Trump a békecsúcs kellős közepén, az egész világ előtt hitet tett Orbán Viktor mellett: "Te fantasztikus vagy, lesz most egy választás, 100 százalékban mögötted állunk" – videó

Donald Trump a Sarm es-Sejk-i békecsúcson tartott beszédében külön is kiemelte Orbán Viktort, és „nagyszerű embernek és vezetőnek” nevezte. Az amerikai elnök nem rejtette véka alá véleményét: „Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít” – írta a Magyar Nemzet.

Donald Trump világossá tette, hogy támogatja Orbán Viktort, és kiemelte, Magyarország fontos szereplő a béke előmozdításában / Fotó: AFP

Trump ismételten megerősítette, hogy támogatja a magyar miniszterelnököt és a kormány munkáját.

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Ő egy nagyszerű vezető

– jelentette ki az amerikai elnök, hozzátéve: „Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk.”

🇺🇸🇭🇺 TRUMP BACKS ORBÁN: “WE LOVE VIKTOR - HE’S A GREAT LEADER”



“We have Hungary.



Oh, Viktor. Where is Viktor? We love Viktor... You are fantastic.



I know a lot of people don't agree with me, but I'm the only one that matters. You are fantastic.



He's a great leader. I… https://t.co/ILfuHnnvGY pic.twitter.com/qXVeMmQlZp — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 13, 2025

Donald Trump: kiemelkedő a magyar kormány békepárti munkássága

Az amerikai elnök a csúcson hangsúlyozta, hogy a meghívott vezetők azok, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

Az Európai Unióból Magyarország mellett csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus képviseltette magát. Trump ezzel is jelezte a magyar kormány kiemelt szerepét a nemzetközi diplomáciában és a közel-keleti békefolyamatban.