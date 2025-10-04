Deviza
EUR/HUF388.35 0% USD/HUF330.69 0% GBP/HUF445.83 +0.04% CHF/HUF415.63 0% PLN/HUF91.29 -0.01% RON/HUF76.32 0% CZK/HUF16.01 0% EUR/HUF388.35 0% USD/HUF330.69 0% GBP/HUF445.83 +0.04% CHF/HUF415.63 0% PLN/HUF91.29 -0.01% RON/HUF76.32 0% CZK/HUF16.01 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Liberális Demokrata Párt
Isiba
Japán

Meglepetésgyőzelem Japánban: oda a fiskális szigor, Trump is bepöccent – semmissé lehet a befektetői bizalom a világ egyik legeladósodottabb országában

Megválasztotta az elnökét a kormánypárt. A hatvannégy éves Takaicsi Szanae történelmet ír, ő lesz Japán első női kormányfője.
VG
2025.10.04., 10:21

A 64 éves Takaicsi Szanae volt az egyetlen női jelölt az indulók között, szombaton választották meg a Liberális Demokrata Párt élére. Az utolsó fordulóban legyőzte mérsékeltebb riválisát, a 44 éves Koizumi Sindzsirót, aki szintén történelmet írt volna a modern kori Japán legfiatalabb miniszterelnökeként.

Takaicsi Szanae
Takaicsi Szanae volt az egyetlen nő az öt elnökjelölt között / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A Liberális Demokrata Párt (LDP) azért választott új elnököt és egyben kormánypártként miniszterelnököt is, mert a csúfos választási vereség után lemondott Isiba Sigeru

Takaicsi nem a fiskális szigor híve,

meglepetésgyőzelme ezért a Reuters értékelése szerint megrendítheti a befektetői bizalmat a világ egyik legeladósodottabb gazdaságában. Nacionalista álláspontja, a múltbeli militarizmus szimbólumának tekintett Jasukuni-szentély rendszeres meglátogatása pedig felbosszanthatja Dél-Koreát és Kínát.

Emellett támogatja Japán pacifista, háború utáni alkotmányának felülvizsgálatát, és idén azt javasolta, hogy Japán „kvázi biztonsági szövetséget” köthetne Tajvannal, a Kína által igényelt, demokratikusan kormányzott szigettel.

Donald Trump amerikai elnöknél is kihúzhatja a gyufát,

mert felvetette annak lehetőségét, hogy újratárgyalják az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodást, amely csökkentette volna a büntető vámokat a japán adófizetők által támogatott beruházásokért cserébe.

Takaicsi Szanae adókedvezményeket ígért

Koizumival együtt Takaicsi fogadkozott, hogy a gazdaságpolitikájában a japán háztartásokat helyezi majd előtérbe. Adókedvezményeket ígért a nettó bérek növelésére, a háztartási szolgáltatásokra vonatkozó kedvezményeket és vállalati kedvezményeket azoknak a cégeknek, amelyek házon belüli gyermekfelügyeletet biztosítanak.

Meglepetés Takaicsi győzelme / Fotó: AFP

Takaicsi terve éles fordulatot jelent Japán szokásos óvatosságához képest a költségvetési deficittel kapcsolatban, és olyan kockázatot, amely megterhelheti a kötvénypiacokat. Finanszírozást ígért a kormány által vezetett kezdeményezésekhez olyan területeken, mint a mesterséges intelligencia, a félvezetők és az akkumulátortechnológia.

„Ahelyett, hogy boldog lennék, úgy érzem, hogy a kemény munka itt kezdődik – mondta a győzelme után LDP-s képviselőtársainak mondott beszédében. – Mindannyiunknak rengeteg munka van hátra. Sok intézkedést kell végrehajtanunk, és gyorsan.”

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
atomenergia

Nagyon rosszkor jöttek ki ezek a számok: importtilalmat prédikál az USA Európának, közben betáraz az orosz uránból

Ha kell, kivétel tehető az importtilalom terén.
8 perc
miniszterelnök

Orbán Viktor bejelentette: 3 százalékos, fix kamatozású hitelt nyújtanak a vállalkozások számára is

Óriási segítséget kapnak a vállalkozások, a hitel felső határa 150 millió forint, a miniszterelnök bejelentése szerint. 2026-ban a magyar költségvetés 320 milliárd forintot ad a kamarán át a vállalkozásoknak, ezen belül 60 milliárd forint a most bejelentett rész.
4 perc
drón

Drónok miatt kétszer le kellett zárni a müncheni repülőteret

Lassan indul újra a forgalom, késések várhatók.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu