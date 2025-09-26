Hazugságon csípte Zelenszkijt a Honvédelmi Minisztérium: a magyar kormány megerősítette a keleti országrész légterének védelmét és ezt az ukránok is tudják

A Honvédelmi Minisztérium pénteki közleménye egyértelműen cáfolta a sajtóban is felbukkant hírt, miszerint magyar drón repült volna az ukrán határnál. A tárca hangsúlyozta: a Magyar Honvédség nem hajtott végre ilyen repülést, és nem is kapott rá utasítást.

A Honvédelmi Minisztérium pénteken határozottan visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon állítását, hogy magyar katonai drón jelent volna meg ukrán területen / Fotó: AFP

A közlemény szerint az ukrán fél részéről sem érkezett semmilyen tájékoztatás az esettel kapcsolatban, noha a két ország katonai kapcsolata folyamatos és szoros. A minisztérium megjegyezte, hogy a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti régió légvédelmét, így a terület biztonsága folyamatosan garantált.

Az ügy politikai súlyát az adja, hogy nem sokkal korábban Szijjártó Péter külügyminiszter élesen bírálta Ukrajnát, mondván, Kijev évek óta magyarellenes politikát folytat.

A magyar külügyminiszter szerint az ukrán vezetés ahelyett, hogy a kapcsolatok javításán dolgozna, magyar katonai vezetőket tiltott ki, miközben elvárja Budapesttől, hogy támogassa az ország uniós csatlakozását.

Zelenszkij ezek után hozta szóba a drónincidenst, azt állítva, hogy felderítőeszközök léphettek be ukrán légtérbe a magyar határ közelében. A Honvédelmi Minisztérium mostani cáfolata így nem pusztán technikai kérdésről szól, hanem egy olyan üzenet, amely beleilleszkedik a hónapok óta zajló diplomáciai szóváltások sorába.

Honvédelmi Minisztérium: a hadseregnek van jobb dolga, mint Ukrajna felett röpködni

A tárca emlékeztetett, hogy Magyarországon október közepéig zajlik az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül.

A gyakorlat részleteiről a NATO-szövetségesek mellett az ukrán fél is folyamatos tájékoztatást kap, így a feszültségkeltés nem alapul valós tényeken.