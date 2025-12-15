Deviza
Németország nem lassít: Friedrich Merz közelebb rántaná Ukrajnát Európához - új védelmi együttműködés készül

Németország fegyverekre és harctéri adatokra is kiterjedő új, tízpontos védelmi együttműködést készít elő Ukrajnával. A jövőben fegyvereket és részletes harctéri adatokat is beszerezhet Ukrajnától.
Németh Anita
2025.12.15, 18:44

Németország elmélyítené védelmi együttműködését Ukrajnával, és először nyílhat lehetőség arra is, hogy Berlin fegyvereket és harctéri adatokat szerezzen be Kijevtől – tudta meg a Bloomberg.

ukrajna France's President Emmanuel Macron Visits Germany Chancellor Friedrich Merz
Friedrich Merz közelebb rántaná Ukrajnát Európához / Fotó: Krisztian Bocsi

Friedrich Merz kancellár kormánya

egy olyan tízpontos védelmi együttműködési tervet mutatott be, amely az „ukrán ipar európai védelmi felszerelési piacba történő integrációjának felgyorsítását”, valamint az „ukrán gyártású védelmi eszközök bevonását” irányozza elő.

A két ország egyetértési megállapodást dolgoz ki Ukrajna harctéri adatainak megosztásáról, beleértve azt is, hogy a német védelmi technológia miként teljesített a fronton. „Ez lehetővé teszi mindkét ország fegyveres erői és ipara számára, hogy valós adatok alapján képezzenek és fejlesszenek stratégiákat és rendszereket” – írják a dokumentumban.

A tervezet szerint a németek Ukrajnának nyújtott katonai támogatása „nagyban hozzájárult a német ipari kapacitások és technológiai innováció fejlődéséhez, ezáltal a német fegyveres erők ellátásbiztonságának növeléséhez is”.

A terv egy, az ukrán védelmi ipart képviselő összekötő iroda létrehozását is szorgalmazza Berlinben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap, egy Berlinben tartott egyeztetés után – amelyen egy Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje vezette amerikai delegáció is részt vett – arról beszélt, hogy Ukrajna kész lehet elfogadni az Egyesült Államok és Európa által nyújtott biztonsági garanciákat a jövőbeni orosz agresszió elrettentésére, amelyek akár a NATO-tagság hosszú távú célját is helyettesíthetik.

A tervezett német–ukrán védelmi együttműködés egy ilyen garanciarendszer része lenne, ám nem számol német katonák békemegállapodás utáni ukrajnai jelenlétével. Németország jelenleg Ukrajna legnagyobb európai katonai támogatója, eddig több mint 40 milliárd eurót fordított erre a célra.

