Rontott kissé a forint, az igazi izgalmakat a tőzsdén kell keresni – rakétaként emelkedik egy magyar részvény
Továbbra is szűk sávban zajlik a forintpiaci kereskedés, a hazai fizetőeszköz délig feladta reggel megszerzett, csekély előnyét a meghatározó devizákkal szemben.
Az euró jegyzése a 388,8-es napi mélypont után egészen 390-ig szaladt fel, délben pedig 389,2 forinton jegyezték a közös európai pénzt, ami csekély gyengülés.
A dollárhoz képest 0,05 százalékot veszített értékéből a forint, a keresztárfolyam 335,7-ig kúszott fel.
Az Erste délelőtti jegyzetében arról ír, hogy továbbra sem látható nagy mozgás a forintpiacon. Az MNB tegnapi kamatdöntő ülésén a vártnak megfelelően sem a kamatszintekben, sem a kommunikációban nem változtatott. A jegybanki üzenetek továbbra is szigorúak, ami támogatja a forintot a hosszabb ideig fennmaradó magasabb kamatkülönbözeten keresztül.
A pesti tőzsdén nagyobb a lendület, a BUX 0,4 százalékkal, 103 848 pontig emelkedett. A blue chipek közül az OTP 30 820 forinton stagnál, a Mol 0,7 százalékkal, 2756 forintra drágult, a Richter 1,1 százalékkal, 10 420 forintig menetelt, a Magyar Telekom pedig 1,3 százalékkal, 1782 forintig szaladt fel.
A legnagyobb izgalmakat ezúttal is a 4iG és a Rába részvényei szolgáltatják. Előbbi 2,2 milliárdos forgalomban 2,4 százalékkal került feljebb, de napon belül jelentős kilengéseket mutat a távközlési, IT- és védelmi ipari vállalat.
A Rába kurzusa továbbra is rakétaként emelkedik, délelőtt 18 százalékos plusznál is járt az árfolyam, a délutánra pedig 10 százalékos emelkedéssel fordult rá.