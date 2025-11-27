Nevek kerültek nyilvánosságra, ők készíthették a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagját

Kedden reggel adta hírül az Index, hogy a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági programot állított össze, a dokumentum pedig lényegében egy baloldali megszorítócsomag: több ezer milliárdos adóemelést irányoz elő, a terhek növelése érintené a lakosságot és a vállalkozásokat is.

A Tisza Párt több száz oldalas gazdasági programot állított össze, a dokumentum pedig lényegében egy baloldali megszorítócsomag / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Magyar Péter egyből hazugságot emlegetett, és azt állította, hogy a cikk egy nem létező dokumentumra hivatkozik. Csakhogy a terjedelmes irat létezik, olyannyira, hogy a Világgazdaság is megszerezte és az elmúlt napokban több írásban is ismertettük az abban szereplő brutális megszorításokat.

A tiszás dokumentum ráadásul hiteles, ami elsősorban abból szűrhető le, hogy a nagyobb fejezetek végén a készítők alá is írták azt. Szerdán a Magyar Nemzet még arról írt: nem tudni, kiket takarnak a szignók, de az aláírások bizonyosan azt fejezik ki, hogy a baloldali megszorítócsomag megszövegezői lezártnak, teljesnek, vita nélkülinek ítélték munkájukat. A sok száz oldalon több ember kézjegye is látható. A szignók lehetséges tulajdonosaival, a csomag kidolgozásában részt vevő személyekkel foglalkozott csütörtöki cikkében az Index és a lap saját információira hivatkozva három nevet említett meg. Lengyel Lászlóét, a Pénzügykutató Zrt. vezetőjét, Felcsuti Péter bankárét, és Dálnoki Áronét, a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjéét. A lap előbbi két érintettet elérte, ők tagadták, hogy részt vettek volna a baloldali megszorítócsomag összeállításában.

Mostani cikkünkben a három megemlített közül kettőt mutatunk be: egy megszorításpárti baloldali közgazdászt és egy tiszást, aki a jelek szerint szintén pártolja a megszorítást.

Polgármesterjelölt, munkacsoport-vezető, milliárdos

Kezdjük utóbbival! Dálnoki Áron nevével augusztus végén ismerkedhetett meg a szélesebb nyilvánosság, ő beszélgetett ugyanis az elhíresült etyeki tiszás fórumon Tarr Zoltánnal, amikor a Tisza-alelnök azt fejtegette: „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Ezen az eseményen – az egyébként milliárdosnak mondható – Dálnoki is letette a névjegyét. Megszavaztatta a hallgatóságot arról, ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Ő maga a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.