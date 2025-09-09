Karácsony Gergely a BKV leállításáról beszélt, Nagy Márton keményen kiosztotta

„Karácsony Gergely beláthatatlan ideig leállítaná a BKV-t. A főpolgármester nem zsarolhat és használhatja fegyverként a budapestiek életét” – írta keddi Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője ezzel a Budapest által fizetendő szolidaritási hozzájárulás körüli legújabb fejleményekre reagált.
„A bíróság újra megerősítette, hogy a szolidaritási hozzájárulás rendszere ellentétes az alaptörvénnyel, azonban a kérdés jogi úton történő rendezésére nincs ideje a fővárosnak, ezért továbbra is tárgyalásra várja a kormányt és nyitott minden egyeztetésre” – jelentette ki keddi budapesti sajtótájékoztatóján a főpolgármester.
Karácsony Gergely közölte, hogy a Fővárosi Törvényszék hétfői végzésében megerősítette azt a korábbi bírósági álláspontot, hogy a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszere ellentétes az alaptörvénnyel, és a bíróság immár másodjára is az Alkotmánybírósághoz fordul. „Van mögöttünk állami számvevőszéki jelentés, van mögöttünk alkotmánybírósági határozat, azonban a kormány még mindig nem veszi komolyan azt a feladatot, amit rá rónak ezek a döntések” – mondta a városvezető.
A főpolgármester szavai szerint a bírósági döntés újra megerősíti azt, hogy a fővárosnak igaza van, amikor vitatja a Budapestet tönkretevő elvonások mértékét. Szerinte azonban nincs idő arra, hogy végigjárják a jogi utat, ezért a Fővárosi Önkormányzat továbbra is tárgyalóasztalhoz hívja a kormányt. Úgy véli, hogy megint vissza kell ülni a tárgyalóasztalhoz, és biztosítani kell a főváros működőképességét.
A Fővárosi Önkormányzat 2023 óta jogi eszközökkel is küzd a város működését szerinte ellehetetlenítő állami elvonásokkal szemben, és 2024-ben nyerte az első jogerős pert, amely kimondta, hogy a fővárost érintő elvonások – elsősorban a szolidaritási hozzájárulás – ellentétesek az alaptörvénnyel. Azóta alkotmánybírósági határozat is született erről. Szavai szerint a főváros minden érdemi, tartalmi pert megnyert az elmúlt két évben a kormánnyal szemben, és a mostani bírósági döntés újra igazolja azt, hogy bármilyen jogi formát talál is ki a kormány a szolidaritási hozzájáruláshoz, az ellentétes a jogszabályokkal.
„Messze nem egy jogi eljárási ügyről van szó, hanem a szolidaritási hozzájárulás lényegét érintő döntést hozott az Alkotmánybíróság is korábban, és ezt a bíróság a tegnapi döntésével újra megerősítette” – emlékeztetett a főpolgármester, aki szerint a szolidaritási hozzájárulás nem adó, hanem az államháztartáson belüli újraelosztás, ezért azoknak az önkormányzatoknak, amelyeknek ezt a hozzájárulást meg kell fizetniük, közigazgatási eljárásban módot kell biztosítani arra, hogy vitathassák a rájuk kirótt elvonás mértékét. Az államnak pedig érdemben meg kellene vizsgálnia azt, hogy ez az elvonás nem teszi-e lehetetlenné a biztonságos önkormányzati közfeladat-ellátást.
Karácsony Gergely kijelentette, hogy a Fővárosi Önkormányzat esetében az ez évre kirótt 89 milliárd forint befizetése azt jelentené, hogy teljes mértékben lehetetlenné válik a fővárosi közszolgáltatások finanszírozása. Az Állami Számvevőszék legutóbbi jelentésében is teljesen világossá tette, hogy amennyiben a főváros befizetné ezt az elvonást, akkor ellehetetlenülnének a közszolgáltatások.
A főpolgármester megjegyezte azt is, hogy nem tudnak másféleképpen tekinteni az előttük álló folyamatra, mint hogy a kormány legalább részben kivezeti azokat az elvonásokat, amelyeket több jogerős bírósági döntés is, az alkotmánybírósági döntés is, az alaptörvénnyel ellentétesnek mondott ki.
Karácsony Gergely szerint a főváros már befizette a hozzájárulás azon mértékét, ami szerintük alkotmányos, de nem tudnak és nem is akarnak több szolidaritási hozzájárulást fizetni. Hozzátette, hogy 50 milliárd forinttal nagyobb a kirótt elvonás mértéke, mint amit a főváros alkotmányosnak tart. Ha ezt az 50 milliárdot elvonnák a fővárosi költségvetésből, ez azzal a következménnyel jár, hogy nem tudják az év végéig biztosítani a közszolgáltatásokat.
A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a főváros nem hoz döntést a közszolgáltatások szüneteltetéséről. Ilyen döntést csak a kormány hozhat azzal, hogy nem hajtja végre a bírósági döntéseket, és ezek ellenére továbbra is elveszi a város pénzét.
Karácsony szerint nagyon szeretnék kerülni, hogy a város működőképessége veszélybe kerüljön. Annak a következményei beláthatatlanok, ha nem sikerül a fővárosnak a kormánnyal megállapodnia.
„Nem tudom, hogy egy napig vagy egy évig lehetnek fennakadások a közszolgáltatásokban, ha nincs pénz, nincsenek közszolgáltatások. És ha nincsen kormányzati megállapodás, akkor nem lesz pénz” – mondta a városvezető.
„Megmondtuk előre, senki sem állhat a törvények és a jogszabályok felett, a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek meg kell fizetnie!” – írta múlt keddi Facebook-posztjában Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter szerint a Magyar Államkincstár szeptember elsején, hétfőn vette kézhez a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú jogerős döntését.
Karácsony Gergely friss sajtótájékoztatójára kedden újabb Facebook-posztban reagált a nemzetgazdasági miniszter, aki szerint a szolidaritási adó nem ellentétes sem az alaptörvénnyel, sem a nemzetközi szerződésekkel, nem sérti az önkormányzati chartát. Úgy véli, hogy a főpolgármester megint csak politizál, és nem néz szembe a szakmai tényekkel.
A tárcavezető szerint Karácsony Gergely el akarja terelni a figyelmet arról, hogy katasztrofális helyzetbe irányította Budapestet. A főpolgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy az állami elvonások ellehetetlenítik az önkormányzat működését, a közösségi oldalán pedig azt írta, hogy a főváros kivéreztetése alaptörvény-ellenes. Nagy Márton szerint időhúzás, ami most történik, a kérdés pedig most az, hogy ezt az átlátszó játékot ki, meddig hagyja. „Ebben mindenkinek vaskos felelőssége van” – szögezte le a miniszter, aki változatlan alapvetésnek tekinti, hogy a kötelezettségeket mindenkinek vállalnia kell, az adókat és a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek be kell fizetnie.
