Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF336.02 +0.13% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF421.94 +0.17% PLN/HUF92 +0.2% RON/HUF76.59 -0.01% CZK/HUF16.02 +0.01% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF336.02 +0.13% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF421.94 +0.17% PLN/HUF92 +0.2% RON/HUF76.59 -0.01% CZK/HUF16.02 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,885.07 +0.45% MTELEKOM1,784 +1.35% MOL2,738 0% OTP30,830 +0.03% RICHTER10,420 +1.06% OPUS554 +1.62% ANY7,100 -1.13% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,060 +1.38% BUMIX9,917.39 +0.57% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,244.93 +0.73% BUX103,885.07 +0.45% MTELEKOM1,784 +1.35% MOL2,738 0% OTP30,830 +0.03% RICHTER10,420 +1.06% OPUS554 +1.62% ANY7,100 -1.13% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,060 +1.38% BUMIX9,917.39 +0.57% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,244.93 +0.73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
fogyasztószerek
Wegovy
Novo Nordisk

Ráborították az asztalt a Novo Nordisk vezetésére, zuhan a részvény

Lemondanak a dán gyógyszergyártó igazgatóságának tagjai. A Novo Nordisk főtulajdonosa új testülettel próbálja lendületbe hozni a céget, miután az eddigi igazgatósággal nem tudott zöld ágra vergődni.
Murányi Ernő
2025.10.22., 12:48

Nagyjából 3 százalékkal, 344,5 dán koronára esett szerda reggel a Novo Nordisk részvényárfolyama Koppenhágában, miután a Wegovy fogyasztószer és a cukorbetegség ellen fejlesztett Ozempic gyártójának legnagyobb részvényese közölte, hogy új igazgatósági tagok kinevezését kezdeményezi.

Illustration Novo Nordisk
Új vezetéssel hoznák fel a Novo Nordiskot / Fotó: Cfoto via AFP

Lefejeződik a Novo Nordisk

A nonprofit szervezetként működő Novo Nordisk Alapítvány indoklásként közölte, hogy az igazgatóság elnöke, Helge Lund és hat másik független igazgatósági tag a jövő hónapban lemond, miután vitába keveredtek az alapítvánnyal a vállalatnál végrehajtott változások sebességéről.

Már meg is van az új jelölt az igazgatóság elnöki székébe. Az alapítvány Lars Rebien Sorensent, a Novo korábbi vezérigazgatóját és – nem mellesleg – az alapítvány elnökét tervezi kinevezni legfeljebb három évre. Emellett hat új igazgatósági tagot is javasoltak a testületbe.

Sorensen már nyilatkozott is, kiemelve, hogy az átalakítást nem lehet „puccsként” értelmezni, valamint hogy két-három évig biztosan marad, ha megválasztják.

Kissé meglepő az átalakítás időzítése és mértéke, hiszen mindössze néhány hónapja, augusztusban nevezték ki a Novo Nordisk új vezérigazgatóját, Mike Doustdart

– írták befektetőknek szóló jegyzetükben a brit Barclays elemzői.

Úgy tűnik, strukturálisan átalakítják a vállalatirányítást

– írták az elemzők, hozzátéve, hogy a lépés célja az igazgatósági összetétel összehangolása a Novo fogyasztói elkötelezettségre, az amerikai piacra való nagyobb összpontosításra és a potenciális üzletekre irányuló törekvéseivel.

Teljesen átalakítják a vállalatvezetést 

– tették hozzá.

Egymás után kapják a pofonokat a részvényesek

A Novo Nordisk részvényesei idén egymás után kapják a pofonokat, miután, bár a legfőbb rivális amerikai Eli Lilly a Wegovy bevezetése után két évvel vitte piacra az Egyesült Államokban Zepbound nevű fogyasztószerét, az amerikaiak a receptfelírásokban mégis egyre inkább elhúznak a dánoktól.

A részvényárfolyam idén eddig már 45 százalékkal csökkent, az utóbbi egy évben pedig már több mint 57 százalékkal morzsolódott le a kurzus.

A Novo 2024-ben Európa legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalata volt, tavaly júniusban körülbelül 650 milliárd dollárt ért, ám a jelenlegi tőzsdei kapitalizációja mindössze 238,5 milliárd dollár.

A Londoni Tőzsdecsoport (LSEG) elemzői konszenzusa ellenben vételre ajánlja a Novo Nordisk részvényeit, mégpedig 475 dán koronás mediáncélárral. A felértékelődési potenciál tehát mintegy 38 százalékot tesz ki.


 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
elektromos autók

A BYD még alább adja: a miniautók kategóriájában is meglátta a piaci rést

A mini-„dodzsem” kategóriában is kipróbálja magát a BYD.
7 perc
rendőrség

Nyomoznak a százhalombattai tűzeset ügyében: elismerte a rendőrség, felmerült a bűncselekmény gyanúja

Az ügyben egyelőre nincs gyanúsított.
6 perc
Wegovy

Ráborították az asztalt a Novo Nordisk vezetésére, zuhan a részvény

Lemondanak a dán gyógyszergyártó igazgatóságának tagjai.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu