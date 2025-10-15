Zelenszkij most drágán megfizet, hogy rátámadt Putyin olajkincsére: az oroszok módszeresen szétlövik az ukrán gázrendszert - "A tét, hogy ne fagyjanak meg a télen"

Mindkét háborúzó fél az ellenség energiainfrastruktúrájának elpusztítására törekszik, ez tisztán látszik. A legrosszabbkor, a tél előtt teszik ezt. Az eredmények kézzelfoghatóak, Kijevben 800 ezer, míg Odesszában 240 ezer háztartás maradt áram nélkül a napokban.

Harkiv, a fűtés nélkül maradt ukrán város, a gázrendszere összeomlott / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ukrán erők az elmúlt két hónap mintázata szerint dróncsapásokkal támadják az orosz olajipari infrastruktúrát, csak szeptemberben 70 támadás történt (ebből 30 volt legalább részben sikeres),

egyes források szerint a támadások legalább az orosz olajfeldolgozó kapacitás 17 százalékát, azaz napi 1,1 millió hordót is érintették, ideiglenesen leállítva a termelést.

A megtámadott finomítók 50 millió tonnát finomítanak.

A Nemzetközi Energiaügynökség jelenleg úgy becsüli, hogy az orosz feldolgozókapacitás 2026 júniusáig napi 5 millió hordó körül marad, majd fokozatosan visszatér a napi 5,4 millió hordóhoz. Ez eddig a Krímben okozott részleges benzinhiányt. Más régióból nincs ilyen információm. Zelenszkij azzal kérkedett, hogy Oroszországban már 20 százaléka kiesett a belföldi dízelszükségleteknek, ami így biztosan nem igaz.

Szivattyútelepek és vezetékek:

támadás érte például a Barátság kőolajvezetékhez kapcsolódó létesítményeket, mint az Unyecsa olajszivattyú-telepet a brjanszki területen, vagy az Acélló nevű mérőállomást az orjoli területen, amely kulcsszerepet játszik az orosz kőolajexportban.



Olajraktárak és kikötői létesítmények: Támadás érte többek között a rosztovi régióban lévő olajraktárakat, valamint a Balti-tengeri Primorszk olajkikötőt, ami Oroszország egyik fő exportbázisa.

Ukrajna sokáig jól bírta

Az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal támadja az ukrán energiainfrastruktúrát, különösen 2024 tavasza óta fokozva a támadásokat. Meglepő módon Ukrajna ezt a háború első szakaszában az áramszüneteket leszámítva kevésbé érezte meg, mivel

az ipari áramfelhasználás a háború kitörésével a felére csökkent és a tízmilliós menekülthullám is 20 százalékkal csökkentette a lakossági áramigényt.

2025 októberében már több olyan nap is volt, hogy napi (!) 30-50 orosz rakéta és 400-500 drón támadt ukrán energetikai létesítményt. Mára kiesett az Ukrenergo nagyfeszültségű transzformátorállomásainak jó fele, valamint számos elosztóállomás is.



A háború kezdetén Ukrajna 38 GW-nyi erőművi termelőkapacitással rendelkezett, így nettó exportőr volt villanyban. Ma már 12 GW a saját termelőkapacitás, vagyis a háború előttinek a harmada! Télen nagyjából 18 GW-nyi csúcsigény van, ez csak jelentős áramimporttal fedezhető, de ennyit nem lehet leszállítani.



Zajlik persze a napelemek gyors telepítése, miközben az Ukrenergo a lakosságot a napenergia-termelés legaktívabb idején (10:00 és 16:00 óra közé) történő fogyasztásra ösztönzi, de télen nagy csodát ne reméljen senki a napelemektől, nem is beszélve a feszültség- és frekvenciaingadozásról.

Nem csupán a kieső árammennyiség jelent ugyanis gondot, de maga a kiesés módja is. A hálózatos feszültség- és frekvenciaproblémák, valamint a termelői kapacitások kiszámíthatatlansága ugyanis tovább növeli a bajt. A majdnem 3.000 MW-os rovnói atomerűművet például többször le kellett terhelni, mert a rendszerbe egyszerűen nem lehetett betáplálni a megtermelt áramot.