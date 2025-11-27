Nevek kerültek nyilvánosságra, ők készíthették a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagját
Kedden reggel adta hírül az Index, hogy a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági programot állított össze, a dokumentum pedig lényegében egy baloldali megszorítócsomag: több ezer milliárdos adóemelést irányoz elő, a terhek növelése érintené a lakosságot és a vállalkozásokat is.
Magyar Péter egyből hazugságot emlegetett, és azt állította, hogy a cikk egy nem létező dokumentumra hivatkozik. Csakhogy a terjedelmes irat létezik, olyannyira, hogy a Világgazdaság is megszerezte és az elmúlt napokban több írásban is ismertettük az abban szereplő brutális megszorításokat.
A tiszás dokumentum ráadásul hiteles, ami elsősorban abból szűrhető le, hogy a nagyobb fejezetek végén a készítők alá is írták azt. Szerdán a Magyar Nemzet még arról írt: nem tudni, kiket takarnak a szignók, de az aláírások bizonyosan azt fejezik ki, hogy a baloldali megszorítócsomag megszövegezői lezártnak, teljesnek, vita nélkülinek ítélték munkájukat. A sok száz oldalon több ember kézjegye is látható. A szignók lehetséges tulajdonosaival, a csomag kidolgozásában részt vevő személyekkel foglalkozott csütörtöki cikkében az Index és a lap saját információira hivatkozva három nevet említett meg. Lengyel Lászlóét, a Pénzügykutató Zrt. vezetőjét, Felcsuti Péter bankárét, és Dálnoki Áronét, a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjéét. A lap előbbi két érintettet elérte, ők tagadták, hogy részt vettek volna a baloldali megszorítócsomag összeállításában.
Mostani cikkünkben a három megemlített közül kettőt mutatunk be: egy megszorításpárti baloldali közgazdászt és egy tiszást, aki a jelek szerint szintén pártolja a megszorítást.
Polgármesterjelölt, munkacsoport-vezető, milliárdos
Kezdjük utóbbival! Dálnoki Áron nevével augusztus végén ismerkedhetett meg a szélesebb nyilvánosság, ő beszélgetett ugyanis az elhíresült etyeki tiszás fórumon Tarr Zoltánnal, amikor a Tisza-alelnök azt fejtegette: „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Ezen az eseményen – az egyébként milliárdosnak mondható – Dálnoki is letette a névjegyét. Megszavaztatta a hallgatóságot arról, ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Ő maga a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.
Dálnokiról aztán szépen lassan egyre több részlet derült ki. Először is az, hogy a Tiszában számottevő szereplő. Erre utal egyrészt, hogy 2024-ben Magyar Péterék őt indították polgármesterjelöltként a főváros XVII. kerületében. Tizenhét százalékos eredménye ugyan nem számít említésre méltónak, az annál inkább, hogy a párt mindössze négy kerületben állított polgármesterjelöltet. Dálnokira ugyanakkor komolyabb szerepkörben is számítanak, az egyik Tisza-sziget februári eseményén már mint a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjét mutatták be. A tiszás adóterveket leleplező írásaiban az Index is nagyjából így hivatkozott rá és a közelmúltban adott tévés interjújakor is ekként említették.
Arról pedig, hogy a Tisza kormányprogramjának megszövegezésében részt vesz, éppen ő maga számolt be egy tavalyi tiszás fórumon. Dálnoki Áron az egyik Tisza-sziget házigazdájaként látta vendégül Kéri László politológust, aki az utóbbi időben Magyar Péterék szekerét tolja. Dálnoki az est során maga is szót kapott és egy helyen közölte: „Írjuk a kormányprogramot. Nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni”.
Erre a munkára egy másik, idén májusi rendezvényen – bennfenteskedve – szintén utalt. Dálnoki Áron az óbudai tiszásoknál tartott előadást, amiben közölte: „Tényleg sajnálom, hogy nem tudok olyan részeket mondani, amik már alakulnak, de hozzáteszem egyébként, hogy (…) ami irányt akarunk venni, azt egyébként már Csehország, Lengyelország veszi. Tehát ugye az Európával divergálás helyett egyfajta európai konvergálás.” Utóbbi megjegyzés azért fontos, mert a több száz oldalas megszorítócsomagot konvergencia programnak szánták az elkészítői. Dálnoki egyébként Óbudán kerek-perec megmondta, hogy a párt programja még a saját szavazói előtt is titok. – Azt, hogy a Tisza Párt mit fog csinálni, az pedig nem tudom elmondani – közölte somolyogva.
