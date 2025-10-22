Ígéretet kaptak az ukránok, mikor kapcsolják be a fűtést: annyira nincsen gáz, hogy mindenki áramot használ

A Ukrenergo közölte, hogy legkésőbb tíz napon belül megkezdhetik a fűtés szolgáltatását az ukrán családok otthonaiban. Ezt a vállalat vezetője, Vitalij Zajcsenko jelentette be.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Zajcsenko szerint az elmúlt hónapban az áramfogyasztás több mint 20 százalékkal nőtt, amit a hidegebb időjárás és a fűtés hiánya okozott. Keleti szomszédunkban a fűtési időszak idén november 1-jétől március 31-ig tart, míg korábban október közepétől április közepéig tartott. Az elmúlt években ugyanis a fűtési szezon pontos kezdete és vége a helyi hatóságok döntésén múlott a háború miatt.

Ennek kapcsán fontos megemlíteni, hogy az ukrán–orosz háborúban a két ország egymás energia-infrastruktúráját támadja, aminek következtében Ukrajna gázrendszere összeomlott, súlyos nehézségeket okozva a télre való felkészülésben. Kijevben és Odesszában több százezer háztartás maradt áram nélkül, mivel az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal támadja az ukrán energiaellátó létesítményeket.

Korábban Ukrajna kevésbé szenvedte meg energia-infrastruktúra pusztulását, mert az ipari áramfelhasználás a háború kitörésével a felére csökkent, és a tízmilliós menekülthullám is 20 százalékkal csökkentette a lakossági áramigényt. Viszont idén októberében már több olyan nap is volt, hogy napi 30-50 orosz rakéta és 400-500 drón támadta az ukrán energetikai létesítményeket.

Mára kiesett az Ukrenergo nagyfeszültségű transzformátorállomásainak fele, valamint számos elosztóállomás is. A háború kezdetén Ukrajna 38 gigawattnyi erőművi termelőkapacitással rendelkezett, így nettó exportőr volt villanyban, míg napjainkban 12 gigawatt a saját termelőkapacitása, vagyis a háború előttinek a harmada.