. Ezenkívül jelentős fejlesztés lesz az informatikai rendszerben is. Hozzátette: a kiviteli tervek elkészültek, a pályáztatás elindult.