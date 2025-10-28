Hivatalos: Putyin odaadja legféltettebb fegyverét az első külföldi országnak – máris bejelentették, mikor állítják hadrendbe
Decemberben éles üzembe helyezik az Oresnyik közepes hatótávolságú orosz rakétarendszert Fehéroroszországban – erősítette meg kedden Natalja Ejszmont, a fehérorosz elnök szóvivője. A döntés hónapok óta terítéken volt, és most végleges formát ölt: a rakétarendszer telepítésének előkészületei a befejezéshez közelednek.
Aljakszandr Lukasenka elnök a Minszki Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencián úgy fogalmazott,
az Oresnyik telepítése nem agresszió, hanem válaszlépés az európai katonai fejlesztésekre. A fegyverrendszer létjogosultságáról folytatott viták lezárultak, mert a Nyugat nem akarja leállítani az eszkalációt.
A fehérorosz vezető azzal érvelt, hogy öt európai ország már bejelentette saját közepes hatótávolságú rakétarendszereinek telepítését, így Minszk csupán reagál a regionális biztonsági nyomásra.
„Nem keressük a konfrontációt, de nem fogjuk tétlenül nézni, ha katonai fölényt próbálnak kialakítani a határainknál” – mondta Lukasenka, hozzátéve, hogy Fehéroroszország „számíthat a testvéri Oroszország támogatására”.
Fehéroroszország csőre tölti a fegyvert
Lukasenka igyekezett leszögezni, hogy Minszk nem fenyeget senkit, hanem saját biztonságát védi, és kész a párbeszédre a Nyugattal. Ugyanakkor a rakétarendszer decemberi aktiválása egyértelmű üzenet: Fehéroroszország és Oroszország katonai szövetsége immár kézzelfogható erővel rendelkezik az európai frontvonalon.
A nyugati elemzők szerint az Oresnyik telepítése nem csupán katonai, hanem politikai gesztus is – Minszk ezzel egyértelműen Moszkva stratégiai érdekeit szolgálja, miközben tovább nő a feszültség a NATO keleti határán.
Oresnyik: megkezdődődött a rakéta sorozatgyártása
Oroszország hivatalosan megkezdte az Oresnyik sorozatgyártását és hadrendbe állítását. Vlagyimir Putyin szerint a fegyvert Fehéroroszországba is telepítik.