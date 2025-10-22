A BYD még alább adja: a miniautók kategóriájában is meglátta a piaci rést

Október 30. mérföldkő lehet a BYD számára a japán piacon tervezett és eddig minimális eredményeket felmutató terjeszkedésében. Az aznap nyíló Japán Mobility Show-n mutatják be ugyanis az eddig jól titkolt projektjük materializált eredményét, a BYD kei carját (kei-jidousya, K-car).

A BYD kei carjának egyelőre csak a sziluettje nyilvános, a nagy leleplezésre még egy hetet várni kell / Fotó: CNEVpost

A speciálisan a keskeny japán utakra kitalált, a mininél is minibb négyszemélyes kisautók piacán kevés a szabad hely, a szegmenst hagyományosan a legnagyobb helyi márkák „apróságai uralják”,

a Toyota,

a Honda,

a Nissan,

a Suzuki,

a Mitsubishi,

a Daihatsu

és a Mazda

is jelen van ebben a kategóriában, de ők jellemzően benzinmotoros változatokkal, így a BYD valós keresletet elégíthet ki az elektromos minijével. A kei carok igen fontos szereplői a világ harmadik legnagyobb, éves szinten közel ötmillió gépkocsit felszívó autópiacának, a teljes értékesítés 36-40 százalékát adja a minikategória.

A BYD szigorúan szabályozott szegmenst nézett ki magának

Ezeket a szigorú méretekhez kötött kisautókat a japán családok jellemzően második városi autónak vásárolják alacsony fogyasztásuk, minimális helyigényük és alacsony üzemeltetési költségük miatt. A legfeljebb 3,40 méter hosszú, 1,48 méter széles és maximum 2,00 méter magas kei carok motorja legfeljebb 660 köbcentis lehet, teljesítménye pedig nem haladhatja meg a 64 lóerőt.

Ezeknek a miniautóknak a vásárlását az állam jelentős adókedvezményekkel támogatja.

Az éves gépjárműadó csak 72 dollár, szemben az ezer köbcentis, normál kisautó 197 dolláros közterhével, a súlyadó évi 44 dolláros tételénél pedig csaknem négyszeres a különbség. A biztosítás 10-20 százalékkal olcsóbb, és a parkolási, sztrádahasználati kedvezmények is a kei carok vásárlása mellett szólnak.

Ormótlan, bumfordi, de a japánok első számú kedvence évek óta a Honda N-Box kei car / Fotó: AFP

Tavaly a kei carok értékesítése 10,4 százalékkal maradt el az előző évitől, összesen 1 202 050 darabot regisztráltak Japánban. Az erős visszaesésben kulcsszerepet játszott a Daihatsu botránya, a Toyota csoporthoz tartozó márka modelljeinél ugyanis manipulálták a törésteszteredményeket, bizalmi válságot okozva ezen a piacon.