Szégyen, amit Brüsszel a teljes uniós akkuiparnak szán, a CATL a többszörösét viszi Debrecenbe

Miközben öldöklő vitát folytatnak az Európai Unió tagállamai az Ukrajnának szánt euró-százmilliárdokról, az Európai Bizottság tanúságát adta, hogy azért a versenyképességről sem feledkezett meg. Közzétettek egy csomagtervet, amely a hatalmas nehézségekkel és elbocsátásokkal küzdő európai autóipar zöldítését és versenyállóságát segítené. Érdekfeszítő része az elektromos autók lelkét jelentő akkuk európaivá varázsolását célzó fejezet. Előrevetve: az erre szánt összegtől sem az ukrán frontvonalon, sem a kínai versenytársaknál nem kapnak a szívükhöz. Pedig Brüsszel szerint az elektromos autók akkui Európában kell hogy készüljenek.

Elektromos autók Európában: a Ford munkásai tüntetnek az elbocsátások ellen a németországi Cologne-ban – nem állják a versenyt / Fotó: Anadolu via AFP

Az e-akkuk európaiasítására a Battery Booster (akkumulátorerősítő) programot helyezi kilátásba Brüsszel a következő ígérettel: az 1,8 milliárd eurós Battery Booster felgyorsítja a teljes mértékben az EU-ban előállított akkumulátor-értéklánc kiépítését, és a keretében 1,5 milliárd euró kamatmentes hitelek formájában támogatja az európai akkumulátorcella-gyártókat.

További, célzott szakpolitikai intézkedések segítik majd a beruházásokat, egy európai akkumulátor-értéklánc létrehozását, valamint az innováció és a tagállamok közötti koordináció erősítését. Ezek az intézkedések javítják az ágazat költségversenyképességét, biztosítják az upstream ellátási láncokat, és támogatják a fenntartható és ellenálló uniós termelést, hozzájárulva a domináns globális piaci szereplőktől való kockázatcsökkentéshez

– teszik hozzá, két nappal azelőtt, hogy 210 milliárd eurónyi orosz vagyon elkobzására kérnek felhatalmazást a tagállamoktól, amit saját költségvetéseik terhére kellene szavatolniuk.

Elektromos autók és az akkuik: a kínaiak öntik a pénzt, és nem Ukrajnába

Az európai akkugyártás kiépítésére tehát nem támogatást szánnak, hanem hitelt – ha kamatmentesen is –, mégpedig 1,5 milliárd euró értékben, miközben megkezdődött a sokkal olcsóbban gyártó kínai e-autógyártók termékeinek beözönlése az európai piacra. Sőt mi több gyártóként és akkugyártóként is megjelennek az unióban a kínai óriások, tanú erre Magyarország.