Dálnoki a jelek szerint belejött a szereplésbe, júliusban a Ceglédi Városi Televíziónak adott interjút és arról beszélt: bátor reformokra, bátor strukturális változtatásokra van szükség, hogy Magyarország előre menjen. Azt már mi tesszük hozzá, hogy akik a baloldalon korábban strukturális változtatásról és bátor reformról beszéltek, rendre megszorítást akartak bevezetni.
Dálnokiról az utolsó fontos adalékot az Index keddi cikke tartalmazta. Eszerint a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjeként Dálnoki felelősségi körébe tartozott a több száz oldalas baloldali megszorítócsomag kidolgozása. Az ő részvétele tehát egyértelműnek látszik. Ezt erősítik a tiszás munka-csoportvezető idézett megszólalásai is.
A kutyázó elnök-vezérigazgató
Az Index információja szerint Lengyel László kézjegye is szerepel a Tisza baloldali megszorítócsomagjának dokumentumán, bár az érintett – Felcsutihoz hasonlóan – tagadta részvételét. Úgy fogalmazott: „Nem írtam alá semmi ilyen tervezetet, nem is láttam a dokumentumot”.
Lengyel szerepvállalása ugyanakkor nem lenne meglepő, különösen egyik beosztottja nyilatkozata után. Mint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Petschnig Mária Zita közgazdász – aki a már említett Kéri László felesége – tavaly decemberben interjút adott az Mfor podcastjének, ahol arról kérdezték, honnan lesznek Magyar Péternek megfelelő gazdasági szakemberei. Erre Petschnig válasza így hangzott: „Van olyan szakértő Magyar Péter mellett, akinek az a dolga, hogy kutassa fel és építsen ki kapcsolatot a magyar kutatóintézetekben folyó munkával, megkereste a Pénzügykutatót, (…) a Kopint-Tárkit megkereste, (...) mi ajánlottunk neki jó párat, és mindenki hajlandó vele együtt dolgozni. Hát például a Pénzügykutatóban (...) készül egy gazdasági program, készül önkormányzati program, készül állítólag oktatási program, készül külpolitikai program, (…) nyugdíjprogram is készül. Folynak ilyen munkálatok, ugye a Lengyel Lacinak mindig is ez volt a célja, hogy akkor elő lehessen venni valamit az íróasztal fiókjából. (…) Vannak ilyen munkálatok.”
Lengyel László a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója, Petschnig a cég tudományos főmunkatársa.
A Petschnig-interjú után a Magyar Nemzet megkereste a céget, amelyet egyébként röviden úgy lehet jellemezni, hogy összefogja a baloldal, elsősorban a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok egyes levitézlett közgazdászait. A lap kérdéseire az elnök-vezérigazgató, vagyis Lengyel ezt válaszolta: „A Pénzügykutató soha nem készített és most sem készít semmilyen formában pártok számára programot, így a Tisza Pártnak sem. A nyilatkozat félreértésen alapszik.”
Érdemes feleleveníteni Lengyel közéleti tevékenységének néhány mozzanatát. Lengyel László például pocskondiázta a Fidesz-szavazókat, szerinte csak a legnyomorultabbak voksolnak a kormánypártra, s megesett, hogy kutyának nevezte Szijjártó Péter külügyminisztert. Gazdasági megközelítéséről mindent elmond, hogy az elsők közt kezdte támadni 13. havi nyugdíjat , miközben a nyugdíjkorhatár felemelését követelte még a Gyurcsány-korszakban, majd több megszorítást támogatott. De érvelt a rezsicsökkentés és a kormány migrációellenes politikája ellen is.
A Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjában való részvételéről Felcsuti Péter az Indexnek azt mondta: a Tisza Párttal kapcsolatban programban, aktivitásban nem vett és nem vesz részt.