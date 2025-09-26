Deviza
EUR/HUF390.93 -0.23% USD/HUF334.22 -0.53% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.63 -0.11% RON/HUF76.95 -0.28% CZK/HUF16.12 +0.11% EUR/HUF390.93 -0.23% USD/HUF334.22 -0.53% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.63 -0.11% RON/HUF76.95 -0.28% CZK/HUF16.12 +0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,207.79 +1.22% MTELEKOM1,814 -0.66% MOL2,740 +3.63% OTP29,090 +1.29% RICHTER9,770 -0.05% OPUS541 0% ANY7,220 +0.84% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,910 -1.8% BUMIX9,234.51 +0.07% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,167.73 +1.1% BUX99,207.79 +1.22% MTELEKOM1,814 -0.66% MOL2,740 +3.63% OTP29,090 +1.29% RICHTER9,770 -0.05% OPUS541 0% ANY7,220 +0.84% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,910 -1.8% BUMIX9,234.51 +0.07% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,167.73 +1.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Magyar Honvédség
Honvédelmi Minisztérium
Volodimir Zelenszkij
légtérsértés

Hazugságon csípte Zelenszkijt a Honvédelmi Minisztérium: a magyar kormány megerősítette a keleti országrész légterének védelmét és ezt az ukránok is tudják

Kijev ismét hazugságokat terjesztett Magyarországról. A Honvédelmi Minisztérium pénteken határozottan visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon állítását, hogy magyar katonai drón jelent volna meg ukrán területen.
VG/MTI
2025.09.26., 18:58

A Honvédelmi Minisztérium pénteki közleménye egyértelműen cáfolta a sajtóban is felbukkant hírt, miszerint magyar drón repült volna az ukrán határnál. A tárca hangsúlyozta: a Magyar Honvédség nem hajtott végre ilyen repülést, és nem is kapott rá utasítást.

Trump meets Zelensky and European leaders in Washington DC Honvédelmi Minisztérium
A Honvédelmi Minisztérium pénteken határozottan visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon állítását, hogy magyar katonai drón jelent volna meg ukrán területen / Fotó: AFP

A közlemény szerint az ukrán fél részéről sem érkezett semmilyen tájékoztatás az esettel kapcsolatban, noha a két ország katonai kapcsolata folyamatos és szoros. A minisztérium megjegyezte, hogy a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti régió légvédelmét, így a terület biztonsága folyamatosan garantált.

Az ügy politikai súlyát az adja, hogy nem sokkal korábban Szijjártó Péter külügyminiszter élesen bírálta Ukrajnát, mondván, Kijev évek óta magyarellenes politikát folytat. 

A magyar külügyminiszter szerint az ukrán vezetés ahelyett, hogy a kapcsolatok javításán dolgozna, magyar katonai vezetőket tiltott ki, miközben elvárja Budapesttől, hogy támogassa az ország uniós csatlakozását.

Zelenszkij ezek után hozta szóba a drónincidenst, azt állítva, hogy felderítőeszközök léphettek be ukrán légtérbe a magyar határ közelében. A Honvédelmi Minisztérium mostani cáfolata így nem pusztán technikai kérdésről szól, hanem egy olyan üzenet, amely beleilleszkedik a hónapok óta zajló diplomáciai szóváltások sorába.

Honvédelmi Minisztérium: a hadseregnek van jobb dolga, mint Ukrajna felett röpködni

A tárca emlékeztetett, hogy Magyarországon október közepéig zajlik az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül.

A gyakorlat részleteiről a NATO-szövetségesek mellett az ukrán fél is folyamatos tájékoztatást kap, így a feszültségkeltés nem alapul valós tényeken.

Óriási hadgyakorlat kezdődött Magyarországon: a rendszerváltás óta nem volt ilyenre példa

Az elmúlt évtizedek legnagyobb léptékű műveletét hajtja végre hazánkban 22 ezer katona. Az Adaptive Hussars 2025 a földön, a vízen és a levegőben is zajlik.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12052 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Gázai övezet

Trump a semmiből bejelentette: megvan a megállapodás, béke lesz – véget érhet az izraeli háború

A megállapodás értelmében a Hamász kiadhatja az izraeli túszokat, ami új reményt ad a békére.
2 perc
szolgálati lakás

Most lehet odaköltözni a Balatonra nulla forintból: átadták az első szolgálati bérlakást az egyik legnépszerűbb településen – fotó

A Balaton térsége Békés vármegyével együtt a legrosszabb demográfiai helyzetben van.
2 perc
Németország

Megszólalt a Bosch, így érinti Magyarországot a gigantikus leépítés: csak egyvalami biztos, de ennek senki se örül

A német anyavállalat drasztikus átalakításokat hajt végre, miközben a hazai autóipar történelmi fejlesztésekkel bővül.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu