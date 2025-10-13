Trump a békecsúcs kellős közepén, az egész világ előtt hitet tett Orbán Viktor mellett: "Te fantasztikus vagy, lesz most egy választás, 100 százalékban mögötted állunk" – videó

Donald Trump a Sarm es-Sejk-i békecsúcson tartott beszédében külön is kiemelte Orbán Viktort, és „nagyszerű embernek és vezetőnek” nevezte. Az amerikai elnök nem rejtette véka alá véleményét: „Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít” – írta a Magyar Nemzet.
Trump ismételten megerősítette, hogy támogatja a magyar miniszterelnököt és a kormány munkáját.
Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Ő egy nagyszerű vezető
– jelentette ki az amerikai elnök, hozzátéve: „Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk.”
Az amerikai elnök a csúcson hangsúlyozta, hogy a meghívott vezetők azok, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.
Az Európai Unióból Magyarország mellett csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus képviseltette magát. Trump ezzel is jelezte a magyar kormány kiemelt szerepét a nemzetközi diplomáciában és a közel-keleti békefolyamatban.
Hogy pontosan mi fog történni, az egyelőre nem teljesen világos. Egy biztos: rendkívüli bejelentés következik, Orbán Viktor pedig ezt követően azonnal eleget tesz Trump meghívásának, és elutazik a történelmi békecsúcsra.
