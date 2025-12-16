A havi fizetésed harmada egy jegyért? Így árazta be Budapest az első CS-világbajnokság bérletét
Először rendezték meg Magyarországon a StarLadder Budapest Major: Playoffs e-sport-eseményt, 2025. december 11. és 14. között. A világ legjobb csapatai közül nyolc érkezett az MVM Dome-ba, hogy több tízezer néző előtt döntse el, ki emelheti magasba a Major-trófeát, és viheti haza az 1,25 millió dolláros összdíjazás legnagyobb részét. A CS-világbajnokságnak számító rájátszás néhány napra Budapestet állította a nemzetközi e-sport figyelmének középpontjába.
Budapesten járt a CS-világbajnokság
Erre a pár napra Budapest lett az e-sport ideiglenes fővárosa, mert minden rajongó és szakmai szereplő figyelme a magyar fővárosra irányult. A világ legjobb Counter-Strike 2 csapatai, játékosai és edzői érkeztek a városba, miközben a mérkőzéseket több kontinensen, több tízmillió néző követte élő közvetítésekben 15 nyelven. Azonban ez nemcsak egy verseny volt, hanem bizonyos értelemben találkozási pont is. Rajongók, tartalomgyártók és szponzorok gyűltek össze, ami Budapestet rövid időre az iparág egyik legfontosabb központjává tette — erről a MVM Dome oldalán olvashatunk részletesebben.
A StarLadder Budapest Major túlmutatott egy egyszerű e-sport-rendezvényen, globális figyelmet hozó, gazdasági és kulturális hatással is bíró esemény volt, amelynek jelentőségét a magas jegyárak és az irántuk mutatkozó élénk kereslet is alátámasztották.
Prémiumszintű esemény, prémiumszintű árazás
A StarLadder Budapest Major Playoffs jegystruktúrája egyértelműen a nemzetközi e-sport-szintet tükrözte. A belépők több kategóriában és több napra is elérhetők voltak.
Négynapos Playoffs-bérletek (december 11–14.):
- Standard – Lower Tier: 179 euró
- Standard – Upper Tier: 195 euró
- Standard – Reserved Prime: 281 euró
- Premium – Lower Tier: 329 euró
- Premium – Upper Tier: 378 euró
- Premium – Reserved Prime: 451 euró
A jegyárak a StarLadder hivatalos jegyértékesítési felületén közzétett adatokon alapultak, és az értékesítési hullámtól, valamint az árfolyamtól függően változhattak.
Drága mulatság az átlagfizetéshez mérve
A jegyárak megítélése akkor válik igazán kézzelfoghatóvá, ha azokat a magyar átlagfizetésekhez viszonyítjuk.
- A KSH legfrissebb adatai szerint a nettó átlagkereset Magyarországon 2025-ben nagyjából 470–490 ezer forint körül alakul havonta.
- Ehhez képest a StarLadder Budapest Major: Playoffs legolcsóbb, négynapos bérlete is mintegy 180 euró volt, ami aktuális árfolyamon 80 ezer forint körüli összegnek felel meg.
- Ez önmagában az átlagos havi nettó fizetés közel egyötöde.
- A prémiumkategóriás bérletek ára 400 euró fölé emelkedett, ami 200 ezer forint feletti kiadást jelentett, vagyis akár félhavi átlagbérnek megfelelő összeget.
Mindez azt jelenti, hogy egy magyar átlagkereső számára a CS-világbajnokság élő, teljes körű megtekintése nem csak egy alkalmi szórakozás. A jegyárak nemzetközi Major-szinten megszokottnak számítottak, a hazai vásárlóerőhöz mérten azonban kifejezetten magasak voltak, ami jól mutatja, hogy az esemény elsődlegesen a külföldi közönségre és a legelkötelezettebb rajongókra volt árazva.
Nemzetközi szint, nemzetközi árak
Fontos szem előtt tartani, hogy az esemény a nemzetközi e-sport versenyrendszerének legmagasabb szintjét képviselte, amelyet világszerte több tízmillió néző követett élő közvetítéseken. A budapesti rájátszás megszervezése stadionléptékű produkciónak számított:
- a helyszín egy közel húszezer férőhelyes aréna volt,
- a lebonyolításhoz világszínvonalú technikai háttér volt szükséges,
- nemzetközi stáb és többnapos látványshow társult ezekhez.
- Ebben a kontextusban a jegyárak a globális e-sport-piac felső kategóriájához igazodtak még akkor is, ha ez a magyar fizetésekhez mérten magas kiadást jelentett. Ennek ellenére a jegyértékesítés tapasztalatai alapján
a legtöbb bérlet gazdára talált, több szektor pedig rövid idő alatt megtelt.
A világbajnokságot a Team Vitality nyerte meg, miután a döntőben 3–1 arányban legyőzte a FaZe Clan csapatát, így ők emelhették magasba a Major-trófeát az MVM Dome-ban — erről az Esport1 oldalán olvashatunk.