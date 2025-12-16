Leadta a vészjelzést az uniós tagállam: ha Ukrajnában béke lesz, az orosz hadsereg egyből az ő határához vonul – "Brüsszel adjon pénzt"

Oroszország azonnal a NATO keleti határai felé csoportosíthatja át erőit, amint megszületik egy békemegállapodás Ukrajnában – figyelmeztetett Finnország miniszterelnöke. Petteri Orpo szerint Európának most kell pénzt és politikai akaratot mozgósítania, különben a béke csak átmeneti illúzió lesz.

Petteri Orpo szerint orosz csapatok jelenhetnek meg a finn és a balti határok mentén, miközben a keleti NATO-országok már most rekordösszegeket költenek védelemre / Fotó: NurPhoto via AFP

A finn miniszterelnök egyértelmű üzenetet küldött Európának: egy ukrajnai békemegállapodás nem csökkentené az orosz fenyegetést, csupán új formát öltene.

A politikus szerint Moszkva a felszabaduló katonai kapacitásait a NATO keleti szárnya, köztük Finnország és a balti térség közelébe irányítaná át.

A finn kormányfő hangsúlyozta, hogy a keleti határországok már most aránytalanul nagy terhet viselnek. GDP-arányosan ők Ukrajna legnagyobb támogatói, miközben saját gazdaságaik is komoly nehézségekkel küzdenek.

„Amikor béke lesz Ukrajnában, Oroszország akkor is fenyegetést jelent. Nyilvánvaló, hogy a csapataikat a mi határainkhoz fogják átcsoportosítani” – fogalmazott.

Orpo kedden Helsinkiben lesz a házigazdája az első olyan csúcstalálkozónak, amelyen nyolc, Oroszországgal vagy Fehéroroszországgal határos NATO-tagállam vesz részt. A cél közös katonai képességek kialakítása, különösen a légvédelem, a dróntechnológia és a szárazföldi erők területén, valamint az európai csapat- és fegyverszállítás felgyorsítása.

A finnek szerint nem ért véget „Oroszország vérszomja"

Több NATO-tagállam már most arra figyelmeztet, hogy Oroszország három-öt éven belül készen állhat egy komolyabb konfrontációra a szövetséggel, amint véget érnek az ukrajnai harcok. Észtország, Litvánia és Lengyelország jövőre a GDP több mint 5 százalékát fordítja védelemre, jóval meghaladva még az Egyesült Államok által elvárt szintet is.

A finn miniszterelnök szerint mindez azért is kritikus, mert Washington fokozatosan csökkenti európai katonai jelenlétét.

Az Egyesült Államoknak más biztonsági prioritásai is vannak, ezért Európának fel kell készülnie arra, hogy önmagát védje meg

– mondta.