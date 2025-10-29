Két éve indult el az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai együttműködése és közös kezdeményezése, az MBH Tudatos Segítség Program, amelynek keretében krízistámogatásokkal, energetikai korszerűsítésekkel, valamint pénzügyi edukációval segítik a hátrányos helyzetben élő családokat.

Két év alatt több mint 12 500 embernek segített az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet / Fotó: László Zsigmond /Photozsigmond.art

A program eddig összesen 200 millió forinttal járult hozzá a rászorulók támogatásához és ezáltal több mint 12 500 ember kapott közvetlen segítséget.

Az október 29-én, Budapesten tartott sajtótájékoztatón a felek aláírták a következő projektévre szóló együttműködési megállapodást és bemutatták a jövőbeli terveket is: a kezdeményezés új szakaszában felújítják a drávagárdonyi Sorsfordító Házat, amely biztonságos otthont és újrakezdési lehetőséget kínál a rászoruló családoknak.

Az eseményen jelen volt Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, az MBH Bank oldaláról Barna Zsolt elnök-vezérigazgató beszélt a bank társadalmi felelősségvállalási céljairól, az Ökumenikus Segélyszervezet részéről pedig Lehel László elnök-igazgató méltatta az együttműködés jelentőségét.

Nagyon sok olyan emberrel találkozunk, aki aktívan keresi a kiutat, amivel túlélheti a holnapot vagy a következő egy hónapot

– számolt be Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója az eseményen.

Elmondta, hogy az elmúlt két év alatt a segélyszervezetet

mintegy 120 ezer segélykérelemmel keresték meg,

11 ezren kaptak krízistámogatást,

illetve 1500 személy részesült hosszabb távú, fenntartható segítő szolgáltatásokban,

amely során energetikai szakértők bevonásával valósult meg az otthonok energiahatékony fejlesztése, például háztartási gépek és nyílászárók cseréje, illetve biztonságos áramvételi helyek kialakítása által.

Az Ökumenikus Segélyszervezethez eljutott a segélykérelmek mögött legtöbbször egzisztenciális válságok és egészségügyi problémák álltak. A kérelmek 38 százalékát a tartós munkanélküliség indokolta. Ez azt jelenti, hogy tízből négy ember azért kér segítséget, mert hosszú ideje nem talál munkát, és anyagi helyzete kilátástalanná vált. A második leggyakoribb ok a súlyos egészségi probléma, amely az esetek 34 százalékában vezetett segélykérelemhez. Sok érintett betegség vagy tartós rokkantság miatt veszítette el megélhetését, illetve képességét a munkavégzésre.