Nagy Márton: az ítélőtábla kimondta, hogy senki sem állhat a törvények felett – Karácsonynéknak be kell fizetniük a szolidaritási adót

„Megmondtuk előre, senki sem állhat a törvények és a jogszabályok felett, a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek meg kell fizetnie!” – írta Nagy Márton a Facebook-oldalán kedden.

Nagy Márton szerint a vidék felzárkóztatásában Budapestnek is részt kell vennie / Fotó: Purger Tamás

A nemzetgazdasági miniszter azt írta, hogy Karácsony Gergely és a főváros részéről csak politikai hangulatkeltés és időhúzás zajlott. „Ennek most, a bíróság döntése értelmében vége!” – írta.

Hozzátette, hogy a Magyar Államkincstár hétfőn vette kézhez a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú jogerős döntését.

Az ítélőtábla a Fővárosi Önkormányzat azonnali jogvédelem iránti kérelmét elutasította, és megállapította, hogy az azonnali jogvédelem vizsgálata során az állított sérelemnek ténylegesen fenn kell állnia, az nem lehet hipotetikus

– posztolta Nagy Márton.

A miniszter hozzátette, hogy az ítélőtábla megállapította: az azonnali jogvédelem elrendelése megalapozatlan volt, ezért a Fővárosi Önkormányzat kérelmét elutasította.

Nagy Márton azt írta, hogy a vidék felzárkóztatásában a legfejlettebb településeknek, így Budapestnek – az ország leggazdagabb önkormányzatának – is részt kell vennie.

„Ez így igazságos, hiszen a gazdagabb települések az elmúlt években több száz milliárd forintnyi támogatást kaptak beruházásaikhoz, fejlesztéseikhez. A jogszabályokat mindenkinek be kell tartania – Budapestnek is!” – írta.

Miért nem hajlandó Budapest befizetni az adót az államnak?

Karácsony Gergely korábban azzal érvelt az adófizetés megtagadása mellett, hogy szerinte az alaptörvény kimondja, hogy az önkormányzatok saját bevételei nem elvonhatók adócélokra. Márpedig az 58 milliárdos szolidaritási adó 25 milliárddal magasabb, mint amennyi támogatást az önkormányzat az államtól kap. Ebből a számára az következik, hogy a magyar állam körülbelül 35 milliárd forintot törvénytelenül von el. Ezért csak a szerintük törvényes részt fogják befizetni.

A főpolgármester azt is ígérte, hogy a bejelentett megszorítócsomagról – amit a főváros következetesen túlélőprogramnak hív – meg fogják kérdezni a budapestiek véleményét.

Karácsony Gergely szerint egyébként Budapest jól teljesített az elmúlt időszakban, de a belpolitikai válságot nem tudják és nem is akarják megoldani. Szerinte a kormány Budapest-ellenes politikát visz.