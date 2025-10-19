Deviza
Láncfűrészes ékszerrablás a Louvre-ban: Párizs kellős közepén csaptak le a tolvajok – bezárta kapuit a világ egyik legnagyobb múzeuma

A világ leglátogatottabb múzeuma a nap folyamán zárva maradt, a hatóságok pedig intenzíven nyomoznak a tettesek után. Párizs központjában ritka és merész rablás történt: fegyveres tolvajok láncfűrészekkel törtek be a Louvre-ba, és ékszereket vittek el.
VG
2025.10.19, 13:46

Vasárnap reggel, nem sokkal a nyitás után súlyos bűncselekmény történt a párizsi Louvre-ban: fegyveres tolvajok törtek be az épületbe, és láncfűrészek segítségével több vitrint is feltörtek, ahonnan nagy értékű ékszereket loptak el. Az akció következtében a világ leglátogatottabb múzeuma egész vasárnapra bezárt.

louvre
Párizs központjában ritka és merész rablás történt: fegyveres tolvajok láncfűrészekkel törtek be a Louvre-ba, és ékszereket vittek el / Fotó: AFP

A rendőrség szerint a tolvajok 9:30 és 9:40 között érkeztek, és láncfűrészekkel felszerelkezve hatoltak be a múzeumba. 

A célpontjuk a múzeum ékszergyűjteménye volt, amelyből több értékes darabot sikerült eltulajdonítaniuk – a lopott ékszerek pontos értékét még számolják.

A tettesek motorkerékpárral érkeztek, majd a múzeum áruszállító felvonóját használva jutottak el a kiszemelt terembe – mondta egy rendőrségi forrás. Szerencsére senki sem sérült meg a rablás során.

Rachida Dati francia kulturális miniszter közölte, hogy a múzeum dolgozóival és a rendőrséggel együttműködve azonnal intézkednek, és gyorsan el fogják kapni az elkövetőket.

Bezár a Louvre, hoppon maradnak a párizsi turisták

A múzeum hivatalosan a nap hátralévő részére bezárta kapuit „rendkívüli okok miatt”, minden bizonnyal a rablásra utalva. Egyelőre nem közölték, hogy hétfőn újra életbe lép-e a megszokott nyitvatartás, vagy az érintett terület a nyomozás idejére zárva marad majd.

A Louvre nem csupán Párizs, hanem a világ egyik legismertebb múzeuma, évente több mint nyolc millió látogatót vonz. A 12. századi erődből kialakított múzeum több mint 380 ezer műtárgynak ad otthont, köztük a Mona Lisának és a Vénusz di Milónak.

Ékszer- és koronagyűjteménye különösen értékes, a történelem során már többször vált a lopások célpontjává. A mostani rablás ritkaságszámba megy, főként a rendkívül merész módszer miatt: láncfűrészek használata múzeumi környezetben példa nélküli.

Macron menekíti a Mona Lisát — belerokkan szinte a Louvre felújításába a francia államháztartás

Olyan hosszú sorban tolonganak a turisták a párizsi múzeum előtt, hogy fizikai megpróbáltatás végrehajtani egy felújítási projektet. A Louvre majdnem fél évszázada nem esett át teljes felújításon.

 

 

