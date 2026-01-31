Óriási dobásra készül Amerika és Magyarország, elkezdtek kiderülni a részletek: nem biztos, hogy az oroszoknak tetszeni fog
Az energetika a központi témája a magyar-amerikai kapcsolatoknak – erről beszélt a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese helyi idő szerint szombatra virradóra Washingtonban.
Magyar Levente arról számolt be, hogy az idei első washingtoni látogatásán a napot energetikai kérdések egyeztetésével töltötte, mivel a szárnyaló magyar-amerikai kapcsolatokban ez most a központi téma.
Amerika és Magyarország óriási dobásra készül
Amerikától egyre nagyobb mennyiségben vásárolunk különböző energiahordozókat, és
Magyarország nagy nukleáris fejlesztési ciklusát, a következőt, amit megindítunk Paks 2-vel párhuzamosan, amerikai technológiára alapozzuk
mind a gyártás, mind a nukleáris fűtőanyagok vásárlása és tárolása tekintetében – sorolta. Mindez nagy horderejű, ugyanakkor némiképp ködös. Talán az úgy nevezett kis moduláris reaktorok (SMR) építésére vonatkozik.
Mindenesetre mintha arról lenne, hogy a jövőben az eddig hagyományosan orosz bázisú magyarországi nukleáris atomenergiába belép az amerikai technológia is. Ez pedig egyértelmű diverzifikálás, persze lehet, hogy az orosz félnek nem feltétlenül van ínyére.
Akárhogy is, Magyar Levente rámutatott, hogy az Egyesült Államok mindemellett engedélyezte a Molnak, hogy beszálljon a regionális energetikai versenybe azáltal, hogy megvásárolhatja a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrészt, amely az amerikai szankciók nyomán kerül eladásra.
Egy amerikai-orosz-szerb-magyar együttműködés keretében tehát hozzájuthat a Mol és ezáltal Magyarország ezen hatalmas stratégiai lehetőséghez, hogy egy sor ország után a szerb energiapiacon is domináns szereplővé váljunk – húzta alá.
Csúcslátogatás készül?
Magyar Leventének volt alkalma több miniszterrel is megbeszélést folytatni a kétoldalú kapcsolatokról. Részt vett a Melania című film díszbemutatóján, amely az amerikai elnök feleségének, Melania Trumpnak az életéről szól, és ott volt a fél kormány, úgyhogy az egészségügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel is tudott röviden beszélgetni.
Illetve Steve Witkoff, aki Donald Trump elnök különmegbízottja békeügyekben, úgy a Közel-Keleten, mint Kelet Európára vonatkozóan. "Amikor kérdeztem tőle, hogy mikor lesz végre béke Kelet-Európában, Ukrajnában, akkor egy kifejezetten optimista értékelést adott a helyzetről, úgyhogy mi is optimisták lehetünk és reménykedők, hogy minél előbb beköszönt a béke Ukrajnában és a térségünkben".
Az államtitkár végül elmondta, hogy péntek délután az amerikai külügyminisztériumban tárgyalt arról, hogy
az elkövetkező időszakban milyen magas rangú látogatások fognak megvalósulni a már így is kitűnő kapcsolatok további erősítése érdekében.
Arról nem tett említést, hogy ezek milyen szintűek lehetnek, de mint ismert, Donald Trump pozitívan reagált Orbán Viktor meghívására.
De további fejlemények is vannak előkészítés alatt, olyan gazdasági, energetikai megállapodások, amelyeknek a hasznát úgy a magyar gazdaság szereplői, mint a magyar háztartások már rövid távon is érzékelni fogják, és amelyek hosszú évtizedekre be fogják betonozni a mostani viszonynak a kiváló voltát – összegzett a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese.