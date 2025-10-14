A Tesla még mélyebbre süllyedhet – már olyan autók terveit porolják le, amelyekbe kérdéses, hogy valaki beleül-e
Most „ünnepelhetik” Kínában az elektromos autók árcsökkentési versenyének harmadik évfordulóját, melynek tiszteletére a Tesla háza tájáról extra hírek szivárogtak ki. Az évi egymillió gépkocsi összeszerelésére alkalmassá tett sanghaji Gigafactory tulajdonosa az állóvíz felkavarását és versenytársai kiszorítását célozta a 2022. októberi akciójával, melynek keretében a Model 3 szedán és a Model Y városi terepjáró (SUV) árait egyaránt 9-9 százalékkal csökkentette.
Lépését kénytelen-kelletlen a többiek is átvették, így az új generációs autók vásárlói csak kapkodhatták a fejüket az extrém leárazások láttán. Érdekesség, hogy a BYD kezdetben azt hajtogatta, hogy autói árfekvése és minősége olyan ideális szimbiózist képeznek, amit a Tesla kedvéért sem bontanának meg, végül beszálltak ők is az árcsökkentési versenybe. Olyannyira, hogy idén tavasszal még lejjebb nyomott áraikkal ők diktáltak az autópiacon. A piac megrostálása csak részben sikerült, a valamennyire ismert nevek közül
- a Zotye
- a Qiantu,
- a Zedriv,
- és a WM Motors
termékeiktől búcsúzhattak a kínaiak, utóbbi nevében a rövidítés a Weltmeistert takarja, az igazi világbajnoki nívótól azonban messze elmaradó társaság 2023 októberében jelentett csődöt. A Hozonhoz tartozó Neta helyzete megrendült, de augusztusban végül újra tudták indítani a termelést. Kérdés, meddig húzzák ebben az egyre szorongatóbb piaci környezetben.
Az extrákon rengeteget tud spórolni a Tesla
A Tesla eközben tovább feszíti a húrt, de nem is tehet másként, ha a termékei iránti keresletet fenn akarja tartani és irdatlan gyártókapacitásait profittermelésre alkalmas módon akarja kihasználni. Nem hivatalos forrásokból a kínai szaksajtó arról értesült, hogy a Tesla már jövőre megkezdheti a Model 3 és a Model Y fapados, helyi igényekre szabott változatának gyártását.
Olyasmiről lehet szó, mint az Egyesült Államokban a napokban bemutatott Standard verziók, melyeket a Prémium változatból kispórolt húsz extra felszerelés eredményeként ötezer dollárral olcsóbban tudnak adni. Más kérdés, hogy a piac, az elemzők a 39,9 ezer dollárról induló modelleket még így is túl drágának nevezik.
A megfizethetőként aposztrofált Standard kivitelt Elon Musk Tesla-vezér kétségbeesett próbálkozásának tartják,
hogy a Donald Trump kezdeményezésére szeptember végi hatállyal eltörölt 7500 dolláros amerikai villanyautó vásárlási támogatással keletkezett keresleti sokkot valahogy átvészeljék, s külföldön is vevőket szerezzenek.
A vásárlási támogatások sorsa Kínában is billeg, a piac már eléggé önfenntartó ahhoz, hogy legtöbben állami apanázs nélkül is meg tudják venni az új generációs autókat. Hallani lehet a rendszerint naptári évre szóló kedvezményrendszer közelgő kivezetéséről, ami extra forgalmat gerjesztett például az elmúlt hónapban.
Kínában is látnak piacot a fapados Teslákra
A Tesla erre is gondolva indította be E41 és D50 kódnéven futó járműfejlesztési projektjét, melyek a most kapható Model Y és Model 3 lecsupaszított változatait takarják – jelentette hétfőn a 36kr helyi média több belsős forrásra hivatkozva.
Már mindkét projekt tesztfázisban van, a fejlesztést, pontosabban a visszafejlesztést megkönnyíti, hogy kész alapmodellről kell lenyesegetni az extra funkciókat, így az alap az változatlan marad. A Teslánál
végső döntés még nincs fapados modellel bevetéséről, ezek leghamarabb jövő nyártól kerülhetnek sorozatgyártásba.
Most azt mérlegelik, hogy az idén januárban kihozott felfrissített Model Y, a Juniper eladásai hogyan alakulnak. Nem túl fényesen: szeptember végéig összesen 292 843 darab Model Y kelt el Kínában, 13,3 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.
Rosszabb a helyzet a Model 3 szedánnál, ebből 139 861 darab fogyott, ami 14,1 százalékos visszaesés. A Tesla idei kínai összesített mérlege 432 704 elektromos autóról és 6 százalékos éves visszaeséséről szól.
Optimizmusra adhat okot viszont a hatüléses, nagycsaládos Tesla Model Y L, amelyet augusztus 19-én mutattak be, és szeptemberben adták át az első példányokat a megrendelőiknek. A modell nagy sikert aratott, de hogy pontosan mekkorát, azt egyelőre nem árulták el a Teslánál, ahogy – tört hónap miatt – a számokat sem részletezték.
A szuperolcsó Tesla tervét ismét elővették
Annyi tudható, hogy az átszámítva 16,2 millió forintért hazavihető L-nek köszönhetően a Tesla értékesítése két hónapos csökkenés után szeptemberben 6 százalékkal megugrott, s a 71 525 darabos havi volumen az idei második legerősebb teljesítmény volt. Az új családi modellre az első két hétben 120 ezer megrendelés érkezett, s várni sem sokat kell rá, két hónapon belül átvehetőek.
A Tesla azonban a tavaly nyáron „végleg” az asztalfiókba süllyesztett olcsó, 25 ezer dolláros kisautó tervét sem engedte el.
Legalábbis a kínai verseny erre szorítja. Kínai források szerint az autógyártó újraindítja az NV91 és NV93 projekteket, melyek közül előbbi „a kisautó”, utóbbi pedig egy Model Y-nél kisebb, a fapadosnál is olcsóbb SUV fejlesztését takarja.