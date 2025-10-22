Ráborították az asztalt a Novo Nordisk vezetésére, zuhan a részvény

Nagyjából 3 százalékkal, 344,5 dán koronára esett szerda reggel a Novo Nordisk részvényárfolyama Koppenhágában, miután a Wegovy fogyasztószer és a cukorbetegség ellen fejlesztett Ozempic gyártójának legnagyobb részvényese közölte, hogy új igazgatósági tagok kinevezését kezdeményezi.

Új vezetéssel hoznák fel a Novo Nordiskot / Fotó: Cfoto via AFP

Lefejeződik a Novo Nordisk

A nonprofit szervezetként működő Novo Nordisk Alapítvány indoklásként közölte, hogy az igazgatóság elnöke, Helge Lund és hat másik független igazgatósági tag a jövő hónapban lemond, miután vitába keveredtek az alapítvánnyal a vállalatnál végrehajtott változások sebességéről.

Már meg is van az új jelölt az igazgatóság elnöki székébe. Az alapítvány Lars Rebien Sorensent, a Novo korábbi vezérigazgatóját és – nem mellesleg – az alapítvány elnökét tervezi kinevezni legfeljebb három évre. Emellett hat új igazgatósági tagot is javasoltak a testületbe.

Sorensen már nyilatkozott is, kiemelve, hogy az átalakítást nem lehet „puccsként” értelmezni, valamint hogy két-három évig biztosan marad, ha megválasztják.

Kissé meglepő az átalakítás időzítése és mértéke, hiszen mindössze néhány hónapja, augusztusban nevezték ki a Novo Nordisk új vezérigazgatóját, Mike Doustdart

– írták befektetőknek szóló jegyzetükben a brit Barclays elemzői.

Úgy tűnik, strukturálisan átalakítják a vállalatirányítást

– írták az elemzők, hozzátéve, hogy a lépés célja az igazgatósági összetétel összehangolása a Novo fogyasztói elkötelezettségre, az amerikai piacra való nagyobb összpontosításra és a potenciális üzletekre irányuló törekvéseivel.

Teljesen átalakítják a vállalatvezetést

– tették hozzá.

Egymás után kapják a pofonokat a részvényesek

A Novo Nordisk részvényesei idén egymás után kapják a pofonokat, miután, bár a legfőbb rivális amerikai Eli Lilly a Wegovy bevezetése után két évvel vitte piacra az Egyesült Államokban Zepbound nevű fogyasztószerét, az amerikaiak a receptfelírásokban mégis egyre inkább elhúznak a dánoktól.

A részvényárfolyam idén eddig már 45 százalékkal csökkent, az utóbbi egy évben pedig már több mint 57 százalékkal morzsolódott le a kurzus.

A Novo 2024-ben Európa legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalata volt, tavaly júniusban körülbelül 650 milliárd dollárt ért, ám a jelenlegi tőzsdei kapitalizációja mindössze 238,5 milliárd dollár.

A Londoni Tőzsdecsoport (LSEG) elemzői konszenzusa ellenben vételre ajánlja a Novo Nordisk részvényeit, mégpedig 475 dán koronás mediáncélárral. A felértékelődési potenciál tehát mintegy 38 százalékot tesz ki.