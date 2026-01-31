Orbán Viktor teljesen váratlanul történelmi bejelentést tett Hatvanban: feltámasztják a legendás magyar járműmárkát – újra beindul a hazai gyártás

Hatvanba ért a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése most szombaton, amelyen Orbán Viktor is színpadra lépett délben.

A miniszterelnök először felidézte, hogy 2010 óta ez a körzet a Fidesszel van, de nem volt ez mindig így, mert 2002-ben elveszítették az itteni mandátumokat, amit 1998-ban szereztek meg.

Méltatta Szabó Zsolt országgyűlési képviselő munkáját és Pajtók Gáborét is, aki Eger városát képviseli. Külön is kitért Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos munkájára, amit óriási harcnak nevezett. Felidézte, hogy a héten elmarasztalták Magyarországot, mert az ENSZ-ben nemet mondott a kábítószer legalizálására.

Orbán Viktor szerint a Fidesz kormányzása Heves megyének is hozott adócsökkentést, 13. és 14. havi nyugdíjat, családtámogatást. Felújították a hatvani kórházat, nőttek az óvodai férőhelyek, most 9000 gépkocsi van a városban, 2010 előtt kétszer annyi bűncselekmény volt, mint most és 42 százalékkal csökkent a munkanélküliség, valamint 1,4 milliárd adósságot vettek le Hatvan válláról.

De Heves sem járt rosszul: 50 milliárdos kínai gyárat hoztak, hatalmas amerikai beruházás jön Gyöngyösre, Egerben 100 milliárdos útfejlesztés következik.

Hevesben nem kell magyarázni a háború rémségeit, hiszen az itteni cukorgyárnál gettó működöt. Rengeteg embert soroztak be innen, amerikai és angol repülőgépek pedig lebombázták a pályaudvart és környékét, rengetegen haltak meg, majd jött a hadifogság.

A bevezetőt követően Orbán Viktor azonnal kemény kérdést kapott a magyar autógyárak helyzetéről. A miniszterelnök szerint lehet érezni, hogy ciklikusság van az autóiparban, a kérdés az, lehet-e stabilizálni a helyzetet.

Szerinte az itt dolgozóknak nem kell aggódniuk, ennek az ágazatnak van jövője. A magyarországi telephelyek ráadásul a legsikeresebbek, ezért nem kell tartani a bezárásoktól. A magyar munkások jobbak, versenyképesebbek, mint a külföldi gyárakban dolgozók.