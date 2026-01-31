Deviza
Magyar Természettudományi Múzeum
építészet
Magyarország
Debrecen

Lenyűgöző tervek: így fog kinézni Magyarország új múzeuma, Európa is rácsodálkozik – 100 évet kellett rá várni

Több mint száz év után először épülhet önálló, kifejezetten a Magyar Természettudományi Múzeum igényeire szabott kiállítóépület és gyűjteményi központ. Látványterveken a Debrecenben épülő hipermodern múzeum épületei.
VG
2026.01.31, 13:17
Frissítve: 2026.01.31, 13:56

A kormány döntése alapján a Magyar Természettudományi Múzeum új debreceni Kiállítóépülete és Gyűjteményi Központja Közép-Európa meghatározó kulturális-tudományos közösségi intézménye, valamint Európa legmodernebb és egyik legnagyobb természettudományi kiállító- és kutatóhelye lesz. A külön épületekben történő működés Debrecenben is a legjobb megoldás, mivel ezáltal az épületek megjelenése jobban igazítható nemcsak a városképvédelmi elvárásokhoz, hanem a funkciókhoz is.

A Magyar Természettudományi Múzeum kiállítóépületének látványterve. Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum
A Magyar Természettudományi Múzeum kiállítóépületének látványterve / Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum

A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteménye a Kárpát-medence legnagyobb természetrajzi és embertani kollekciója

Benne több mint 11 millió természeti objektum található, köztük 360 ezer faj. Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója így fogalmazott: „A nemzet több mint száz éve vár arra, hogy saját, önálló Természettudományi Múzeuma legyen, ahol elhelyezheti és a mai kor igényeinek megfelelően bemutathatja az egykor Gróf Széchényi Ferenc felesége, Festetics Julianna által 1803-ban adományozott kőzetgyűjteményre alapozott, mára 11 milliós tételszámú természettudományi gyűjteményt.

Az új kiállítóépület és a kapcsolódó gyűjteményi központ az intézmény és a gyűjtemény igényeire szabott, az általa vállalt ismeretterjesztő és kutatási tevékenységet maximálisan támogató, a természeti környezettel harmonikus egységben működő egységet alkot” – emelte ki. 

A Magyar Természettudományi Múzeum Gyűjteményi Központja – Közép-Európában egyedülálló zöldmezős beruházás keretében – összesen csaknem 43 ezer négyzetméteren világszínvonalú gyűjteményi és látványraktáraknak, kutatóműhelyeknek ad otthont. 

A debreceni Science Park területén megvalósuló beruházás a Kárpát-medence legnagyobb természetrajzi és embertani kollekciójának évtizedek óta fennálló gyűjteményi és raktározási problémáira jelent hosszú távú, megnyugtató megoldást. 

A Gyűjteményi Központ tervpályázatának nyertese a Sordo Madaleno Ltd., Építész Stúdió Kft., Buro Happold Ltd. konzorciuma lett, amelynek terve egyetlen, tömör, határozott, téglalap alakú tömegként jelenik meg, racionális belső térszervezéssel és rétegezett, masszív homlokzattal, amely reflektál a régió geológiai adottságaira.

A Magyar Természettudományi Múzeum Gyűjteményi Központja / Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum
A Magyar Természettudományi Múzeum Gyűjteményi Központja / Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum

Hipermodern múzeumi komplexum – A Magyar Természettudományi Múzeum Debreceni Kiállítóépülete

Néhány hónappal ezelőtt zárult le az a nemzetközi építészeti tervpályázat, amelynek nyertese – a nemzetközi zsűri döntése alapján – a világhírű dán Bjarke Ingels Group (BIG) és a magyar Vikár és Lukács Építész Stúdió által megálmodott, ikonikus épület lett, amely egyszerre múzeum, tudományos központ, ökológiai szimbólum és közösségi tér, új dimenzióban bemutatva a természet és az ember kapcsolatát. Az új múzeumi épület tervezésében és kivitelezésében a 21. század legmodernebb technológiáit ötvözi, ikonikus tájelemként új fejezetet nyitva a hazai múzeumépítészet történetében. A területi adottságokat kihasználva olyan meghatározó és messziről felismerhető létesítmény valósul meg, amely Debrecen és a régió szimbólumává válhat.

A Magyar Természettudományi Múzeum új debreceni kiállítóhelye nemcsak fenntartható módon épül, hanem aktívan hozzájárul a Nagyerdő ökológiai megújulásához is. 

Az egykori Oláh Gábor utcai stadion helyén létrejövő, 23 ezer négyzetméteres komplexum jelentős része belső kertként funkcionál, míg a zöldtető őshonos növényekkel borítva, természetes módon terjeszti ki az erdő lombkoronáját. Az épület formája és tömege szervesen illeszkedik a környezetbe, minimális vizuális terhelést jelentve, ösztönözve az állat- és növényvilág visszatérését.

A Magyar Természettudományi Múzeum új debreceni kiállítóhelye / Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum
A Magyar Természettudományi Múzeum új debreceni kiállítóhelye / Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum

Debrecen bekapcsolódik a nemzetközi kulturális és tudományos vérkeringésbe

Az új intézmény célja, hogy az országhatáron átnyúlva a Partium, Kárpátalja és a kelet-szlovákiai régiók lakosságát is megszólítsa. Mindez különösen nagy jelentőséggel bír Debrecen számára, hiszen a város tudományos és kulturális súlyát a Debreceni Egyetem világszínvonalú háttere alapozza meg.

Az egyetem jelenléte nemcsak garancia a szakember-utánpótlás folyamatos biztosítására, hanem olyan szakmai közösséget és tudományos támogatást is jelent, amely egyedülálló Magyarországon. Ez az összefonódás nemcsak a hallgatók és kutatók számára kínál páratlan lehetőségeket, hanem azt is biztosítja, hogy a múzeum hosszú távon is a legmagasabb szakmai színvonalon működhessen.

Ennek köszönhetően Debrecen olyan regionális központtá válik, amely egyszerre tudományos, kulturális és közösségi térként szolgál, és már most is aktívan pozicionálja magát a nemzetközi kulturális élet meghatározó szereplőjeként.

További részletek és képek az Origo oldalán láthatók.

