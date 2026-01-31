Rendkívüli: ettől tartott mindenki, most bekövetkezett, súlyos robbanás történt a Hormuzi-szorosnál Iránban – napi húszmillió hordó olaj rekedhet meg
Legalább egy ember életét vesztette és 14-en megsérültek szombaton egy robbanásban, a dél-iráni Bandar Abbász kikötőjében. Ez Hormuzi-szorosnál található – közölte egy helyi tisztviselő az iráni hírügynökségekkel. A robbanás oka egyelőre ismeretlen.
A Reuters által idézett, félhivatalos Tasnim hírügynökség azt viszont közölte, hogy azok a közösségi médiában terjedő jelentések, amelyek szerint a Forradalmi Gárda haditengerészeti parancsnoka lett volna a célpont,
teljes mértékben hamisak.
Az iráni média szerint a robbanás ügyében vizsgálat indult, de további részleteket nem közöltek. Az iráni hatóságokat egyelőre nem sikerült megszólaltatnia a hírügynökségnek.
Ezzel párhuzamosan – ez tehát egy másik eset – négy ember meghalt egy gázrobbanásban az iraki határ közelében fekvő Ahváz városában – jelentette az állami irányítású Tehran Times. További információk egyelőre nem állnak rendelkezésre.
Hormuzi-szoros: rendkívüli, súlyos robbanás történt Iránban, az olaj legfőbb útvonalán
Két izraeli tisztviselő a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy Izraelnek nincs köze a szombati robbanásokhoz, amelyek a Teherán és Washington közötti feszültség közepette történtek. A két ország viszonya az országos iráni tüntetések elleni hatósági fellépés és az iráni nukleáris program miatt éleződött ki.
Donald Trump amerikai elnök még csütörtökön kijelentette, hogy egy „armada” tart Irán felé. Több forrás pénteken úgy értesült, hogy
Trump olyan lehetőségeket mérlegel Irán ellen, amelyek a biztonsági erők elleni célzott csapásokat is magukban foglalják.
Szombaton korábban Maszúd Pezeskján iráni elnök az amerikai, izraeli és európai vezetőket azzal vádolta meg, hogy kihasználják Irán gazdasági problémáit, zavargásokat szítanak, és eszközöket biztosítanak az embereknek ahhoz, hogy „szétszakítsák a nemzetet”.
A Bandar Abbászban történt robbanás különösen aggasztó, mert Irán legfontosabb konténerkikötőjének ad otthont és a Hormuzi-szorosnál fekszik.
Ez az Irán és Omán közötti létfontosságú vízi út, ahol a világ tengeri olajkereskedelmének mintegy egyötöde halad át, napi húszmillió hordó.
A kikötőben tavaly áprilisban is történt egy hatalmas robbanás, amelyben tucatnyian meghaltak, és több mint ezren megsérültek. Az akkori vizsgálóbizottság a polgári védelmi és biztonsági elvek be nem tartását nevezte meg a baleset okaként.
Iránt december óta országos tüntetéshullám rázta meg a gazdasági nehézségek miatt, ami az utóbbi évek egyik legsúlyosabb kihívása elé állította az ország vallási vezetőit.
A tüntetésekben legalább 5000 ember vesztette életét, köztük a biztonsági erők 500 tagja – közölte egy iráni tisztviselő a Reutersszel.
Pattanásig feszült a helyzet Iránban, Amerika megmozdult
Mindez ráadásul éppen akkor következet be, amikor Irán eleve tovább élezi a feszültséget. A tervek szerint a perzsa állam vasárnap kezd hadgyakorlatba, amelynek során az egységek éles lőszereket is bevetnének.
Washington nem tűr semmiféle veszélyes műveletet a Hormuzi-szorosban
– közölte pénteken az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (Centcom).
Közleményében a parancsnokság kiemelte, hogy bármely, az amerikai erők, regionális partnerek, illetve kereskedelmi hajók közelében tanúsított „veszélyes és szakszerűtlen” magatartás, például az amerikai hadihajók fölötti átrepülés, destabilizálja a régiót.
Kiemelte továbbá, hogy az amerikai egységek továbbra is a legmagasabb szintű szakértelemmel, a nemzetközi normákkal összhangban látják el feladataikat, hozzátéve: az iráni Forradalmi Gárdának is ezt kell tennie.
Felszólította továbbá Teheránt, hogy a manőverek során ne veszélyeztesse a hajózási szabadságot.