Sokkoló buszbaleset Szolnokon: az iskola vezetése váratlan döntést hozott – fotók
Sokkoló reggelre ébredt Szolnok, amikor egy helyi járatos busz a Szabadság téren belerohant egy iskola épületébe — számolt be az Origo.
A jármű akkora erővel csapódott a falnak, hogy az iskola történelmi épülete is megsérült, és többtucatnyi embert kellett ellátni. A helyszínre azonnal riasztották a mentőegységeket, köztük mentőhelikoptert is, amely a súlyos sérülteket szállította kórházba. A buszbaleset több mint harminc könnyebb és négy súlyos sérültet eredményezett, köztük van feltehetően az iskola néhány tanulója is – írta a Szoljon.
A város polgármestere, Győrfi Mihály Facebookra feltöltött videói szerint már két mentőhelikopter is a helyszínre érkezett. A balesetről készült képeket az alábbi galériában tekintheti meg.
Több mint százötven éves iskolafalak omlottak le
A Varga Katalin Gimnázium történelmi falai is megérezték az ütközést: az 1856-ban épült, ikonikus épület egyik sarka megsérült, a törmelékek még órákkal később is a járdán hevertek. A tűzoltók és a katasztrófavédelem azonnal megkezdte az állagmegóvást, az épület veszélyessé vált részét lezárták.
A diákok közül szerencsére senki sem sérült meg az iskola falain belül,
ám a buszon tartózkodó tanulók sorsáról még nem adtak pontos információt.
Az intézmény vezetése időközben úgy döntött, hogy a történtek mindenkit megviseltek, ezért a mai napon a negyedik óra után mindenkit hazaengednek. A helyszínen még délelőtt is több tucat szülő és tanár próbált információt szerezni a diákokról, miközben a mentők és tűzoltók folyamatosan dolgoztak. A buszvezető állapotáról egyelőre nincs hivatalos hír, a baleset okát szakértők vizsgálják, a feltételezések szerint fékhiba is közrejátszhatott.