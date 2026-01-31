Véget ért egy korszak: 250 év után nincs több feketeszénbánya az országban – ma zárt be az utolsó a cseheknél
Leállt szombaton az utolsó feketeszénbánya is az észak-morvaországi Karviná mellett, ezzel lezárult a feketeszénbányászat 250 éves története Csehországban – jelentette a CTK hírügynökség.
Az Ostrava-Karvinái Bányák (OKD) holding utolsóként a CSM nevű bányáját üzemeltette, de miután az állam környezetvédelmi okokra hivatkozva már korábban megszüntette az ágazat támogatását, ezt a bányát is bezárták.
Az itt kinyert utolsó kocsi feketeszenet ünnepélyesen február 4-én hozzák a felszínre.
Bánya: 250 év után vége egy korszaknak a cseheknél
A CSM bánya mintegy ezer alkalmazottját február folyamán elbocsátják, és állami támogatással új munkahelyet kell keresniük.
A bánya műszaki felszámolása és tárnáinak elárasztása vízzel legalább három évet fog igénybe venni,
és csak azután kezdődhet meg a felszín rendbe tétele. A hírügynökség által megszólaltatott szakértők szerint az utóbbi negyed évezred alatt a föld alatti szénkészletek mintegy felét sikerült kibányászni.
A régóban a föld alatt még több milliárd tonna feketeszén van, de tekintettel arra, hogy ez több mint ezer méter mélységben található, a bányászat újraindítása nehezen elképzelhető, mert nem volna kifizetődő.
Műszaki, valamint biztonsági szempontból is rendkívül nehéz lenne, és hatalmas összegekbe, több tízmilliárd koronába kerülne a beruházás – összegezte a szakértők véleményét a CTK.
Csehországban jelenleg már csak az észak-csehországi felszíni barnaszénbányák üzemelnek, mert működtetésük kifizetődő.
Észak-Morvaországban és Sziléziában a 18. század hetvenes éveiben indult meg a feketeszénbányászat, fénykorát pedig a 20. század második felében érte el.
Az elmúlt napokban egyébként Magyarországon is végleg befellegzett egy bányának. Igaz, ezt újra akarták nyitni, nem most zárt be. Azonban a hatóság nem adta ki a szükséges engedélyeket. A helyi civil mozgalom ezzel győzött, ők ugyanis tiltakoztak a terv ellen. Aztán persze az idő majd eldönti, végérvényesen-e.
A részletek az alábbi cikkben olvashatók.
Újra akarják nyitni a bezárt óriásbányát Magyarországon, fellázadt a lakosság: most döntést hozott a hatóság – ez még nem a vége
Elutasította a Pest Vármegyei Kormányhivatal a Natura 2000-es területen található bánya újranyitását. A csobánkai dolomitbánya területén tervezett beruházás ellen civil ellenállás bontakozott ki.