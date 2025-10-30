Deviza
EUR/HUF388.65 -0.04% USD/HUF336.02 +0.3% GBP/HUF441.89 -0.04% CHF/HUF419.29 +0.13% PLN/HUF91.52 -0.13% RON/HUF76.41 -0.06% CZK/HUF15.96 +0.08% EUR/HUF388.65 -0.04% USD/HUF336.02 +0.3% GBP/HUF441.89 -0.04% CHF/HUF419.29 +0.13% PLN/HUF91.52 -0.13% RON/HUF76.41 -0.06% CZK/HUF15.96 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,989.61 -0.14% MTELEKOM1,780 -1.12% MOL2,996 -0.6% OTP31,720 +0.06% RICHTER10,450 +0.48% OPUS557 +0.9% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS158.5 +0.95% WABERERS5,560 +5.4% BUMIX9,891.07 -0.76% CETOP3,669.28 +0.16% CETOP NTR2,291.44 -0.11% BUX106,989.61 -0.14% MTELEKOM1,780 -1.12% MOL2,996 -0.6% OTP31,720 +0.06% RICHTER10,450 +0.48% OPUS557 +0.9% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS158.5 +0.95% WABERERS5,560 +5.4% BUMIX9,891.07 -0.76% CETOP3,669.28 +0.16% CETOP NTR2,291.44 -0.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MÁV
menetrend
késés

Késési biztosítás: a vasúttársaságnak nem kellett annyira mélyen a zsebébe nyúlnia, mint várni lehetett – javult a menetrendszerűség

A tavalyi adatokból kiindulva több visszatérítésre számított a MÁV-menedzsment
Andor Attila
2025.10.30, 15:10

Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében az írta:  a tíz miniszteri vállalás keretében elindított késési biztosítás nyár eleji bevezetése óta az elmúlt szűk öt hónapban több, mint 760 ezer esetben, mintegy félmilliárd forint értékben fizették vissza a jegyár felét az utasoknak, miután a járatuk (vonatuk vagy buszuk) 20 percnél többet késett.

MÁV
MÁV: javult a menetrendszerűség, kevesebb késési biztosítás után fizettek / Fotó: Shutterstock

Természetesen egy vasutasnak, volánosnak minden késés sok, de a kép teljességéhez hozzátartozik, hogy ez 

az összeg elmarad azoktól a számításoktól, amelyek a 2024-es főszezon késési adataira alapoztak: a kérdéses időszak jegyárbevételének mindössze 1,3 százalékát tette ki. 

A késések számát és arányát igyekeznek többféle tudatos beavatkozással csökkentetni: például a gyorsabb utascserét segítő szektorálás bevezetésével, a járműfordulótervek optimalizálásával, a fejpályaudvari tolatások minimalizálásával, illetve legfőképpen a nagy teljesítményű mozdonyok szolgálatba állításával és a lassújelek felszámolásával. Ez utóbbiak kedvező hatása már az idei nyári főszezon javuló késési adataiban is megmutatkozott.

„A késési biztosítás az utas felé bocsánatkérés, nekünk, a MÁV csoportnál dolgozóknak pedig ösztönzés, hogy a különféle késések okát minél pontosabban megértsük, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel mindent elkövessünk a visszaszorításukért. Hamarosan beszámolok arról, milyen további intézkedéseket hajtunk végre a pontosság javításáért” – írta Hegyi Zsolt a Facebookon. 

Nagy bejelentést tett a MÁV-vezér: végre lecserélik az 50 éves szerelvényeket, ez most már biztos - megvan a pontos dátum, mikor és hol állnak forgalomba

A jelenlegi HÉV-ek közül a közeljövőben egyre többet kell kivonni a forgalomból. „Ezért olyan fontos hír, hogy elindíthattuk 54 db, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsony padlós HÉV-szerelvény beszerzését. Az első 18 db új jármű fedezetéül jelentős részben a fel nem függesztett uniós források szolgálnak. Az első 18 jármű legkésőbb 2029. december 31-ig munkába is kell álljon. Ez azt jelenti, hogy 4 éven belül a szentendrei H5 HÉV vonalán végre kézzelfoghatóvá válik az a pálya- és járműflotta-megújítási program, amiért a MÁV csoportnál régóta, sokan és nagyon sokat dolgoztak” – írta Hegyi Zsolt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu