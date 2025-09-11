Két hét után ismét kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, azonban ezúttal nem a szokásos felállásban. A kormányzati tájékoztatónak ugyanis vendége lesz Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is.
Szerdán ülésezett a kormány, amiről Orbán Viktor miniszterelnök is posztolt a közösségi oldalán. A kormányfő egy rövid videóban reagált szerda hajnalban történt lengyelországi eseményekre, mely során 19 orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe.
Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan
– jelentette ki szerda délelőtti Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök Bár az eszközöket a lengyel légvédelem megsemmisítette, és az oroszok határozottan tagadták a támadás tényét, az ügy mégis óriási vihart kavart. Lengyelország 2022 után ismét kezdeményezte a NATO 4. cikkelyének alkalmazását, Donald Tusk kormányfő pedig azt mondta, hogy a 2. világháború óta nem állt ilyen közel Lengyelország egy katonai konfliktushoz.
Bóka János személye a mostani kormányinfón arra utal, hogy uniós ügyek is terítékre kerülnek. A kormány és az uniós intézmények közötti feszültség továbbra sem enyhül, Manfred Weber az Európai Parlament szerdai ülésén is üzent a magyar kormánynak, amikor szóba került az egység kérdése. Az Európai Néppárt elnöke egyenesen azt állította, hogy a nemzeti függetlenség egy Patyomkin-falu.
Nagy kérdés, hogy születtek-e gazdasági döntések-e a tegnapi kormányülésen.
Információink szerint számos gazdasági kérdés van jelenleg a kormány napirendjén, amelyekről hamarosan döntés születhet.
Ilyen az áfa alanyi adómentesség értékhatárnak az emelése, a kiva átalakítása, illetve a szociális hozzájárulási adó 1 százalékos csökkentése. Utóbbira óriási szükség lesz, ha a kormány tartani akarja a tavalyi bérmegállapodásban rögzített 13 százalékos minimálbér-emelést jövőre. Ezen kívül egy újabb otthonfelújítási támogatásról szóló döntés is hamarosan megszülethet. Még augusztusban írtunk róla, hogy jelenleg is dolgozik a kormány egy otthonfelújítási programon, amelyben 10 és 15 millió forint közötti visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást lehet majd igényelni. A program elvileg októberben indulna.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.