Hazugságon csípte Zelenszkijt a Honvédelmi Minisztérium: a magyar kormány megerősítette a keleti országrész légterének védelmét és ezt az ukránok is tudják

A Honvédelmi Minisztérium pénteki közleménye egyértelműen cáfolta a sajtóban is felbukkant hírt, miszerint magyar drón repült volna az ukrán határnál. A tárca hangsúlyozta: a Magyar Honvédség nem hajtott végre ilyen repülést, és nem is kapott rá utasítást.
A közlemény szerint az ukrán fél részéről sem érkezett semmilyen tájékoztatás az esettel kapcsolatban, noha a két ország katonai kapcsolata folyamatos és szoros. A minisztérium megjegyezte, hogy a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti régió légvédelmét, így a terület biztonsága folyamatosan garantált.
Az ügy politikai súlyát az adja, hogy nem sokkal korábban Szijjártó Péter külügyminiszter élesen bírálta Ukrajnát, mondván, Kijev évek óta magyarellenes politikát folytat.
A magyar külügyminiszter szerint az ukrán vezetés ahelyett, hogy a kapcsolatok javításán dolgozna, magyar katonai vezetőket tiltott ki, miközben elvárja Budapesttől, hogy támogassa az ország uniós csatlakozását.
Zelenszkij ezek után hozta szóba a drónincidenst, azt állítva, hogy felderítőeszközök léphettek be ukrán légtérbe a magyar határ közelében. A Honvédelmi Minisztérium mostani cáfolata így nem pusztán technikai kérdésről szól, hanem egy olyan üzenet, amely beleilleszkedik a hónapok óta zajló diplomáciai szóváltások sorába.
A tárca emlékeztetett, hogy Magyarországon október közepéig zajlik az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül.
A gyakorlat részleteiről a NATO-szövetségesek mellett az ukrán fél is folyamatos tájékoztatást kap, így a feszültségkeltés nem alapul valós tényeken.
Az elmúlt évtizedek legnagyobb léptékű műveletét hajtja végre hazánkban 22 ezer katona. Az Adaptive Hussars 2025 a földön, a vízen és a levegőben is zajlik.
