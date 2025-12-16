Hivatalos: új kínai autógyártó lép be Magyarországra, sorban fognak érte állni – ez lehet az új népautó a Suzuki helyett?
Az AutoWallis kiskereskedelmi üzletága két új prémium kategóriás kínai autómárkát vezet be a magyar piacra, a NIO és a Firefly modelljeit januártól értékesíti az első budapesti márkakereskedés – jelentette be a cég kedden Budapesten.
„A NIO a kimagasló technológiát, a dizájnt és a szervizszolgáltatást ötvözi azzal a céllal, hogy az elektromos mobilitás ne csak fenntarthatóbb, hanem élménydúsabb és személyre szabottabb is legyen” – magyarázta Annelies Reiss, a NIO Közép-Európa regionális márkamenedzsere az esemény alkalmából kiadott közleményben.
A NIO elektromos járműveket gyártó, sanghaji székhelyű vállalatot 2014 novemberében alapították, ma már a prémium intelligens elektromos járművek piacának egyik vezető vállalata, amely saját kutatási és fejlesztési potenciállal rendelkezik a kulcsfontosságú technológiák területén. Jelenleg a NIO több mint 10 helyszínen rendelkezik kutatási-fejlesztési központokkal és gyártóüzemekkel, többek között Sanghajban, Pekingben, Münchenben, Oxfordban, Biatorbágyon akkucsere-állomásokat gyártó üzeme működik. Emellett 10 országban és régióban épített ki értékesítési és szervizhálózatot.
A magyarországi autópiacon a NIO négy teljesen elektromos modellel – egy közepes szedánnal, egy tourerrel, egy SUV-val és egy prémium városi kisautóval jelenik meg. A cél egyelőre a márka ismertségének növelése, a kereskedések száma középtávon 2-3-ra bővülhet.
A rendezvényen Müllner Zsolt, az AutoWallis igazgatóságának elnöke elmondta, hogy a csoport a közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójaként portfólióját folyamatosan, organikus és akvizíciós úton szélesíti. Koncepciójába beleillik, hogy a közép-kelet-európai piacra érkező, feltörekvő kínai autómárkáknak régiós lefedettséget biztosítson.
A Firefly lehet a magyarok új népautója
A szintén most érkező Firefly lényegében a NIO almárkája. Az Electrive értesülései szerint Európában már számos országban kaphatók az elektromos járművei.
- Dániában nagyjából 28100 euró (10,85 millió forint),
- Görögországban 31900 (12,3 millió forint),
- Ausztriában 29900 euró (11,5 millió forint),
- Norvégiában pedig 23700 euró (9,2 millió forint)
a kezdő ár. Norvégia többek között annak is köszönheti, hogy olcsóbb, mivel nem tagja az Európai Uniónak, így nem vonatkoznak rá az EU által a kínai termékekre kivetett vámok.
A Firefly egy négy méter hosszú, teljesen elektromos kompakt autó, amely 42,1 kilowattórás akkumulátorának köszönhetően akár 330 kilométert is képes megtenni egy töltéssel. Ez a hatótávolság városi ciklusban elérheti a 470 kilométert is. Az akkumulátor a gyorstöltő-állomásokon akár 100kilowattos teljesítményen is töltető, ez esetben 29 perc alatt tölthetjük 10 százalékról 80 százalékra.
A kínai autómárkák megbízható partnere az AutoWallis
Az AutoWallis az elsők között lépett partnerségre olyan népszerű kínai márkákkal, mint a BYD, az MG és a Farizon, az XPENG. Az idén júniusban jelentették be, hogy a csoport megállapodott a NIO márka kizárólagos importőri jogainak megszerzéséről Magyarországon, Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban és Romániában.
Müllner Zsolt emlékeztetett arra, hogy az AutoWallis a közép-kelet-európai régió 17 országában gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen, 30 márkát képvisel. Kiskereskedelmi üzletága 59 márkaponttal rendelkezik a régióban.
A nyilvános cégadatok szerint az AutoWallis konszolidált árbevétele 2024-ben 398,460 milliárd forintra nőtt az előző évi 366,266 milliárd forint után. Adózott eredménye tavaly 6,976 milliárd forintra esett vissza 9,842 milliárd forintról. Az AutoWallis részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Árfolyama kedden 148,5 forinton zárt, egy éven belül 140 és 184 forint között mozgott.
Nyílik a Tesla-verő kínai márka budapesti kereskedése – percek alatt tölt fel és az egyik modell már repülni is tud
A magyar, a horvát és a szlovén piacra szóló importőri jogok megszerzését követően a kelet-közép-európai régió első Xpeng-kereskedéseinek megnyitását is bejelentette az AutoWallis és a Salvador Caetano. A tervek szerint 2026 januárjában Budapesten, illetve a Ljubljana melletti Trzinben megnyíló szalonok nemcsak az egyik leginnovatívabb, tisztán elektromos autókat gyártó vállalat számára jelentenek mérföldkövet, de az AutoWallis kiskereskedelmi pozícióját is tovább erősítik a régióban.
„Az Xpeng márkakereskedések megnyitása fontos lépés az AutoWallis regionális kiskereskedelmi pozíciójának megerősítésében egy olyan újenergia-márka (new energy vehicle, NEV) révén, amely nemcsak hatalmas potenciállal rendelkezik, hanem a fenntarthatóbb mobilitási megoldások felé való elmozdulást is jelenti. Nem is kívánhatnánk ennél ígéretesebb kezdetet a következő évre” – emelte ki Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának vezetője.