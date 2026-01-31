Nem akárki mondta meg, ki nyeri a 2026-os országgyűlési választást Magyarországon – de valamiben nagyot téved

Figyelemreméltó elemzés jelent meg a közelgő magyar választásról. A nemzetközi prognózissal már csak azért is érdemes megismerkedni, mert távolabbról tekinti át az esélyeket, mint az itthon ismert közvélemény-kutatások.

Választás 2026: nem akárki mondta ki, melyik párt fog győzni Magyarországon / Fotó: Csudai Sándor

Az előrejelzést a nagy amerikai hitelminősítő a Fitch égisze alá tartozó BMI kockázatelemző tette közzé és a Portfólió vette észre.

Választás 2026: nem akárki mondta ki, melyik párt fog győzni Magyarországon

Ebben az olvasható, hogy ugyan az április 12-re kiírt 2026-os parlamenti választás nagy kihívást jelent a Fidesz–KDNP számára,

továbbra is arra számít, hogy a Fidesz újabb kétharmados többséget szerezhet.

A már említett kihívásokat egyértelműen gazdasági hátterűnek látja, úgy mint az inflációs pálya és a visszafogott gazdasági teljesítmény. Viszont azt is hosszan sorolja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya több eszközzel enyhíti a helyzetet:

az egyes alapvető élelmiszerekre bevezetett árrésstopokkal és árkorlátozásokkal,

adócsökkentésekkel,

egyszeri kifizetésekkel és célzott juttatásokkal

és megkezdődik a 14. havi nyugdíj bevezetése is.

Ezek támogathatják a lakossági jövedelmeket és a fogyasztást, de a BMI azt is is felrója, hogy a költségvetési pályát viszont tovább feszítik, éppen ezért szerintük a 2026-os országgyűlési választás eredményétől fiskális szigorításra lehet szükség.

Ezt a véleményét azonban alaposan semmivel sem támasztotta alá. Érdekes ugyanakkor, hogy Orbán Viktor éppen szombaton, Hatvanban a DPK háborúellenes gyűlésén hívta fel a figyelmet a megszorítások emlegetésének hátterére.

Megszorítások Magyarországon? Ez áll a háttérben

Orbán Viktor beszédének egy pontján arról kezdett el beszélni, hogy a közgazdász irodalom, sajtó azzal foglalkozik, hogy Magyarországon gazdasági megszorításokra van szükség.

A magyar miniszterelnök szerint ennek hátterében az áll, hogy ezek az emberek kormányváltást akarnak előkészíteni, és ha sikerül a kormányváltás, előre mentegetik a leendő kormányt. El akarják venni a pénzt az emberektől azzal, hogy a gazdaság helyzete ezt megköveteli.

Ez szemenszedett hazugság

– zárta rövidre a kérdést Orbán Viktor.