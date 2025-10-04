Meglepetésgyőzelem Japánban: oda a fiskális szigor, Trump is bepöccent – semmissé lehet a befektetői bizalom a világ egyik legeladósodottabb országában

A 64 éves Takaicsi Szanae volt az egyetlen női jelölt az indulók között, szombaton választották meg a Liberális Demokrata Párt élére. Az utolsó fordulóban legyőzte mérsékeltebb riválisát, a 44 éves Koizumi Sindzsirót, aki szintén történelmet írt volna a modern kori Japán legfiatalabb miniszterelnökeként.

Takaicsi Szanae volt az egyetlen nő az öt elnökjelölt között / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A Liberális Demokrata Párt (LDP) azért választott új elnököt és egyben kormánypártként miniszterelnököt is, mert a csúfos választási vereség után lemondott Isiba Sigeru.

Takaicsi nem a fiskális szigor híve,

meglepetésgyőzelme ezért a Reuters értékelése szerint megrendítheti a befektetői bizalmat a világ egyik legeladósodottabb gazdaságában. Nacionalista álláspontja, a múltbeli militarizmus szimbólumának tekintett Jasukuni-szentély rendszeres meglátogatása pedig felbosszanthatja Dél-Koreát és Kínát.

Emellett támogatja Japán pacifista, háború utáni alkotmányának felülvizsgálatát, és idén azt javasolta, hogy Japán „kvázi biztonsági szövetséget” köthetne Tajvannal, a Kína által igényelt, demokratikusan kormányzott szigettel.

Donald Trump amerikai elnöknél is kihúzhatja a gyufát,

mert felvetette annak lehetőségét, hogy újratárgyalják az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodást, amely csökkentette volna a büntető vámokat a japán adófizetők által támogatott beruházásokért cserébe.

Takaicsi Szanae adókedvezményeket ígért

Koizumival együtt Takaicsi fogadkozott, hogy a gazdaságpolitikájában a japán háztartásokat helyezi majd előtérbe. Adókedvezményeket ígért a nettó bérek növelésére, a háztartási szolgáltatásokra vonatkozó kedvezményeket és vállalati kedvezményeket azoknak a cégeknek, amelyek házon belüli gyermekfelügyeletet biztosítanak.

Meglepetés Takaicsi győzelme / Fotó: AFP

Takaicsi terve éles fordulatot jelent Japán szokásos óvatosságához képest a költségvetési deficittel kapcsolatban, és olyan kockázatot, amely megterhelheti a kötvénypiacokat. Finanszírozást ígért a kormány által vezetett kezdeményezésekhez olyan területeken, mint a mesterséges intelligencia, a félvezetők és az akkumulátortechnológia.

„Ahelyett, hogy boldog lennék, úgy érzem, hogy a kemény munka itt kezdődik – mondta a győzelme után LDP-s képviselőtársainak mondott beszédében. – Mindannyiunknak rengeteg munka van hátra. Sok intézkedést kell végrehajtanunk, és gyorsan.”