Díszszázaddal várta Orbán Viktort Giorgia Meloni, videó a csúcstalálkozóról: az olaszok rajonganak érte – „Szeretném, ha ő lenne Olaszország elnöke”

Nem akárhogyan fogadták Orbán Viktor Rómában: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök díszszázaddal fogadta a magyar kormányfőt a csúcstalálkozón. Meloni Facebook-videója alatt pedig szabályos rajongásban törtek ki az olasz kommentelők, egyesek azt írták: „Szeretném, ha ő lenne Olaszország elnöke”.

Díszszázaddal várta Orbán Viktort Giorgia Melonia csúcstalálkozón, az olaszok rajonganak érte / Fotó: MASSIMO VALICCHIA

A magyar miniszterelnök Vatikánban magánaudiencián járt XIV. Leó pápánál, majd a délután folyamán Melonival találkozott a Palazzo Chigi-ben. Egy olasz kormányzati közlemény szerint részletesen áttekintették az Olaszország és Magyarország kétoldalú viszonyát, illetve az európai kül- és biztonságpolitika legégetőbb kérdéseit: Ukrajna, a Közel-Kelet és az EU jövője is szerepelt a napirenden.

A Facebook-videó látványos pillanataival – díszszázad, ünnepélyes fogadás – hamar szimbolikus jelentést is kapott: az olasz kommentelők között többen azon elmélkednek, hogy

az esemény nemcsak két vezető találkozója, hanem valamilyen új politikai jelzés is lehet.

„Szeretném, ha ő lenne Olaszország elnöke” – olvasható a bejegyzés alatti kommentek között, ami azt tükrözi, hogy az olaszok támogatják Orbán Viktor politikáját.

A találkozó formalitásán túl a két ország együttműködése is fókuszban volt: Olaszország és Magyarország egyeztetett a közös migrációs kihívásokról, az EU biztonsági programjáról (SAFE-eszköz), valamint ipari- és technológiai szinergiákról. Mindemellett Orbán Viktor a Vatikánban tett látogatásán azt is hangsúlyozta: a béke érdekében nem lehet tétlenül állni – és mint fogalmazott –,

„ami késik, az jön”, utalva ezzel a budapesti békecsúcsra.

A videó egyszerre látványos és szimbolikus: mutatja, hogy Orbán Viktor és Giorgia Meloni között erősödik a partnerség, és a találkozó formalitásán túl érzékelhető egyfajta politikai és vizuális üzenet is. Ugyanakkor a kommentekben olvasható felívelő rajongás nem feltétlenül, vagy nem kizárólag, politikai pozíciókat jelez – sokkal inkább az esemény és a vizuálisan közvetített pillanat hatását.