Putyin sem akarja pazarolni az idejét — döntés született a budapesti békecsúcs időpontjáról
A RIA Novosztyi beszámolója szerint Peszkov újságíróknak elmondta, hogy a budapesti békecsúcs megszervezése komoly diplomáciai erőfeszítéseket követel – írja a Magyar Nemzet.
A pontos időpont még nincs kitűzve, előtte számos előkészítő egyeztetésre lesz szükség, ami időigényes folyamat
– fogalmazott a szóvivő.
A Kreml szerint a tervezett budapesti csúcstalálkozó mindkét vezető közös akaratából jön létre, ugyanakkor Peszkov figyelmeztetett: az esemény körül rengeteg találgatás és félrevezető információ kering.
Ezek nagy része nem tükrözi a valóságot
– tette hozzá.
Miközben egyes nyugati háborúpárti politikusok azért szurkolnak, hogy ne valósuljon meg az egyeztetés, addig napról napra emberek vesztik életüket, s hatalmas kár éri az európai gazdaságot a vérontás miatt.
A szóvivő megjegyezte, hogy a kialakult politikai helyzet magas szintű beavatkozást igényel, amit csak gondosan előkészített, vezetői szintű egyeztetések alapozhatnak meg.
A budapesti békecsúcs ötlete megalapozott volt
A múlt héten Putyin és Trump telefonon tárgyalt egymással, és megvitatták az Ukrajna körüli helyzetet. A beszélgetés után az amerikai elnök bejelentette: kész találkozni orosz partnerével Budapesten. Az amerikai elnök később úgy nyilatkozott, hogy a csúcstalálkozóról hamarosan, két napon belül várhatók pontosabb információk.
Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, hogy a budapesti csúcstalálkozó előkészítése továbbra is zajlik,
és Magyarország készen áll, hogy otthont adjon a világpolitika egyik legfontosabb diplomáciai eseményének. A kormányfő közölte:
Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük.