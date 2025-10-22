Deviza
Rendkívüli: Lázár János lecsapott a Strabagra, elbukhatja az egyik legfontosabb magyar autópályát – azonnali vizsgálat indult az osztrák multi ellen

Lázár János minisztériuma szerint pénzügyi visszaélések gyanúja merült föl az egyik nagy osztrák multi autópálya-koncessziós cégénél, ami az M30-as autópálya körüli vita alatt szeretne szerződést hosszabbítani. A tárca azt javasolja a Strabagnak, hogy készítse elő az utóbbi évek hiánytalan pénzügyi elszámolásait.
Zováthi Domokos
2025.10.22., 12:38
Fotó: Shutterstock

Rendkívüli auditot rendel el Lázár János az AKA Zrt. a.k.a. Strabaggal szemben – írta Facebook-oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium.

M30 autópálya Strabag
Már korábban is magyarázkodásra kényszerült a Strabag / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

A Strabagnál teljes a valóságzavar! Nem elég, hogy az általuk vállalt határidőt sem tudják vállalni, és miattuk nem lehet átadni a forgalomnak az M30-as autópályát, most még egy gátlástalan és abszurd akcióba is belekezdtek a leányvállalatuk (M5 Holding GmbH) által tulajdonolt AKA Zrt. koncessziós szerződése kapcsán

– ment nekik a szaktárca a közleményben. 

Mint írták, a cég a 2031-ben lejáró koncessziós szerződését szeretné úgy meghosszabbítani, hogy egy autópályát sem képesek megépíteni az általuk vállalt határidőre.

Természetesen a kormánynak nincs szándéka, hogy ezt a szerződést meghosszabbítsa

– sokkal sürgetőbb feladat az, hogy a 2031-ig tartó időszakra vonatkozó feltételeket is felülvizsgálja: a nyereségmegosztást racionalizálni kell. Hangsúlyozták, hogy a nyereségből az államnak kedvezőbb feltételek mellett kell részesednie.

Ezért az erre vonatkozó felülvizsgálatot az építési és közlekedési miniszter ma elrendelte. 

Továbbá Lázár János elrendelt egy rendkívüli auditot is, mert

felmerül a gyanú, hogy a korábbi időszakban pénzügyi visszaélések következtek be a koncesszió során.

A Strabagnak azt javasolja a minisztérium, hogy készítse elő az utóbbi évek hiánytalan pénzügyi elszámolásait és teljesítéseit az auditra. A közleményt így zárták:

Az ámokfutó felelősséghárításai helyett pedig igyekezzen elvégezni azt, amit vállalt! Nem fogjuk hagyni, hogy a Strabag diktáljon!

Már korábban is magyarázkodott a Strabag

Az építési és közlekedési miniszter idén februárban szabta ki a határidőt, amely szerint a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag még csaknem egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.

A kivitelező szerint már a lezárás előtt is végeztek független szakértői vizsgálatokat a területen. Ami ennél is érdekesebb, hogy a Strabag szerint a burkolat sérülését a kivitelezés után, az altalajban megjelenő, addig ismeretlen eredetű víz okozta. A nyomás alá került víz megváltoztatta az altalaj állapotát, ami így

  • megpuhult
  • és átázott.

Az altalaj mélyen eltört, és egyenetlenül süllyedt a töltés, ez pedig a burkolat repedéseihez, valamint a vízelvezető rendszerek, árkok sérüléséhez vezetett.

Ez a vízmozgás nem volt előre jelezhető sem a tervezés, sem a kivitelezés közben

– állítják.

Erről a Strabag szerint tájékoztatták Pántya József helyettes államtitkárt és az üzemeltető MKIF Zrt.-t is. A Strabag az eredményekre hivatkozva visszautasította a megbízó Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) jótállási igényét, mondván, nem ők okozták a hibát. Ezután a cég három különböző javítási opciót is benyújtott az ÉKM-nek, de állítólag nem kaptak érdemi választ, és döntés sem született a javítási munkálatok megkezdéséről.

Korábban is készült egy súlyos jelentés az M5- és M6-koncesszióról

A magyar állam szempontjából rendkívül kedvezőtlen szerződéseket kötöttek a 2010 előtti kormányok az M5 és az M6 jelzésű autópályák koncessziós hasznosítása érdekében – erről adott ki közleményt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH).

A szervezet a Koncessziós Tanács számára készített összehasonlító vizsgálatot, amelyben az 1994-ben, illetve 2006 és 2008 között kötött koncessziós megállapodásokat elemezte.

Az SZTFH szerint ezek a szerződések jócskán eltértek a nemzetközi gyakorlatban kialakított jó megoldásoktól, ennek következtében pedig az állam érdekei jelentősen sérültek. „A Nemzeti Koncessziós Iroda által előkészített új koncessziós szerződéstervezet orvosolta a hiányosságokat, és valamennyi vizsgálati szempont alapján megfelelően képviseli a magyar állam érdekeit” – mutattak rá.

A vizsgálat megállapította azt is, hogy a korábbi szerződések pénzügyi modelljei nem felelnek meg a nemzetközi gyakorlatnak, és rendkívüli pénzügyi előnyökhöz juttatták a magánbefektetőket. Ugyanakkor az államnak súlyos kockázatot jelentettek és jelentenek ma is.

