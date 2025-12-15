Oroszország elmondta legfőbb követelését: enélkül elképzelhetetlen a béke – Zelenszkij nem fog örülni
Az orosz–ukrán háború rendezésével kapcsolatos tárgyalások sarokköve Oroszország számára egy jogilag kötelező érvényű dokumentum, amelyben Ukrajna lemond a NATO-ba való belépésről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak hétfőn Moszkvában.
„Természetesen ez az egyike a sarokkő-fontosságú kérdéseknek, és külön megvitatást igényel a többi kérdéshez képest. Épp ebben van a tárgyalási folyamat lényege, amelyet, megismétlem, nem akarunk hangosbeszélő-üzemmódban folytatni” – nyilatkozott a szóvivő, aki a Berlinben az ukrajnai rendezésről zajló tárgyalásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem tájékoztatja Oroszországot élőben ezek menetéről.
Peszkov elmondta, hogy jelenleg a munka az amerikai, európai és ukrán tárgyalófelek között folyik. Miután befejezték az egyeztetéseket, Moszkva várni fogja, hogy az amerikai tárgyalópartnereitől megkapja azt az álláspontot, amelyet a háromoldalú egyeztetések során kialakítottak.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy a nyugati kereszténység szerint ünnepelt karácsonyig megszülethetnek-e a békemegállapodás ideiglenes keretei, a szóvivő azt hangoztatta, hogy határidőket szabni az ukrajnai rendezésnek a leghálátlanabb dolog. Hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nyitott a komoly békére, a komoly döntésekre, ugyanakkor egyáltalán nem nyitott semmiféle olyan trükkre, amelynek célja az időhúzás és a mesterséges ideiglenes szünetek létrehozása.
Az orosz elnök szóvivője úgy vélekedett, hogy Donald Trump amerikai elnök és csapata őszintén törekszik a békére Ukrajnában. Hozzátette, hogy Moszkva nagyra értékeli ezeket az erőfeszítéseket.
Putyinék megmondták, melyik területet csatolják el biztosan Ukrajnától: nem kellenek hozzá katonák se – „Bármi is a helyzet, ez Oroszországé”
Nem kizárt, hogy a Donyec-medencében nem lesznek jelen sem orosz, sem ukrán katonák, csak orosz rendfenntartó erők — jelentette ki Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója Ashabadban a Kommerszant című lapnak. Vlagyimir Putyin még Recep Tayyip Erdogannal is megvitatta az Európai Unió viselkedését, ami a befagyasztott orosz vagyonokat illeti.
„Elképzelhető, hogy nem lesznek ott közvetlenül sem orosz, sem ukrán katonák. De ott lesz a Roszgvargyija (az orosz nemzeti gárda), ott lesz a mi rendőrségünk, ott lesz minden, ami szükséges a rend fenntartásához és az élet megszervezéséhez. Mindenesetre, bármi legyen is a helyzet, ez a terület az Oroszországi Föderáció területe, és a mi közigazgatásunk irányítása alatt fog állni” – mondta a tisztségviselő, aki az Európai Uniót érintő lépésekben rengeteget segít Vlagyimir Putyinnak.