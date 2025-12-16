Kiborultak a románok, ez már nekik is sok: 600 millió eurós óriásgyárat buktak el – a magyaroknak nem is kellett

Közel 600 millió eurós zöldmezős beruházásról döntött a dél-koreai Kumho Tire, de végül nem Romániára esett a választása. A gumigyártó első európai üzemét Lengyelországban építi fel, komoly versenyben hagyva alul több országot is.

Komoly autóipari beruházásról maradt le Románia, miután a Kumho Tire Lengyelországot választotta első európai gyárának helyszínéül / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Elúszott egy jelentős autóipari beruházás: nem Románia lesz a helyszíne a Kumho Tire első európai gyárának. A dél-koreai gumiabroncsgyártó – amelynek termékei Magyarországon is széles körben elérhetők – végül Lengyelország mellett döntött, számolt be róla a Maszol.

A tét nem volt kicsi: a zöldmezős beruházás becsült értéke 587 millió euró, amely komoly ipari kapacitást, munkahelyeket és hosszú távú gazdasági hatást jelentene a fogadó országnak.

A döntés során Lengyelország mellett Törökország, Szerbia, Portugália és Románia is versenyben volt.

A Kumho Tire a dél-lengyelországi Opole városában építi fel az üzemet. A vállalat már meg is vásárolta a szükséges telket, mintegy 10 millió euróért. A termelés a tervek szerint 2028-ban indul el.

A befektető indoklása szerint Opole több szempontból is ideális választásnak bizonyult. A döntésben szerepet játszottak a logisztikai előnyök, a szakképzett munkaerő megléte, a versenyképes infrastruktúra, az európai piachoz való stabil hozzáférés, valamint a lengyel kormány által kínált vonzó ösztönzők.

A Kumho Tire stratégiai célja az európai gyár felépítésével elsősorban a logisztikai költségek csökkentése. A vállalat jelenleg Dél-Koreában, az Egyesült Államokban, Kínában és Vietnamban rendelkezik termelőkapacitással, az európai jelenlét eddig hiányzott a portfólióból.

Románia kétségbeesetten kapaszkodik az autóiparba

Bukarest mindeközben továbbra is jelentős szereplője az európai gumiabroncs-iparnak. Az országban olyan nagy nevek működtetnek gyárakat, mint a Nokian, a Michelin, a Pirelli vagy a Continental. Ennek ellenére ezúttal nem sikerült megszerezni egy újabb, nagy volumenű befektetést, amely tovább erősíthette volna az ágazatot.

A döntés újabb jelzés arra, hogy a régiós verseny az autóipari beruházásokért egyre élesebb, és a logisztika, az állami ösztönzők, valamint az üzleti környezet stabilitása kulcsszerepet játszik a befektetők választásában.