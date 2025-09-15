Deviza
Magyarországot másolják az olasz iskolák, rögtön tüntettek – de a szülők fele egyetért

Olaszországban elindult a tanév, amely számos újdonságot hozott a diákok számára. Az egyik legfontosabb változás a mobiltelefon tiltása az iskolákban, ami a teljes tanítási időre vonatkozik, szünetekben sem lehet bekapcsolni a készülékeket. A döntést a szülők fele helyesli, miközben diák- és tanárszervezetek vitatják a szabály helyességét. Magyarországon már 2024 szeptembere óta érvényes a mobiltelefon-tiltás az iskolákban.
VG/MTI
2025.09.15, 19:13
Frissítve: 2025.09.15, 19:49

A tanulók szüleinek fele helyesli a mobiltelefonok használatának betiltását az oktatási intézményekben, ami Olaszország nagy részén a hétfői iskolakezdéssel lépett életbe. A tartományok többségében szeptember 15-én csengettek be. Csak Rómában félmillió tanuló ült ma be az idei tanévben először a padokba.

Mobiltelefon tiltás az olasz iskolákban: szigorú szankciók várnak a szabályszegőkre
Mobiltelefon-tiltás az olasz iskolákban: szigorú szankciók várnak a szabályszegőkre / Fotó: PeopleImages

Idén először tilos a mobiltelefon használata az oktatási intézmények épületeiben. A tiltás a teljes tanítási időre vonatkozik, a diákok a szünetekben sem kapcsolhatják be a készülékeket. Csak a sajátos nevelési igényű gyerekek képeznek kivételt, a digitális eszközöket egyébként kizárólag tanítási célokra lehet használni.

A baloldali OSA diákszervezet az oktatási minisztérium előtti tüntetéssel tiltakozott, álszentségnek nevezve, hogy a tárcavezető a mobiltelefonok használatát tartja a legnagyobb problémának az oktatás szerintük számos nehézsége közepette.

  • A korábban közölt felmérések szerint a szülők 50 százaléka helyesli a döntést.
  • 41 százalékuk szerint a mesterséges intelligencia (MI) használatát is meg kellene tiltani az iskolákban.

Ezzel szemben Róma öt gimnáziumában és technikumában a pedagógusok kísérleti jelleggel a mesterséges intelligencia segítségével állítják össze a tanrendet, készítik elő az órákat, és az MI-vel értékelik a dolgozatokat is.

„Rossz kulturális modellben gondolkodik, aki a mobilhasználat tiltását elnyomásként éli meg. A szabályok tiszteletben tartásáról van szó. Minden társadalomban léteznek jogok és kötelességek, és bizonyos korlátok megszabása éppen a közösségi érdekeket szolgálja” – hangoztatta Giuseppe Valditara oktatási miniszter. Hozzátette, nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy a mobiltelefon negatívan hat a koncentrációra, memóriára, képzelőerőre és a tanulásra.

A mobiltelefon figyelmetlenséget okoz, és rombolja a pedagógusok iránti tiszteletet. Napi öt óra méregtelenítés, úgy gondolom, jót tesz

– jelentette ki a miniszter, arra utalva, hogy az olasz tanulók többsége naponta ennyi időt tölt az osztálytermekben.

Az oktatási intézmények önállóan igyekeznek megoldani a mobiltelefonok ellenőrzését. Egyes iskolák kulcsra zárható tárolókat állítottak fel, máshol a diákok kikapcsolva a hátizsákjukban tarthatják az okoseszközt.

A miniszteri rendelkezés szerint a tiltás megszegését első alkalommal figyelmeztetés kíséri, majd intő és a magatartási jegy lerontása. Ha a diák többszörös figyelmeztetés ellenére sem tartja tiszteletben a tiltást, a bukást kockáztatja. A Codacons fogyasztóvédelmi szövetség üdvözölte a tiltást, megjegyezve, hogy a mobiltelefonok iskolai környezetben gyakorta a diákok közötti zaklatás eszközei.

Újabb országban tiltják ki a mobiltelefonokat az iskolákból

Brazíliában egy januárban jóváhagyott és életbe lépett törvény értelmében a diákok nem használhatják mobiltelefonjaikat az iskolában, még a folyosókon, szünetben sem. A rendelet értelmében a februári tanévkezdéstől telefonokat az iskolában csak oktatási célra, tanári engedéllyel, valamint egészségügyi okból lehet használni, máskülönben az intézmények által saját hatáskörben meghatározott helyen – hátizsákban, dobozokban – kell tárolni.

Egy iskolaigazgató a sajtónak azt mondta, a diákoknak koncentrációs problémáik voltak a telefonok miatt, és azt vették észre, hogy mivel a szünetekben is telefonjukba mélyednek, egyre kevesebbet kommunikálnak egymással, és szinte csak a közösségi média felületein tartják a kapcsolatot.

