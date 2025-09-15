Magyarországot másolják az olasz iskolák, rögtön tüntettek – de a szülők fele egyetért

A tanulók szüleinek fele helyesli a mobiltelefonok használatának betiltását az oktatási intézményekben, ami Olaszország nagy részén a hétfői iskolakezdéssel lépett életbe. A tartományok többségében szeptember 15-én csengettek be. Csak Rómában félmillió tanuló ült ma be az idei tanévben először a padokba.

Mobiltelefon-tiltás az olasz iskolákban: szigorú szankciók várnak a szabályszegőkre / Fotó: PeopleImages

Idén először tilos a mobiltelefon használata az oktatási intézmények épületeiben. A tiltás a teljes tanítási időre vonatkozik, a diákok a szünetekben sem kapcsolhatják be a készülékeket. Csak a sajátos nevelési igényű gyerekek képeznek kivételt, a digitális eszközöket egyébként kizárólag tanítási célokra lehet használni.

A baloldali OSA diákszervezet az oktatási minisztérium előtti tüntetéssel tiltakozott, álszentségnek nevezve, hogy a tárcavezető a mobiltelefonok használatát tartja a legnagyobb problémának az oktatás szerintük számos nehézsége közepette.

A korábban közölt felmérések szerint a szülők 50 százaléka helyesli a döntést.

41 százalékuk szerint a mesterséges intelligencia (MI) használatát is meg kellene tiltani az iskolákban.

Ezzel szemben Róma öt gimnáziumában és technikumában a pedagógusok kísérleti jelleggel a mesterséges intelligencia segítségével állítják össze a tanrendet, készítik elő az órákat, és az MI-vel értékelik a dolgozatokat is.

„Rossz kulturális modellben gondolkodik, aki a mobilhasználat tiltását elnyomásként éli meg. A szabályok tiszteletben tartásáról van szó. Minden társadalomban léteznek jogok és kötelességek, és bizonyos korlátok megszabása éppen a közösségi érdekeket szolgálja” – hangoztatta Giuseppe Valditara oktatási miniszter. Hozzátette, nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy a mobiltelefon negatívan hat a koncentrációra, memóriára, képzelőerőre és a tanulásra.

A mobiltelefon figyelmetlenséget okoz, és rombolja a pedagógusok iránti tiszteletet. Napi öt óra méregtelenítés, úgy gondolom, jót tesz

– jelentette ki a miniszter, arra utalva, hogy az olasz tanulók többsége naponta ennyi időt tölt az osztálytermekben.

Az oktatási intézmények önállóan igyekeznek megoldani a mobiltelefonok ellenőrzését. Egyes iskolák kulcsra zárható tárolókat állítottak fel, máshol a diákok kikapcsolva a hátizsákjukban tarthatják az okoseszközt.