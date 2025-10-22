Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF336.02 +0.13% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF421.94 +0.17% PLN/HUF92 +0.2% RON/HUF76.59 -0.01% CZK/HUF16.02 +0.01% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF336.02 +0.13% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF421.94 +0.17% PLN/HUF92 +0.2% RON/HUF76.59 -0.01% CZK/HUF16.02 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,885.05 +0.45% MTELEKOM1,784 +1.35% MOL2,738 0% OTP30,830 +0.03% RICHTER10,420 +1.06% OPUS554 +1.62% ANY7,100 -1.13% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,060 +1.38% BUMIX9,917.33 +0.57% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,245.24 +0.74% BUX103,885.05 +0.45% MTELEKOM1,784 +1.35% MOL2,738 0% OTP30,830 +0.03% RICHTER10,420 +1.06% OPUS554 +1.62% ANY7,100 -1.13% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,060 +1.38% BUMIX9,917.33 +0.57% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,245.24 +0.74%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Dmitrij Peszkov
békecsúcs
Budapesti békecsúcs
Trump
Putyin

Putyin sem akarja pazarolni az idejét — döntés született a budapesti békecsúcs időpontjáról

A Kreml szóvivője szerint Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök tervezett budapesti találkozója alapos előkészületeket igényel. Dmitrij Peszkov hangsúlyozta: abban megegyezhet az orosz és az amerikai fél, hogy a budapesti békecsúcs időpontját még nem határozták meg.
VG
2025.10.22, 13:18
Frissítve: 2025.10.22, 13:56

A RIA Novosztyi beszámolója szerint Peszkov újságíróknak elmondta, hogy a budapesti békecsúcs megszervezése komoly diplomáciai erőfeszítéseket követel – írja a Magyar Nemzet. 

Kremlin spokesman, budapest, békecsúcs Dmitry Peskov, peszkov, orosz,
Dmitrij Peszkov váratlanul megszólalt a Kreml nevében a budapesti békecsúcs ügyében / Fotó: Anadolu via AFP

A pontos időpont még nincs kitűzve, előtte számos előkészítő egyeztetésre lesz szükség, ami időigényes folyamat

– fogalmazott a szóvivő.

 

A Kreml szerint a tervezett budapesti csúcstalálkozó mindkét vezető közös akaratából jön létre, ugyanakkor Peszkov figyelmeztetett: az esemény körül rengeteg találgatás és félrevezető információ kering. 

Ezek nagy része nem tükrözi a valóságot

– tette hozzá.

Miközben egyes nyugati háborúpárti politikusok azért szurkolnak, hogy ne valósuljon meg az egyeztetés, addig napról napra emberek vesztik életüket, s hatalmas kár éri az európai gazdaságot a vérontás miatt.

A szóvivő megjegyezte, hogy a kialakult politikai helyzet magas szintű beavatkozást igényel, amit csak gondosan előkészített, vezetői szintű egyeztetések alapozhatnak meg.

A budapesti békecsúcs ötlete megalapozott volt

A múlt héten Putyin és Trump telefonon tárgyalt egymással, és megvitatták az Ukrajna körüli helyzetet. A beszélgetés után az amerikai elnök bejelentette: kész találkozni orosz partnerével Budapesten. Az amerikai elnök később úgy nyilatkozott, hogy a csúcstalálkozóról hamarosan, két napon belül várhatók pontosabb információk.

 Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, hogy a budapesti csúcstalálkozó előkészítése továbbra is zajlik, 

és Magyarország készen áll, hogy otthont adjon a világpolitika egyik legfontosabb diplomáciai eseményének. A kormányfő közölte:

Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu