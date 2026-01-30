Évtizedes trendnek lehet vége Japánban – kell félnünk ettől?

A japán jen a dollárral szemben január második felében a 160-as szint közelében ragadt, egy olyan szintnél, ahol a korábbi időszakokban többször is beavatkozott a Bank of Japan (BoJ) az ottani fizetőeszköz stabilizálása érdekében. Január 23-án az előrehozott választások kiírása, a japán jegybank kamatdöntő ülést követő üzenetei és a feltételezett intervenció miatt is felkapták a fejüket a befektetők. Annak is híre ment a piacon, hogy a Bank of Japan és a New York-i Fed is hajthatott végre esetleges beavatkozási szándékot jelző árfolyam-ellenőrzést. Hivatalos bejelentés az intervencióról nem történt – ha volt is, akkor az nem mondható nagy összegű beavatkozásnak –, de a jen árfolyama valamelyest stabilizálódott az azóta eltelt napokban.

Japán – évtizedes trendnek lehet vége / Fotó: Marketa Kucsinkova / Shutterstock

Japán jegybank – egyszerre galamb és héja?

A japán jegybank idei első kamatdöntő ülésén nem változtatott a 0,75 százalékon álló irányadó kamatszinten. A 0,75 százalékos kamat, bár nem mondható magasnak, de mégis: hasonlót utoljára 1995-ben láthattunk, a defláció elleni küzdelem előtti időkben. Az ultralaza monetáris politikai évek után 2024-ben emelték meg először a kamatszintet (egy rövid, de intenzív piaci turbulencia mellett), amit 2025-ben két további kamatemelés követett. A decemberi kamatemeléssel közelebb került már a becsült 1,0–2,5 százalékos semleges kamatsáv alsó széle is: ez az a szint, amely elméletileg nem fékezi, de nem is ösztönzi a gazdaságot. A faramuci helyzetre jellemző, hogy Ueda Kazuo jegybankelnök kommunikációja egyszerre tartalmazott „héja” és „galamb” üzeneteket is, így próbálva lavírozni az ellentétes célok közepette. A jegybankelnök egyrészt nem akarta még tovább gyengíteni a jent, ami csak rontana az inflációs várakozásokon, ugyanakkor a kamatemelés időzítésében is nagyobb teret kívánt hagyni, mondván, az inflációs és főként a maginflációs előrejelzés megemelése csak minimális volt. A maginfláció ugyan 2024 októbere óta nem látott alacsony szintre, 2,4 százalékra jött le 2025 decemberében, de közel négy éve a japán jegybanki cél (2 százalék) felett mozog, és a BoJ várakozása szerint az előrejelzési horizonton is 2 százalék felett marad. A piacok megosztottak, mikor lép újra a szigorítás útjára a BoJ: áprilisra 75 százalékkal áraznak kamatemelést, biztosra pedig júniusra várják az újabb szigorítást.