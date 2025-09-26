Deviza
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
drón
Magyarország

Zelenszkij nem áll le: parancsot adott a hadseregnek, katonai válaszlépések jöhetnek a magyar–ukrán határon

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök parancsot adott a hadseregnek, hogy vizsgálják ki az állítólagos magyar felderítő drónok tevékenységét. Magyarország korábban cáfolta a vádakat.
VG
2025.09.26, 21:37
Frissítve: 2025.09.26, 21:54

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a főparancsnok álláspontja alapján utasította a katonaságot: vizsgálják ki az állítólagos magyarországi felderítő drónokat, és az ország védelme érdekében megfelelően reagáljanak.

Zelenszkij nem áll le: parancsot adott a hadseregnek, katonai válaszlépések jöhetnek a magyar–ukrán határon
Fotó: AFP

Mint ismert, az ukrán elnök nemrég arról számolt be a hadsereg főparancsnokának tájékoztatása alapján, hogy valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg országa légterét, amelyek az előzetes értékelések szerint a határtérség ipari potenciálját mérhették fel. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter válaszul azt írta, hogy Volodimir Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát. 

Az ügy politikai súlyát az adja, hogy nem sokkal korábban Szijjártó Péter élesen bírálta Ukrajnát, mondván, Kijev évek óta magyarellenes politikát folytat. A Honvédelmi Minisztérium pedig az esetre reagálva közölte: nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen.

Hozzátették: az ukrán féltől nem kaptak ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állnak velük. A HM leszögezte: a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét.

A honvédelmi tárca egyben jelezte, hogy Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A gyakorlatról nemcsak a NATO-szövetségeseink kapnak folyamatosan tájékoztatást, hanem az ukrán fél is, így a feszültségkeltés nem alapul valós tényeken.

