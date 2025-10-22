Ígéretet kaptak az ukránok, mikor kapcsolják be a fűtést: annyira nincsen gáz, hogy mindenki áramot használ
A Ukrenergo közölte, hogy legkésőbb tíz napon belül megkezdhetik a fűtés szolgáltatását az ukrán családok otthonaiban. Ezt a vállalat vezetője, Vitalij Zajcsenko jelentette be.
Zajcsenko szerint az elmúlt hónapban az áramfogyasztás több mint 20 százalékkal nőtt, amit a hidegebb időjárás és a fűtés hiánya okozott. Keleti szomszédunkban a fűtési időszak idén november 1-jétől március 31-ig tart, míg korábban október közepétől április közepéig tartott. Az elmúlt években ugyanis a fűtési szezon pontos kezdete és vége a helyi hatóságok döntésén múlott a háború miatt.
Ennek kapcsán fontos megemlíteni, hogy az ukrán–orosz háborúban a két ország egymás energia-infrastruktúráját támadja, aminek következtében Ukrajna gázrendszere összeomlott, súlyos nehézségeket okozva a télre való felkészülésben. Kijevben és Odesszában több százezer háztartás maradt áram nélkül, mivel az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal támadja az ukrán energiaellátó létesítményeket.
Korábban Ukrajna kevésbé szenvedte meg energia-infrastruktúra pusztulását, mert az ipari áramfelhasználás a háború kitörésével a felére csökkent, és a tízmilliós menekülthullám is 20 százalékkal csökkentette a lakossági áramigényt. Viszont idén októberében már több olyan nap is volt, hogy napi 30-50 orosz rakéta és 400-500 drón támadta az ukrán energetikai létesítményeket.
Mára kiesett az Ukrenergo nagyfeszültségű transzformátorállomásainak fele, valamint számos elosztóállomás is. A háború kezdetén Ukrajna 38 gigawattnyi erőművi termelőkapacitással rendelkezett, így nettó exportőr volt villanyban, míg napjainkban 12 gigawatt a saját termelőkapacitása, vagyis a háború előttinek a harmada.
Gázszolidaritási megállapodást kötöttünk Romániával
A két ország közötti gázszolidaritási megállapodást írt alá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Románia energiaügyi miniszterével, Sebastian Burdujával. Ennek köszönhetően Románia és Magyarország gázpiaci együttműködése olyan szoros lesz Szijjártó Péter ismertetése szerint, mint még korábban soha.