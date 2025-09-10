Lelőtt drónok: évek óta nem alkalmazott eljárás van Tusk kezében – a NATO-nak döntenie kell, hogy beavatkozik-e

A lényeg:
Rendkívüli kormányülést hívott össze szerda reggelre Donald Tusk lengyel miniszterelnök, miután orosz drónok sértették meg a lengyel légteret szerdán, és a pilóta nélküli légi járműveket semlegesítették a lengyelek. „Tizenkilenc alkalommal hatoltak be a lengyel légtérbe az orosz drónok, nagy része Fehéroroszországból repült be” – közölte a miniszterelnök a kormányülésen a Reuters tudósítása szerint. Tusk komolynak nevezte a helyzetet. „Ma már senkinek sem lehet kétsége, hogy különféle forgatókönyvekre kell készülnünk” – jelentette ki. Egyúttal aláhúzta: nincs ok pánikra és arra sem, hogy a lakosok mindennapi életét megnehezítő korlátozásokat vezessenek be.
Bár Tusk mindenkit nyugalomra int, a helyzet komolyságát mutatja, hogy 2022, tehát közel három év után került újra napirendre a NATO alapszerződésének 4. cikkelye szerinti eljárás megindításának lehetősége. A kormányülés előtt Karol Nawrocki államfő kezdeményezésére lengyel politikai és katonai vezetők egyeztettek az elnöki hivatal nemzetbiztonsági irodájában (BBN). Az ezt követő sajtóértekezletén az államfő arról beszélt, hogy a dróntámadás példátlan mozzanat a NATO történetében, ahogyan Lengyelország legújabb történetében is. Az elnök bejelentette: a légtérsértések miatt összehívja a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN) ülését.
A Reuters végig élőben adja a kormányülést, a tudósítás szerint Tusk elmondta, hogy Lengyelország
a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását kérte, és jelenleg is folynak a tárgyalások a szövetségesekkel Lengyelország légvédelmének megerősítéséről.
„Az a tény, hogy ezeket a biztonsági fenyegetést jelentő drónokat lelőtték, megváltoztatja a politikai helyzetet. Ezért a szövetségesekkel folytatott tárgyalások a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazására irányuló hivatalos kérelem formájában zajlottak” – mondta Tusk. A lengyel miniszterelnök azt is elmondta, hogy Lengyelországnak több kell, mint szolidaritási nyilatkozatok és a szövetségesek nagyobb támogatása. Tusk hozzátette, hogy nincs ok azt állítani, hogy Lengyelország háborús állapotban van, de a második világháború óta ez a leginkább fegyveres konfliktushoz hasonló helyzet.
Tusk világháborús hasonlata is mutatja, hogy az ügyet nem veszik félvállról, de időben hozzánk közelebb van és a történéseket jobban kontextusba teszi, hogy az orosz–ukrán háború közepette is közel három éve került képbe utoljára a 4. cikkely szerinti eljárás –
tehát nem kapkodják csak úgy elő a fiókból alaptalanul a NATO-tagállamok.
Főleg a lengyelek, akik már többször megnyomták a piros gombot, például akkor, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát.
A NATO 1949-es alapítása óta a 4.cikkely szerinti eljárást eddig nyolcszor kezdeményezték.
Az, hogy egy NATO-tagállam felett orosz drónokat lőttek le, és a lengyel miniszterelnök reakciója, hogy veszélyben érzi Lengyelország területi épségét, indokolttá teszi, hogy Tusk a 4. cikkelyt emlegeti. A miniszterelnök kezében a katonai szövetség alapító okiratának egyik része van, ami lehetőséget ad arra, hogy egy tagállam az Észak-atlanti Tanács elé vigyen egy ügyet. A tanács a NATO első számú politikai döntéshozó testülete.
Ugyanakkor a NATO részéről tett nyilatkozatok, így például, amelyet Alexus Grynkewich, a NATO legfőbb katonai parancsnoka, az amerikai légierő tábornoka tett, hogy
a NATO szoros kapcsolatban áll Lengyelországgal és a többi szövetségesével, folyamatosak az egyeztetések (…) A szövetség gyorsan és határozottan reagált a helyzetre, bizonyítva képességeinket és elszántságunkat a szövetségesek területének védelmében,
amihez a NATO szóvivője hozzátette, hogy
ez volt az első alkalom, hogy NATO-repülőgépek potenciális fenyegetésekkel szálltak szembe a szövetségesek légterében,
azt mutatják, hogy a szövetség vezetése óvatos, vizsgálódnak, a támadást egyelőre nem tekintik valamennyiük elleni akciónak, és arról sem egyeztek meg, hogy azonnal megteszik a szükséges intézkedéseket, beleértve a fegyveres erő használatát is. Tehát annak ellenére, hogy feszült a helyzet, együttes erővel történő válaszlépésről még jogilag sem lehet szó jelen állapot szerint, egyszerűen azért, mert nem ez a protokoll. Arra az 5. cikkely szolgál, és ott is teljes konszenzus kell.
Az oroszok eddig nem kommentálták hivatalosan a drónincidenst, de egy orosz diplomata szerdán kijelentette, hogy Lengyelországnak semmilyen bizonyítéka nincs arra vonatkozóan, hogy a lelőtt drónok orosz eredetűek voltak – jelentette az orosz RIA állami hírügynökség. „A vádakat alaptalannak tartjuk. Nem mutattak be semmilyen bizonyítékot arra, hogy ezek a drónok orosz eredetűek lennének” – idézte Andrej Ordasht, Oroszország lengyelországi ideiglenes ügyvivőjét, akit azóta be is hívattak a lengyelek raportra.
Mint ismert, Lengyelország szerda hajnalban arról számolt be, hogy orosz drónok megsértették a légterét. A pilóta nélküli légi járművek valószínűleg Ukrajna nyugati részén keresztül érkeztek lengyel területre, ahol a légvédelem lelőtte őket. Az incidensben senki sem sérült meg, sajtóinformációk szerint egy orosz drón egy beépítetlen területen lévő mezőre zuhant.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.