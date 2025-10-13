Ezt a hétfőt nem felejtjük el: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor, Csányi Sándor és Lázár János – Trump meghívót küldött, azonnal indul a miniszterelnök

Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el – ezzel kezdte friss, hétfő reggeli bejegyzését a közösségi médiában Orbán Viktor. Ezzel párhuzamosan Lázár János azt írta ki a Facebookra: rendkívüli bejelentés 8-kor. Orbán, Csányi, Lázár.
A magyar miniszterelnök ennél közlékenyebb volt, arról számolt be, hogy
egy bő óra múlva Csányi Sándorral olyan bejelentést teszünk, amelyet évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn és az egész országban.
Legyetek hű magyarok tettel, nem puszta szóval – idézett Orbán Viktor Széchenyi Istvántól, aki ezekkel a szavakkal Kőrösi Csomát, a nagy magyar Kelet-kutatót éltette, akinek az egyik legnagyobb tisztelője volt.
Hogy pontosan mi fog történni Gödöllőn, az egyelőre nem teljesen világos. Egy korábban kapott meghívóban az szerepelt erről, hogy az eseményt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért (MATE) Alapítvány szervezi. Ennek középpontjában a Gödöllői Királyi Kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttműködés ünnepélyes aláírására lesz.
Ezen vesz részt és mond beszédet Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Lázár János, építési és közlekedési miniszter és Csányi Sándor, az OTP Bank és a MATE Alapítvány kuratóriumi elnöke. Hogy ezenfelül még mi következik, arról a Világgazdaság élőben tudósítani fog.
A kormányfő a rövid posztjában egy második bomba hírt is közölt: Gödöllő után azonnal irány Sarm es-Sejk. Kiderült, hogy magyar idő szerint
szombat éjjel került a kezébe Trump elnök meghívója a békecsúcsra,
amelyen az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a közel-keleti béketervet. „Óriási eredmény, Trump elnök megcsinálta” – fogalmazott bejegyzésében Orbán Viktor.
Szerinte ha nem csábulunk el a háborúpárti szirénhangoknak, Ukrajnában is meg fogja csinálni. Ehhez pedig minden támogatást meg kell adni. Felhívta rá a figyelmet, hogy
létezik a világon egy békepárti hálózat, amely mindenhol, legyen az a Közel-Kelet, a Kaukázus vagy éppen Ukrajna, egymást segítve összedolgozik a békéért. „Magyarország ennek a békepárti hálózatnak, a normális emberek koalíciójának büszke tagja” – zártja bejegyzését a magyar miniszterelnök.
Közben az MTI arról tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály közlése alapján, hogy Orbán Viktor miniszterelnök október 13-án, hétfőn részt vesz a közel-keleti békemegállapodás ünnepélyes aláírási ceremóniáján. A megállapodást Sarm es-Sejkben, Egyiptomban írják alá a felek. A békemegállapodás a 2023. október 7-én kitört Hamász–Izrael-háborút kívánja rendezni.
Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm-es-Sejkben hétfőn tartandó békekonferenciát, amelyen hivatalosan is aláírják a gázai háborút lezáró békeszerződést. Az eseményen több mint húsz ország vezetője – ezek egyike tehát Orbán Viktor –, illetve az ENSZ-főtitkár is jelen lesz. A konferencia célja, hogy
António Guterres ENSZ-főtitkár szombat este szóvivője útján jelezte részvételét az eseményen. A Downing Street tudatta, hogy Sarm es-Sejkbe utazik Keir Starmer brit miniszterelnök is, aki egyúttal történelmi fordulópontnak nevezte a hétfői eseményt.
Részvételi szándékát jelentette be II. Abdalláh jordániai király, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, valamint Pedro Sánchez spanyol és Giorgia Meloni olasz kormányfő is. Az Európai Uniót António Costa, a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke fogja képviselni.
Hoszám Badran, a Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet egyik magas rangú tisztségviselője azt közölte, hogy a Hamász nem küld képviselőt az aláírási ünnepségre, ehelyett katari és egyiptomi közvetítőket kért fel, hogy képviseljék a szervezetet.
A megállapodás értelmében a Gázai övezetben a Hamász és más dzsihadisták által fogva tartott izraeli túszokat (az elhunytakat is) hétfőn adják át Izraelnek, illetve ekkor szabadulna 250, biztonsági okokból izraeli börtönökben fogva tartott palesztin rab is, valamint 1700 olyan palesztin, akit az izraeli erők a gázai háború 2023-as kitörése óta vettek őrizetbe.
