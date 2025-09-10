Lelőtt drónok: évek óta nem alkalmazott eljárás van Tusk kezében – a NATO-nak döntenie kell, hogy beavatkozik-e

A lényeg:

Orosz drónok hatoltak be Lengyelországba, hatástalanították őket.

Donald Tusk elővette a 4. cikkely kérdését – évek óta nem volt napirenden a rendelkezés, ezért súlya van.

Mi az a 4. cikkely? Nagyon nem az, mint az 5. cikkely, ezért most megvizsgáljuk a különbségeket, mikor melyiket alkalmazzák.

Donald Tusk lépett, de a NATO-tagállamok teljes konszenzusa kell, hogy akár fegyveres konfliktussá eszkalálódjanak a történtek / Fotó: NurPhoto via AFP

Rendkívüli kormányülést hívott össze szerda reggelre Donald Tusk lengyel miniszterelnök, miután orosz drónok sértették meg a lengyel légteret szerdán, és a pilóta nélküli légi járműveket semlegesítették a lengyelek. „Tizenkilenc alkalommal hatoltak be a lengyel légtérbe az orosz drónok, nagy része Fehéroroszországból repült be” – közölte a miniszterelnök a kormányülésen a Reuters tudósítása szerint. Tusk komolynak nevezte a helyzetet. „Ma már senkinek sem lehet kétsége, hogy különféle forgatókönyvekre kell készülnünk” – jelentette ki. Egyúttal aláhúzta: nincs ok pánikra és arra sem, hogy a lakosok mindennapi életét megnehezítő korlátozásokat vezessenek be.

Évek óta nem volt ilyen

Bár Tusk mindenkit nyugalomra int, a helyzet komolyságát mutatja, hogy 2022, tehát közel három év után került újra napirendre a NATO alapszerződésének 4. cikkelye szerinti eljárás megindításának lehetősége. A kormányülés előtt Karol Nawrocki államfő kezdeményezésére lengyel politikai és katonai vezetők egyeztettek az elnöki hivatal nemzetbiztonsági irodájában (BBN). Az ezt követő sajtóértekezletén az államfő arról beszélt, hogy a dróntámadás példátlan mozzanat a NATO történetében, ahogyan Lengyelország legújabb történetében is. Az elnök bejelentette: a légtérsértések miatt összehívja a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN) ülését.

A Reuters végig élőben adja a kormányülést, a tudósítás szerint Tusk elmondta, hogy Lengyelország

a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását kérte, és jelenleg is folynak a tárgyalások a szövetségesekkel Lengyelország légvédelmének megerősítéséről.

„Az a tény, hogy ezeket a biztonsági fenyegetést jelentő drónokat lelőtték, megváltoztatja a politikai helyzetet. Ezért a szövetségesekkel folytatott tárgyalások a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazására irányuló hivatalos kérelem formájában zajlottak” – mondta Tusk. A lengyel miniszterelnök azt is elmondta, hogy Lengyelországnak több kell, mint szolidaritási nyilatkozatok és a szövetségesek nagyobb támogatása. Tusk hozzátette, hogy nincs ok azt állítani, hogy Lengyelország háborús állapotban van, de a második világháború óta ez a leginkább fegyveres konfliktushoz hasonló helyzet.