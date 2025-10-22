Deviza
rendőrség
Mol
tűzeset

Nyomoznak a százhalombattai tűzeset ügyében: elismerte a rendőrség, felmerült a bűncselekmény gyanúja

Nyomozást rendelt el a rendőrség a Mol százhalombattai finomítójában történt tűzeset kapcsán. Az ügyben egyelőre nincs gyanúsított. A vállalat a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítja a tűzben nem érintett üzemegységeket.
Zováthi Domokos
2025.10.22., 13:04

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen a százhalombattai tűzeset kapcsán – értesült a Magyar Nemzet.

tűzeset százhalombatta
Nyomozást rendelt el a rendőrség a Mol százhalombattai finomítójában történt tűzeset kapcsán / Fotó: Hegedüs Róbert

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójának AV3-as desztillálóüzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

Pulay Krisztián, a Mol csoport ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy nem találtak arra utaló nyomot, amely szerint bármiféle külső behatás közrejátszott volna a tűz kialakulásában. Továbbá semmilyen összefüggés nincs a romániai olajfinomítóban történt robbanás, illetve a Dunai Finomítóban bekövetkezett tűzeset között.

A kormányfő sem hagyta szó nélkül a tűzesetet

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tűzesetre: egyeztetett a Mol vezetőivel. „A százhalombattai finomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk” – ígérte a kormányfő, és egyúttal leszögezte, hogy az üzemanyag-ellátás biztonságban van.

Legutóbb júliusban támadt gond a Mol százhalombattai finomítójában, akkor fekete füst szállt fel a létesítményből. Ennek az oka az volt, hogy meghibásodott egy berendezés.

A Mol részvényárfolyama másfél százalékos eséssel reagált a tűzesetről szóló híradásokra és a lehetséges károkról, következményekről szóló első elemzésekre. Az olajtársaság kurzusa ezzel az év eleji szintre süllyedt.

Továbbiak
8 perc
elektromos autók

A BYD még alább adja: a miniautók kategóriájában is meglátta a piaci rést

A mini-„dodzsem” kategóriában is kipróbálja magát a BYD.
7 perc
rendőrség

Az ügyben egyelőre nincs gyanúsított.
6 perc
Wegovy

Ráborították az asztalt a Novo Nordisk vezetésére, zuhan a részvény

Lemondanak a dán gyógyszergyártó igazgatóságának tagjai.

