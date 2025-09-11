Két hét után ismét kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, azonban ezúttal nem a szokásos felállásban. A kormányzati tájékoztatónak ugyanis vendége lesz Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is.

Nagy bejelentésekre készül Gulyás Gergely – kövesse élő tudósításunkat a szokatlan kormányinfóról / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Szerdán ülésezett a kormány, amiről Orbán Viktor miniszterelnök is posztolt a közösségi oldalán. A kormányfő egy rövid videóban reagált szerda hajnalban történt lengyelországi eseményekre, mely során 19 orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe.

Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan

– jelentette ki szerda délelőtti Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök Bár az eszközöket a lengyel légvédelem megsemmisítette, és az oroszok határozottan tagadták a támadás tényét, az ügy mégis óriási vihart kavart. Lengyelország 2022 után ismét kezdeményezte a NATO 4. cikkelyének alkalmazását, Donald Tusk kormányfő pedig azt mondta, hogy a 2. világháború óta nem állt ilyen közel Lengyelország egy katonai konfliktushoz.

Bóka János személye a mostani kormányinfón arra utal, hogy uniós ügyek is terítékre kerülnek. A kormány és az uniós intézmények közötti feszültség továbbra sem enyhül, Manfred Weber az Európai Parlament szerdai ülésén is üzent a magyar kormánynak, amikor szóba került az egység kérdése. Az Európai Néppárt elnöke egyenesen azt állította, hogy a nemzeti függetlenség egy Patyomkin-falu.

Nagy kérdés, hogy születtek-e gazdasági döntések-e a tegnapi kormányülésen.

Információink szerint számos gazdasági kérdés van jelenleg a kormány napirendjén, amelyekről hamarosan döntés születhet.

Ilyen az áfa alanyi adómentesség értékhatárnak az emelése, a kiva átalakítása, illetve a szociális hozzájárulási adó 1 százalékos csökkentése. Utóbbira óriási szükség lesz, ha a kormány tartani akarja a tavalyi bérmegállapodásban rögzített 13 százalékos minimálbér-emelést jövőre. Ezen kívül egy újabb otthonfelújítási támogatásról szóló döntés is hamarosan megszülethet. Még augusztusban írtunk róla, hogy jelenleg is dolgozik a kormány egy otthonfelújítási programon, amelyben 10 és 15 millió forint közötti visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást lehet majd igényelni. A program elvileg októberben indulna.