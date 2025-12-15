Az éjjel megtámadták Moszkvát, Ukrajna kiterjedt támadást indított: teljes erőből dolgozik az orosz légvédelem – leálltak a repülőterek
A források megjegyezték, hogy a robbanások Moszkva Isztrinszkij kerületében hallatszottak — közölte Moszkva polgármestere a közösségi médiában.
Ezenkívül a drónok támadása miatt ideiglenesen leállították a domogyedovói és a zsukovszkiji repülőterek működését. Később ezeket a korlátozásokat feloldották.
A mentőszolgálatok szakemberei a roncsok becsapódási helyén dolgoznak
– írja Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere. Hozzátette, hogy a város elleni támadás december 14-én este órákon át tartott. Ezt megelőzően a robbanásokról és a légvédelem működéséről a Moszkva melletti Kasira város lakói számoltak be.
Szergej Szobjanyin a Telegramon bejelentette, hogy 14 drón semlegesítettek, amelyek az Orosz Föderáció fővárosához közeledtek. Elmondása szerint a mentőszolgálat szakemberei a roncsok helyszínén dolgoznak. Károkról és az áldozatokról még nem érkeztek adatok. A Supernova+ Telegram-csatorna robbanások hangjait rögzítette a moszkvai régióban, a SHOT csatorna szerint az Isztrinszkij kerület lakói több mint egy tucat hangos robbanást hallottak. Korábban hasonló tanúvallomások érkeztek Kasirából és Kolomnából.
Légi forgalmi zavarok Moszkvában
Korábban éjszaka a domogyedovói és zsukovszkiji repülőtereken ideiglenes légi forgalmi korlátozásokat vezettek be, és fokozták a biztonsági intézkedéseket. Belgorod régió kormányzója, Vjacseszlav Gladkov kijelentette, hogy rakétatámadás érte a várost. Az előzetes adatok szerint súlyos károkat szenvedett az infrastruktúra, de áldozatokról nem érkezett jelentés – közölte az Interfax.
A belgorodi Popil című lap számos képet tett közzé a támadásról és annak következményeiről. Az Astra Telegram-csatorna elemezte az anyagokat, és megerősítette, hogy
a Luch TPP – egy gázturbinás hőerőmű Belgorod városában – találatot kapott.
A Luch TPP áramot és hőt szolgáltat a Harkov-domb mikrokörzet egyes részeinek és a város más területeinek. Az orosz védelmi minisztérium hivatalos adatai szerint december 14-én éjszaka körülbelül 130 ukrán drón semmisült meg.
Nem csak Moszkva volt a célpont
Az ukrán fegyveres erők rakétatámadást hajtottak végre Belgorod ellen, megrongálódott a műszaki infrastruktúra, előzetes információk szerint nincsenek sérültek – közölte Vjacseszlav Gladkov kormányzó.
A támadás következtében súlyos károkat szenvedett a műszaki infrastruktúra. A mentő- és operatív szolgálatok a következmények felszámolásával foglalkoznak
– írta a régió vezetője hétfőn éjjel a Telegram-csatornáján. Gladkov tájékoztatása szerint hat lakóház és egy magánház üvegezése is megrongálódott.