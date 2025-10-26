Deviza
EUR/HUF389.26 -0.19% USD/HUF335.35 -0.03% GBP/HUF446.23 -0.04% CHF/HUF421.41 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.65 -0.05% CZK/HUF16.03 -0.05% EUR/HUF389.26 -0.19% USD/HUF335.35 -0.03% GBP/HUF446.23 -0.04% CHF/HUF421.41 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.65 -0.05% CZK/HUF16.03 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Louvre
Franciaország
rablás

Rablás a Louvre-ban: a szakértők lesújtó hírt közöltek az ellopott ékszerekről

Már rendőrkézen vannak a Louvre rablásának feltételezett elkövetői, akik épp egy hete loptak el mintegy 88 millió euró értékű ékszergyűjteményt. Ám lehet, hogy mindhiába, szakértők ugyanis aggódnak, hogy az ékszerek azóta több száz darabra törhettek vagy eladták őket a feketepiacon.
Járdi Roland
2025.10.26., 17:43

Szombat este a francia rendőrség elfogta a Louvre kirablásának feltételezett elkövetőit. A tolvajok épp elhagyni készültek Franciaországot, egyikük Maliba, a másik tettes pedig Algériába tervezett menekülni. Az ékszereket azonban még mindig nem találták meg.

rablás a Louvre-ban
Rablás a Louvre-ban: szakértők szerint ez lehet most az ékszerekkel / Fotó: Carine Schmitt / Hans Lucas / AFP

Rablás a Louvre-ban: aggódnak a szakértők

A francia rendőrség kétségbeesetten próbálja visszaszerezni a Louvre-ból a elrabolt felbecsülhetetlen értékű ékszereket, de a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy már túl késő lehet a megmentésükhöz, írja a BBC. Hozzáteszik, hogy a szakértők attól tartanak, hogy az ékszerek már több száz darabra törhettek.

Az aranyat és az ezüstöt meg lehet olvasztani, a drágaköveket pedig kisebb kövekre lehet aprítani, amelyeket gyakorlatilag lehetetlen lesz visszakövetni a rablásig 

– magyarázta Arthur Brand holland műtárgynyomozó a BBC-nek. Más szakértők szerint nagy a valószínűsége, hogy a darabokat értékük töredékéért adják el, ráadásul kicsempészik őket Franciaországból.

Ezt lehet eddig tudni az elkövetőkről

A két bűnözőt szombat este tartóztatták le. Az egyiket Roissy-ban, miközben egy Algériába tartó járatra készült felszállni. Ezzel egy időben a párizsi igazságügyi rendőrség egy második személyt is letartóztatott Párizs Seine-Saint-Denis nevű külvárosában, aki pedig Maliba menekült volna. 

 A két férfi elfogásához térfigyelő kamerák felvételei, telefonhívások és DNS-elemzés is hozzájárult.

A rablást követően közel "150 DNS-, papilláris és egyéb nyommintát vettek" a helyszínen –  részletezte Laure Beccuau párizsi ügyész október 23-án, csütörtökön.

A Le Mone közben azt írta, hogy a harminc év körüli férfiak mindketten ismerték a rendőrséget kisebb lopások miatt, Őrizetük szervezett bűnözés és bűnszervezetben való részvétel miatt legfeljebb 96 óráig tarthat.

Közel 90 millió euró értékű ékszert loptak el

Pontosan egy hete, október 19-én vasárnap reggel történt a rablás, nem sokkal a nyitás után: fegyveres tolvajok törtek be az épületbe, akik láncfűrészek segítségével több vitrint is feltörtek, ahonnan nagy értékű ékszereket loptak el. A betörés összesen hét-nyolc percig tartott. Az akció következtében a világ leglátogatottabb múzeuma egész vasárnapra bezárt.

A célpontjuk a múzeum ékszergyűjteménye volt, amelyből több értékes darabot sikerült eltulajdonítaniuk – a lopott ékszerek pontos értékét még számolják.

A tolvajok becslések szerint 88 millió euró értékű darabot raboltak el a Louvre gyűjteményéből.

Az eset rávilágított a biztonsági hiányosságokra, ugyanis daruval hatoltak be a világ leglátogatottabb múzeumába, és nyitvatartási időben betörték az emeleti ablakot. Majd motorkerékpárokon elmenekültek.


 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Louvre

Rablás a Louvre-ban: a szakértők lesújtó hírt közöltek az ellopott ékszerekről

A szakértők aggódnak, hogy az ékszerek azóta több száz darabra törhettek vagy eladták őket a feketepiacon.
9 perc
Magnificent Seven

Részvénypiac: jönnek a technológiai óriások gyorsjelentései, eldőlhet a vámháború sorsa, kamatdöntő ülést tart a Fed

Gyorsjelentési nagyhét jön a Wall Streeten, jelentenek a technológiai óriások.
4 perc
vasút

Valamiért továbbra sem kapja meg a magyar vasút a hitelt, amit Lázár szerint Magyar Péter fúrt meg

Lázár János szerint egyértelmű, hogy a háttérben Magyar Péter fúrja a MÁV hitelkérelmének elbírálását.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu