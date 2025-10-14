Alig kötöttek tűzszünetet, már tüzet nyitottak az izraeli katonák - több palesztin meghalt
Izraeli biztonsági erők öt palesztin férfit lőttek le Gázavárosban. Az izraeli hadsereg (IDF) szerint a férfiak átlépték a tűzszüneti vonalat, és megközelítették az izraeli állásokat.
Az IDF közölte: először próbálták feloszlatni a csoportot, de mivel azok nem engedelmeskedtek, ezért fegyverrel léptek fel ellenük. Az al-Dzsazíra arról is beszámolt, hogy izraeli katonák Dzsabalíjában szintén tüzet nyitottak palesztinokra, utóbbit nem kommentálta az izraeli hadsereg.
Mint ismert, a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír írták alá. A négy aláíró állam – az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország – garanciavállaló országként vállalta, hogy ügyel a gázai tűzszüneti megállapodás betartására.
Az amerikai elnök szeptember végén ismertette a most aláírt megállapodás alapjául szolgáló béketervét, amely szerint befejeződött a gázai háború lezárását célzó folyamat első szakasza: tegnap a Hamász elengedte az utolsó túszokat, valamint Izrael részéről 2000 palesztin foglyot adtak át, miközben az izraeli hadsereg visszavonult egy meghatározott vonal mögé a Gázai övezeten belül.
Trump szerint a dokumentum, amelynek pontos tartalmát nem tették közzé, meghatározza azokat a szabályokat és rendelkezéseket, amelyek a két évvel ezelőtt kezdődött háború befejezéséhez vezető lépésekhez szükségesek Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet között a Gázai övezetben.
Az Egyesült Államok több mint 30 milliárd dollárt költött a gázai háborúra és a kapcsolódó közel-keleti konfliktusokra
A 2023. október 7. óta eltelt két évben az Egyesült Államok jelentős költségeket könyvelhetett el számos katonai akció során, amelyek az amerikai, izraeli és szövetséges érdekeket támogatták a tágabb Közel-Keleten, de több milliárd dollárt fordított katonai segélyre is.