Karácsony Gergely a BKV leállításáról beszélt, Nagy Márton keményen kiosztotta

„Karácsony Gergely beláthatatlan ideig leállítaná a BKV-t. A főpolgármester nem zsarolhat és használhatja fegyverként a budapestiek életét” – írta keddi Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője ezzel a Budapest által fizetendő szolidaritási hozzájárulás körüli legújabb fejleményekre reagált.

A szolidaritási hozzájárulás kapcsán tovább folytatódik a vita Budapesten / Fotó: Artur Bogacki / Shutterstock

„A bíróság újra megerősítette, hogy a szolidaritási hozzájárulás rendszere ellentétes az alaptörvénnyel, azonban a kérdés jogi úton történő rendezésére nincs ideje a fővárosnak, ezért továbbra is tárgyalásra várja a kormányt és nyitott minden egyeztetésre” – jelentette ki keddi budapesti sajtótájékoztatóján a főpolgármester.

Karácsony Gergely közölte, hogy a Fővárosi Törvényszék hétfői végzésében megerősítette azt a korábbi bírósági álláspontot, hogy a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszere ellentétes az alaptörvénnyel, és a bíróság immár másodjára is az Alkotmánybírósághoz fordul. „Van mögöttünk állami számvevőszéki jelentés, van mögöttünk alkotmánybírósági határozat, azonban a kormány még mindig nem veszi komolyan azt a feladatot, amit rá rónak ezek a döntések” – mondta a városvezető.

Karácsony Gergely szerint a fővárosnak van igaza

A főpolgármester szavai szerint a bírósági döntés újra megerősíti azt, hogy a fővárosnak igaza van, amikor vitatja a Budapestet tönkretevő elvonások mértékét. Szerinte azonban nincs idő arra, hogy végigjárják a jogi utat, ezért a Fővárosi Önkormányzat továbbra is tárgyalóasztalhoz hívja a kormányt. Úgy véli, hogy megint vissza kell ülni a tárgyalóasztalhoz, és biztosítani kell a főváros működőképességét.

A Fővárosi Önkormányzat 2023 óta jogi eszközökkel is küzd a város működését szerinte ellehetetlenítő állami elvonásokkal szemben, és 2024-ben nyerte az első jogerős pert, amely kimondta, hogy a fővárost érintő elvonások – elsősorban a szolidaritási hozzájárulás – ellentétesek az alaptörvénnyel. Azóta alkotmánybírósági határozat is született erről. Szavai szerint a főváros minden érdemi, tartalmi pert megnyert az elmúlt két évben a kormánnyal szemben, és a mostani bírósági döntés újra igazolja azt, hogy bármilyen jogi formát talál is ki a kormány a szolidaritási hozzájáruláshoz, az ellentétes a jogszabályokkal.