Nagy bejelentés: folyatódik a MÁV fejlesztése, brutális mennyiségű kocsit, mozdonyt vásárolnak

Jelenős beruházásokra, fejlesztésekre tett ígéretet Lázár János a Facebookon. Az Építési és Közlekedési miniszter szerint 2030-ig, azaz az elkövetkező öt évben a MÁV személyszállítási kapacitása megújul. Öt év múlva tehát a MÁV személyszállítási flottájának fele új járművekből áll majd.

Megújul a közlekedés, folytatódik a MÁV fejlesztése / Fotó: csikiphoto / shutterstock (Képünk illusztráció)

Tekintve, hogy az egykori vasúttársaságba integrálták a Volánokat is, buszbeszerzések is várhatóak. Ugyanakkor – ha csak a vasutat nézzük –, akkor is jelentős beszerzések következnek.

Lázár János a napokban ennek alátámasztására azt mondta, a következő években folytatódik a flottabővítés,

a vasúti személyszállítási kapacitásban az ülőhelyek száma 130 ezerről 160 ezerre, a menetrendszerűég 85-88 százalékra emelkedhet, a buszok átlagos életkora 8 évre csökken.

Hangsúlyozta:

megtörtént a kimozdulás, de messze még a siker.



Emlékeztetett arra, hogy folyamatban van annak a 100 korszerű mozdonynak a beszerzése, amely országszerte javítja majd a vonatközlekedés pontosságát. Emellett több mint 1000 vadonatúj autóbusz beszerzése is folyik, ezekből 131 már a nyáron szolgálatba áll, további 869-ről pedig épp a napokban kötöttek szerződést magyar gyártóval, így a lépés egyúttal a hazai iparfejlesztéshez, a hazai munkahelyek megőrzéséhez is hozzájárul.

A tárcavezető bejelentette, hogy mindezeken felül elindítják az elmúlt évtizedek legnagyobb motorvonat-beszerzését is. A részben bérlés, részben vásárlás útján beszerzendő járművek a mind az Intercity-, mind a vidéki városok közötti szegmensben érdemi szolgáltatásjavulást hozhatnak néhány éven belül.

A tervek között szerepel 280 új InterCity-kocsi beszerzése, amellyel a hazai gyártókapacitást kívánják erősíteni, valamint száz darab fiatal, de használt motorvonat megvásárlása,

vélhetően Németországból, Svájcból vagy Ausztriából. Uniós forrásból további 25 motorvonat beszerzése várható, emellett Kínából is vásárolhatnak járműveket.

Milliók használják

Lázár János hangsúlyozta: naponta 4,5 millió ember számára kell megszervezni a közösségi közlekedést, amely Magyarországon az ötödik legolcsóbb Európában. Erre évente 1100 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből a 2025 januárjában bejelentett tízpontos program finanszírozására 100 milliárd forintot mozgósítottak, de új forrásokat nem igényeltek, jelentős megtakarításokat értek el.

Örömteli, hogy nő a közösségi közlekedést használók száma, 2023–2024-ben 15 százalékkal, és az idén is 10 százalékos bővülés várható.