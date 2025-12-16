Deviza
kiskereskedelem
Gyöngyös
kaufland
Lidl

Napok óta terjed: Magyarországra jön a várva várt német kiskereskedelmi lánc, ami jobb a Lidlnél – itt az igazság a boltnyitásról

Egyetlen Facebook-oldal állítja, hogy hazánkba jön a bolthálózat. A Kaufland boltnyitása Gyöngyösön minden valószínűség szerint álhír.
VG
2025.12.16, 19:36
Frissítve: 2025.12.16, 20:00

Napok óta terjed a hír a közösségi médiában, hogy hamarosan Magyarországra érkezik a Szlovákiában és Romániában is népszerű kiskereskedelmi lánc, a Kaufland. Sőt, már arról is terjed az információ, hogy a bolthálózat első egysége Gyöngyösön nyílik majd meg. A hír érdekesen hangzik, a valóságtartalma azonban erősen kérdéses. Sőt…

Kaufland kiskereskedelmi lánc kiskereskedelem, bolt, üzlet, boltnyitás
A Kaufland nem valószínű, hogy hamar Magyarországra jönne / Fotó: Remigiusz Gora / Shutterstock

„Csendben, nagy felhajtás nélkül, de komoly döntés született: értesüléseink szerint a német tulajdonú Kaufland szlovákiai leányvállalata kisebb alapterületű áruház nyitását tervezi Gyöngyösön. A beruházás nem klasszikus hipermarket formában valósulna meg, hanem egy városi, kompakt üzletként, amely a mindennapi bevásárlásokra, gyors kiszolgálásra és kedvező ár-érték arányra épít” – írta Facebook-bejegyzésében a Nero 24. Bár az oldal leírásban az szerepel, hogy „Görbe tükör és eredeti videok az életből!”, mégis sokan készpénznek veszik a posztot, több száz lájkot kapott, és sokan megosztották.

A második bejegyzésben az oldal azt fejtegette, hogy a szóban forgó kisebb üzlet a tervek szerint kisebb alapterületen működne, a fókuszban a friss élelmiszerek lennének, saját márkás, kedvező árú termékeket árusítana, a kialakítsa pedig a gyors bevásárlásokra és a városi ritmusra lenne szabva. Mindkét Facebook-posztban arról írnak, hogy a nyitás 2026 elején történhetne meg.

Az oldal odáig megy, hogy számos érintettet is megszólaltat a témában, többek között a nemzetközi projektfelelőst, a projekt hazai koordinátorát, valamint a leendő gyöngyösi üzlet operatív vezetőjét. Mindannyian optimisták a magyarországi nyitással és a Kaufland várható fogadtatásával kapcsolatban. Apró szépséghiba, hogy egyik megszólaló sem valós, létező személy.

A tény, miszerint a Kaufland áruházlánc nem erősítette meg a hírt, és az, hogy a hivatkozás nélküli posztokban kitalált személyek nyilatkoznak, arra utal, hogy minden bizonnyal szenzációhajhász, kattintásvadász bejegyzésekről van szó, és a szóban forgó hír nem igaz.

Mit kell tudni a Kauflandról?

A Kaufland kiskereskedelmi láncot 1984-ben alapították Németországban, a központja Neckarsulmban található. Jelenleg nyolc országban van jelen, ezek:

  • Németország,
  • Bulgária,
  • Csehország,
  • Horvátország,
  • Moldova,
  • Lengyelország,
  • Románia,
  • Szlovákia.

Ezekben az országokban összesen 1591 bolttal rendelkezik. 2024-ben alkalmazotti létszáma 157 ezer volt, árbevétele pedig 35,2 milliárd euró (mintegy 13 570 milliárd forint) volt.

A Kaufland anyavállalata az a Schwarz Group, amely egyben a Magyarországon is jelen lévő német kiskereskedelmi lánc, a Lidl anyavállalata is.

