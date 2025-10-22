Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF336.02 +0.13% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF421.94 +0.17% PLN/HUF92 +0.2% RON/HUF76.59 -0.01% CZK/HUF16.02 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,885.05 +0.45% MTELEKOM1,784 +1.35% MOL2,738 0% OTP30,830 +0.03% RICHTER10,420 +1.06% OPUS554 +1.62% ANY7,100 -1.13% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,060 +1.38% BUMIX9,917.33 +0.57% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,245.24 +0.74%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Rontott kissé a forint, az igazi izgalmakat a tőzsdén kell keresni – rakétaként emelkedik egy magyar részvény

A pesti tőzsdén kitart a jó hangulat, a 4iG és a Rába részvényei jelentősen drágultak a nap első felében. A forint feladta csekély előnyét az euróval és a dollárral szemben.
K. T.
2025.10.22, 12:14
Frissítve: 2025.10.22, 13:35

Továbbra is szűk sávban zajlik a forintpiaci kereskedés, a hazai fizetőeszköz délig feladta reggel megszerzett, csekély előnyét a meghatározó devizákkal szemben.

forint, euró
A forint szűk sávban mozog szerdán / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a 388,8-es napi mélypont után egészen 390-ig szaladt fel, délben pedig 389,2 forinton jegyezték a közös európai pénzt, ami csekély gyengülés.

A dollárhoz képest 0,05 százalékot veszített értékéből a forint, a keresztárfolyam 335,7-ig kúszott fel.

Az Erste délelőtti jegyzetében arról ír, hogy továbbra sem látható nagy mozgás a forintpiacon. Az MNB tegnapi kamatdöntő ülésén a vártnak megfelelően sem a kamatszintekben, sem a kommunikációban nem változtatott. A jegybanki üzenetek továbbra is szigorúak, ami támogatja a forintot a hosszabb ideig fennmaradó magasabb kamatkülönbözeten keresztül.

A pesti tőzsdén nagyobb a lendület, a BUX 0,4 százalékkal, 103 848 pontig emelkedett. A blue chipek közül az OTP 30 820 forinton stagnál, a Mol 0,7 százalékkal, 2756 forintra drágult, a Richter 1,1 százalékkal, 10 420 forintig menetelt, a Magyar Telekom pedig 1,3 százalékkal, 1782 forintig szaladt fel.

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény13:42:55
Árfolyam: 3,460 HUF +330 / +9.54 %
Forgalom: 542,508,740 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A legnagyobb izgalmakat ezúttal is a 4iG és a Rába részvényei szolgáltatják. Előbbi 2,2 milliárdos forgalomban 2,4 százalékkal került feljebb, de napon belül jelentős kilengéseket mutat a távközlési, IT- és védelmi ipari vállalat.

A Rába kurzusa továbbra is rakétaként emelkedik, délelőtt 18 százalékos plusznál is járt az árfolyam, a délutánra pedig 10 százalékos emelkedéssel fordult rá.

